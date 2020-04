Koronawirus. Dodatkowe fundusze na wsparcie domów pomocy społecznej

Domy Pomocy Społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu m.in. wieku, choroby lub niepełnosprawności. Obecnie w całej Polsce funkcjonuje 824 placówek, w których przebywa ponad 80 tys. osób.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło szereg działań, których celem jest dostarczenie placówkom niezbędnej pomocy. - Wspieramy samorządy w opanowaniu sytuacji w domach pomocy społecznej. Nie zostawimy nikogo bez pomocy – podkreśla minister rodziny, pracy i pomocy społecznej Marlena Maląg.

reklama reklama



Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Samorząd i administracja. Pakiet e-booków

Więcej pieniędzy na działalność DPS-ów

Minister Maląg poinformowała, że na wsparcie powiatów w prowadzeniu DPS-ów przeznaczone zostało dodatkowe 20 mln złotych z rezerwy celowej budżetu państwa. Na wsparcie placówek mogą zostać wykorzystane również środki unijne.

Rekomendacje ministra funduszy i polityki regionalnej umożliwiają regionom uruchomienie ponad 1 miliarda złotych z funduszy unijnych na działania adresowane do domów pomocy społecznej i innych instytucji opieki w związku z pandemią. Są to fundusze, które nie zostały jeszcze wykorzystane przez marszałków województw na działania związane ze świadczeniem usług społecznych. Oprócz tego marszałkowie mogą przesuwać fundusze z innych celów.

Od wydania rekomendacji minął tydzień, a w kilku województwach już startuje wsparcie, warte łącznie 125 milionów złotych – informuje minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Środki ochrony dla DPS-ów

Dodatkowo resort rodziny, pracy i polityki społecznej zebrał zapotrzebowanie na środki dezynfekujące i ochrony osobistej w placówkach pomocy społecznej. Do realizacji zaopatrzenia na wniosek ministerstwa włączyła się Agencja Rezerw Materiałowych i Fundacja KGHM Polska Miedź. - W sumie do domów pomocy społecznej, a także do placówek dla osób bezdomnych trafi 49 tys. litrów płynu do dezynfekcji, ponad 1,5 mln maseczek, 187 tys. przyłbic i ponad 1,5 mln par rękawic – mówi minister Maląg.

Monitoring sytuacji

Minister Maląg podkreśla, że stale monitorowana jest sytuacja w domach pomocy społecznej i resort reaguje na bieżąco na wszelkie niepokojące sygnały. - Codziennie Urzędy Wojewódzkie przekazują do Ministerstwa informacje o sytuacji w placówkach. Każdego dnia ministerstwo organizuje również wideokonferencję z dyrektorami wszystkich wydziałów polityki społecznej Urzędów Wojewódzkich – mówi minister.

Z danych zebranych do tej pory przez resort wynika, że do niedzieli, 19 kwietnia, potwierdzenie zakażenia koronawirusem odnotowano w 24 z 824 domów pomocy społecznej w całej Polsce. Zakażonych jest 311 mieszkańców, czyli 0,39 proc. ogółu mieszkańców we wszystkich domach pomocy społecznej.