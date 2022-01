Wniosek o dodatek osłonowy można wrzucić do urny

Z uwagi na pandemię Covid-19 gminy będą umożliwiać składanie wniosków o dodatek osłonowy do urn podawczych.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać:

elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:

wrzucając wniosek – do jednej z urn podawczych.

Gminy czekają na wzór wniosku

Gminy stworzyły procedury i infrastrukturę niezbędną do przyjmowania wniosków o dodatek osłonowy. Czekają jeszcze na publikację w "Dzienniku Ustaw" wzoru wniosku. Z uwagi na pandemię Covid-19 mieszkańcy gmin są zachęcani do składania wniosków drogą elektroniczną ewentualnie poprzez wrzucenie go do urny podawczej. Często osobiste stawienie się w urzędzie wiąże się z koniecznością wcześniejszego umówienia się.

Przykładem jest Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie. Na stronie internetowej umieściło jeszcze przed publikacją wzoru następujący komunikat:

"Szanowni Państwo,

punkty przyjmowania wniosków o dodatek osłonowy są dla Państwa przygotowane. Czekamy na publikację ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. w dzienniku ustaw oraz ogłoszenie rozporządzenia w sprawie określenia wzoru druku wniosku o dodatek osłonowy. Jak tylko to nastąpi zawiesimy druk wniosku na naszej stronie w osobnym komunikacie."

Przyjęto tu następujący system składania wniosków. Wnioski o dodatek osłonowy w TCŚR będzie można składać:

elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Centrum w siedzibie przy ul. Batorego 38/40 – pod warunkiem wcześniejszej rejestracji terminu oraz zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w urzędzie. Rezerwacji terminu będzie można dokonać przez Internet: https://rezerwacja.um.torun.pl.

tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. wrzucając wniosek do jednej z urn podawczych zlokalizowanych w przygotowanych (np. w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – punkt czasowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00),

Przed wrzuceniem wniosku do specjalnej urny podawczej trzeba włożyć go do koperty z dopiskiem: "dodatek osłonowy".