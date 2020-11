Subwencja oświatowa w 2021 r. - ile wyniesie?

Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowały w czwartek projekt budżetu państwa na 2021 r. w częściach dotyczącej subwencji oświatowej, budżetach wojewodów na oświatę i rezerw celowych.

Wcześniej połączone komisje odrzuciły poprawkę zgłoszoną przez Krystynę Szumilas (KO) zwiększającą subwencję oświatową.





Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. całość wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 57 mld 077 mln 534 tys. zł. Największą jej część stanowi subwencja oświatowa, która ma wynieść 52 mld 41 mln 694 tys. zł. Reszta to środki w rezerwach celowych, budżetach resortów i budżetach wojewodów.

Zwiększenie subwencji

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć poinformował, że wysokość subwencji oświatowej zaplanowana na przyszły rok jest wyższa od tegorocznej o 2 mld 155 mln zł, czyli 4,3 proc. Subwencja w tym roku wynosi 49 mld 885 mln 775 tys zł.

"W kwocie subwencji oświatowej na 2021 r. zostały uwzględniono nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań, a więc skutek kosztów wynagrodzeń osobowych: podwyżki o 6 proc. wynagrodzeń nauczycieli od 1 września tego roku, skutek zmian w awansie zawodowym nauczycieli, skutek zmian w liczbie etatów, koszt doskonalenia zawodowego, dodatku wiejskiego i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zakresie nowych etatów, wzrost dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych, przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego w drodze porozumienia szkół do prowadzenia przez ministra rolnictwa" - wyliczył Kopeć.

Podał, że tzw. standard A, czyli kwota na jednego ucznia wykorzystywana w algorytmie podziału subwencji oświatowej wyniesie 6110 zł. "Ta kwota może ulec zmianie w przypadku korekty danych o liczbie uczniów i liczbie etatów na poszczególnych stopniach awansu zawodowego" - zaznaczył wiceminister. Poinformował, że w stosunku do 2020 r., jest to wzrost o 3,2 proc., czyli o 192 zł (W 2020 r. standard A wynosi 5918 zł.), a liczba uczniów przyjęta do naliczenia subwencji wynosiła 4 mln 889 tys.

Poinformował też, że szacuje się, że podział kwoty subwencji w wysokości 51,8 mld zł (czyli pomniejszonej o rezerwę 0,4 proc., która wynosi 200 mln zł) wynosi: gminy – 31,8 mld zł, miasta na prawach powiatów w zakresie zadań gminy - 8,6 mld zł, powiaty – 19,4 mld zł, miasta na prawach powiatu w zakresie zadań powiatu - 9,2 mld zł, województwa – 600 mln zł.