Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty - wyniki 2019 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła dziś wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, które przeprowadzone były w kwietniu. W konferencji prasowej w siedzibie CKE udział wziął Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej, wiceminister edukacji Maciej Kopeć oraz Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

- Gratuluję uczniom dobrze zdanych egzaminów. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że egzaminy odbyły się zgodnie z harmonogramem – powiedział minister Dariusz Piontkowski. - To dobry moment podsumowania i pokazania, że ten system egzaminowania zewnętrznego sprawdza się i nie należy tu wprowadzać poważniejszych zmian - dodał.

Szczegółowe informacje o wynikach tegorocznych egzaminów dostępne są na stronie internetowej CKE.

Do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ogółem ponad 727 tys. uczniów z całego kraju – ponad 350 tys. gimnazjalistów i ponad 377 tys. ósmoklasistów. Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w ponad 7 300 szkołach, a egzamin po ósmej klasie w ponad 12 700 szkołach. Uczniowie rozwiązali zadania w ponad 3 190 000 arkuszy.

Warto podkreślić, że do obu egzaminów przystępowali uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzący i niewidomi, słabosłyszący i niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dziecięcym porażeniem mózgowym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także cudzoziemcy. Łącznie do przeprowadzenia obu egzaminów CKE we współpracy z OKE opracowały 335 różnego rodzaju arkuszy i 62 różnego rodzaju płyty.

Podczas obu egzaminów w zespołach nadzorujących pracowały osoby z przygotowaniem pedagogicznym. Do kuratoriów oświaty w całym kraju zgłosiło się ponad 10 tys. takich wolontariuszy.

Przeprowadzenie egzaminów to duże przedsięwzięcia logistyczne i organizacyjne. Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do obu egzaminów kosztowały ok. 12 700 000 zł.

Zarówno przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, jak i egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem koniecznym do ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej. Rezultaty uzyskane na egzaminach będą uwzględnianie podczas rekrutacji na kolejny poziom edukacyjny.