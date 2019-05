Poznański budżet obywatelski 2020 r.

Od środy można składać propozycje projektów do poznańskiego budżetu obywatelskiego 2020 (PBO). Do rozdysponowania jest 21 mln zł.

Projekty można zgłaszać przez cały maj. W tym roku budżet PBO jest o milion złotych większy niż w poprzedniej edycji.

Podobnie jak w poprzednich latach poznaniacy mogą zgłaszać projekty o charakterze rejonowym albo ogólnomiejskim.

"Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, a rejonowego – 600 tys. zł. Liczba rejonów pozostanie bez zmian – nadal będzie ich 13. To, ile pieniędzy trafi do danego rejonu, zależeć będzie od tego, ile osób w nim mieszka, jaka jest jego powierzchnia i jaka jest wartość projektów zakwalifikowanych tam do głosowania" – poinformował Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu.

Propozycje projektów do zrealizowania w ramach PBO może zgłosić każdy mieszkaniec Poznania. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w wersji elektronicznej lub papierowej, oraz dostarczyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców.

Każda osoba może zgłosić maksymalnie trzy propozycje projektów do zrealizowania.

Patryk Pawełczak podkreślił, że w trakcie składania projektów poznaniacy będą mogli zgłosić się po pomoc do miejskich urzędników. Pomoc w zakresie pisania wniosków mogą zorganizować też rady osiedli.

Listę kontaktów do pracowników opiniujących projekty, poradnik i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie Budzet.um.poznan.pl.

Głosowanie na najlepsze, wyselekcjonowane projekty, odbędzie się w terminie od 27 września do 21 października. Głosować będzie można elektronicznie lub w punktach głosowania. Do realizacji trafią te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, a ich wartość zmieści się w danej puli budżetu obywatelskiego.

Do tej pory dzięki siedmiu edycjom PBO powstało blisko 100 projektów – zakończonych i odebranych, które służą poznaniakom. W minioną sobotę w poznańskim zoo oficjalnie otwarto powstały za sprawą PBO azyl dla ocalonych zwierząt. (PAP)

Autor: Rafał Pogrzebny