Rozwój transportu miejskiego – woj. lubuskie otrzyma 50 mln dofinansowania

Rozwój transportu miejskiego jest ważnym elementem polityki regionalnej. Coraz bardziej rozbudowany system komunikacji zbiorowej ma zachęcać do rezygnacji z transportu indywidualnego na rzecz transportu zbiorowego.

Rozwój transportu miejskiego został wsparty przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które zdecydowało o przekazaniu łącznie 50 mln zł wsparcia z funduszy europejskich. Zostaną one przeznaczone na realizację trzech projektów zwiększające atrakcyjność transportu publicznego w województwie lubuskim: w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.

Podczas piątkowej konferencji prasowej wiceminister Buda podkreślił, że poprawa komfortu transportu zbiorowego wymaga dużego finansowania, stąd decyzja resortu, by przekazać 50 mln zł na zadania z tym związane.

- Jedynym sposobem rozwiązywania problemów natury komunikacyjnej w ośrodkach miejskich jest budowanie bardzo komfortowego transportu zbiorowego - powiedział Buda.

Fundusze pochodzą z programu Infrastruktura i Środowisko.

Rozwój transportu miejskiego – na co zostaną przeznaczone fundusze?

25 mln zł z dodatkowej puli z programu Infrastruktura i Środowisko trafi na dofinansowanie nowego zadania, realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim. W wyniku wsparcia możliwy będzie zakup dodatkowych sześciu tramwajów.

Również 25 mln zł zostanie przeznaczone na dwa nowe projekty, które poprawią jakość transportu zbiorowego w aglomeracji zielonogórskiej. Za te pieniądze zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne na dachu wiaty zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. Dzięki temu rozwiązaniu energia do ładowania autobusów elektrycznych będzie zielona – pochodząca z odnawialnego źródła energii.

Drugi projekt, który może otrzymać wsparcie unijne, to budowa inteligentnego systemu transportowego. Obejmuje ona przebudowę wybranych sygnalizacji świetlnych i ich dostosowanie do działania miejskiego systemu sterowania ruchem. W ramach inwestycji autobusy zostaną doposażone w nadajniki, umożliwiające nadanie priorytetu dla komunikacji zbiorowej.

Rozwój transportu miejskiego - działania na rzecz klimatu

"Przyszłość miast to coraz mniejszy transport indywidualny i coraz bardziej rozbudowany system zbiorowej komunikacji. Musimy budować standard komunikacji, który pozwoli mieszkańcom przesiąść się do transportu zbiorowego. Zrobimy to doskonałą ofertą komfortowego poruszania się komunikacją miejską, która będzie wygodniejsza dla mieszkańca, tańsza, bardziej ekologiczna" - zaznaczył wiceminister MFiPR.

Nowe projekty muszą przejść proces identyfikacji i oceny w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.