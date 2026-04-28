REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Coraz gorzej dla niepełnosprawności z umiarkowanym stopniem. Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) to początek {Opinia}

Coraz gorzej dla niepełnosprawności z umiarkowanym stopniem. Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) to początek {Opinia}

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 kwietnia 2026, 17:46
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Subiektywna opinia autora tekstu o złych czasach dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wynika nie tylko z tego, że do Sejmu wpłynęły niedawno dokumenty z informacją, że prawdopodobnie aż do 2028 r. zasiłek pielęgnacyjny nie będzie podwyższony (od 2019 r.!).

Obok tego są inne zmiany. Weszły w życie (albo niedługo wejdą) takie świadczenia jak:

REKLAMA

REKLAMA

1) dodatek dopełniający (do renty socjalnej) i

2) dodatek do renty z tytułu niezdolności do pracy (projekt ustawy),

- które oparte są o niesamodzielność (orzeczenie), a nie niepełnosprawność (orzeczenie).

REKLAMA

Także w świadczeniu wspierającym samo orzeczenie o niepełnosprawności to za mało, aby je otrzymać. Potrzebny jest jeszcze poziom wsparcia (nie orzeczenie, a test oceny samodzielności - zapisany w kwestionariuszu poziomu potrzeby wsparcia). Zestawienie tych zmian prowokuje do ważnego dla osób niepełnosprawnych pytania - "Czy więc w przyszłości będą coraz mniej ważne orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym?"

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co tzn. coraz "mniej ważne". Orzeczenia te będą wydawane, ale nie będzie można tylko na ich podstawie otrzymać szeregu świadczeń. Będzie np. wymagany dodatkowo test niesamodzielności. Jest możliwe, że niekiedy w ogóle nie będzie wymagany stopień niepełnosprawności, a w przepisach będzie kryterium wieku (np. 75+ lat i negatywny test samodzielności). Np. być może asystencja osobista nie będzie posługiwała się pojęciem "stopień umiarkowany niepełnosprawności". Dodatek dopełniający i przyszły dodatek do renty z tytułu niezdolności do pracy są oparte o orzeczenia o niesamodzielności (a nie orzeczenia o niepełnosprawności. W świadczeniu wspierającym orzeczenie o niepełnosprawności nie decyduje o wysokości świadczenia.

Mniejsze znaczenie dla świadczeń z MOPS i ZUS w oparciu o znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności

Do 31 grudnia 2023 r. świadczenia dla osób niepełnosprawnych były ściśle powiązane ze stopniami niepełnosprawności:

1) znacznym,

2) umiarkowanym i

3) lekkim stopień niepełnosprawności).

Zmieniło się to od 1 stycznia 2024 r. Pojawiło się świadczenie wspierające, które jest oparte o ustalanie potrzeby wsparcia pod kątem funkcjonalnym. W praktyce to ocena stopnia samodzielności i niesamodzielności.

Świadczenie wspierające 2025 r. - ważniejszy poziom wsparcia i punkty (z testu niesamodzielności) niż orzeczenie o niepełnosprawności (nawet, gdy jest to stopień znaczny)

Konstrukcja świadczenia nie jest korzystna dla osób o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ważniejsza jest decyzja ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Decyzję wydaje wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia wspierającego zależy od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych punktów i jest powiązana z wysokością renty socjalnej. Kwota świadczenia wynosi od 40% renty socjalnej (w przypadku ustalenia poziomu potrzeby wsparcia między 70 a 74 punktów) aż do 220% renty socjalnej (ustalenie poziomu potrzeby wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów). Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, corocznej waloryzacji podlega także wysokość świadczenia wspierającego.

Najpierw więc składasz wniosek do WZON o wydanie decyzji, w której zostanie ustalona liczba punktów określająca poziom potrzeby wsparcia. A dopiero po wydaniu przez WZON takiej decyzji złożysz wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego na podstawie decyzji WZON.

Przykład

Kiedy ubiegasz się o  decyzję z WZON, musisz mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:

  • orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,
  • orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
  • orzeczenia wydanego przez inny organ (np. KRUS)
Ważne

Ale wysokość świadczenia zależna jest od stopnia niesamodzielności, a nie od orzeczenia o niepełnosprawności.

Dodatek dopełniający – już obowiązuje i nie ma związku ze stopniami niepełnosprawności

Dodatek zależy od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają takiego orzeczenia są proszone przez ZUS o wystąpienie o nie na podstawie następujących dokumentów:

  • wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej. Formularz wniosku o symbolu EDD-SOC jest dostępny na naszej stronie www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
  • dokumentacja medyczna i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Dodatek do renty z tytułu niezdolności do pracy - projekt, ale też nie ma związku ze stopniami niepełnosprawności

Spodziewane są tu podobne zasady co w dodatku dopełniającym.

W 2024 r. Łukasza Krasoń zapowiadał wprowadzenie drugiego dodatku dopełniającego i poinformował, że w XI 2024 r. złożył wniosek o:

Wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu poszerzającego grupy pobierające dodatek dopełniający o osoby całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji, które są uprawnione do innych rent niż renta socjalna.

Asystencja osobista w 2026 r. czy w 2027 r.

Projekt ustawy zakłada, że ustalanie prawa do asystencji osobistej odbywa się poprzez złożenie wniosku do właściwego wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Będzie wystandaryzowany proces oceniania potrzeb osoby z niepełnosprawnością w zakresie asystencji osobistej na podstawie:

1) formularza samooceny potrzeb w zakresie asystencji osobistej,

2) wywiadu w miejscu zamieszkania osoby, obserwacji.

Zespół ds. ustalania prawa do asystencji osobistej będzie wypełniał wystandaryzowany Formularz ustalania prawa do asystencji osobistej, który umożliwi zróżnicowanie.:

  • przyznanej liczby godzin asystencji osobistej w zależności od potrzeb użytkownika,
  • wysokości stawek dla asystenta osobistego z racji na szczególne potrzeby osoby z niepełnosprawnością, np. komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC), zachowania trudne lub wykluczenie komunikacyjne/transportowe,
  • wymagań oraz możliwości w zakresie uzyskania szkoleń specjalistycznych przez asystenta osobistego

W praktyce mamy tu nie orzeczenie o niepełnosprawności a ocenę stopnia niesamodzielności.

Zasiłek pielęgnacyjny - przykład świadczenia, które jest dedykowane m.in. dla umiarkowanego stopnia

I być może dlatego zasiłek pielęgnacyjny nie został zwaloryzowany od 2019 r.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Andrzej Poczobut uwolniony przez Łukaszenkę po 5 latach niewoli - doszło do wymiany więźniów
28 kwi 2026

Doszło do przełomu - więziony przez białoruski reżim przez lata polski dziennikarz, Andrzej Poczobut, został uwolniony. Wiadomość podała agencja Reuters.
Ostatnio ta choroba wywołała dramat w 2021 roku – teraz uderza ponownie, ale Minister obiecuje: nie dopuścimy do powtórki
28 kwi 2026

W trzech mazowieckich powiatach wykryto ostatnio 13 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Minister rolnictwa Stefan Krajewski postawił wszystkie służby w stan najwyższej gotowości. Główny Lekarz Weterynarii powołał specjalny zespół ds. dochodzeń epizootycznych. Wszyscy pamiętają dramat z 2021 roku, kiedy w tych samych miejscach wykryto ponad 400 ognisk, a zakłady nie nadążały z utylizacją…
Polska zagra przeciwko Brukseli - będzie skarga do TSUE, minister rzucił rękawicę
28 kwi 2026

Rząd nie odpuszcza. Minister Stefan Krajewski zapowiada skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie umowy z krajami Mercosuru. Polska kwestionuje sposób procedowania i częściowe stosowanie umowy od 1 maja. Chodzi przyszłość polskiego rolnictwa i miliony ton importowanego mięsa. Czy sąd unijny zatrzyma decyzję Brukseli?
Ulgi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. 100%, 78% i 50%
28 kwi 2026

Ulga komunikacyjna 78% dla osób niepełnosprawnych to duża zniżka, ale ograniczenia w jej stosowaniu ograniczają jej popularność. ulga jest tylko wtedy, gdy podróż pociągiem czy autobusem ma wskazany w ustawie cel. Limity celu podróży dotyczą tylko przejazdu między miejscem zamieszkania a takimi placówkami jak szpital, szkoła (jest także turnus rehabilitacyjny. Z ulgi mogą skorzystać niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 24 lat i 26 lat. Od lat postuluje się o urealnienie przesłanek skorzystania z ulgi. Rząd nie zgadza się na zmiany.

REKLAMA

Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów
23 kwi 2026

Czy warszawskie metro wystarczy do ochrony ludności w razie zagrożenia? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na minimum 619 schronów. Singapur buduje system ochrony ludności od 1983 r. Co z polskim systemem?
Dwustronność (D/W) zmienia zasady gry w budżetówce. Księgowi muszą przygotować się na nową logikę klasyfikacji
21 kwi 2026

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadza bardzo istotną zmianę systemową – zasadę „dwustronności” (D/W). Oznacza to ujednolicenie podejścia do dochodów i wydatków oraz istotne zmiany w paragrafach, które wpłyną na ewidencję i sprawozdawczość od 2027 roku.
Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie
21 kwi 2026

Od 1 maja 2026 r. pasażerowie autobusów MZK w jednym z polskich miast muszą przygotować się na nowe zasady korzystania z tej formy komunikacji. Chodzi o wysiadanie i wsiadanie do pojazdów. Co dokładnie się zmieni?
Jest ministerialna lista - kto jest objęty nowymi obowiązkami KSC po dużej nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującej dyrektywę NIS2?
22 kwi 2026

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało 20 kwietnia oficjalny komunikat wskazujący kto podlega nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa implementującej NIS2 w Polsce. Obowiązkami może być objętych nawet 38 tysięcy podmiotów według szacunków resortu: głównie z sektora publicznego, ale także tysiące firm prywatnych. A czy twoja organizacja jest wśród nich? To już musisz ustalić sam.

REKLAMA

Zaczęło się. Nadciągają ulewy i wezbrania rzek, straż pożarna w pełnej gotowości. Sprawdź, czy twój region jest zagrożony
19 kwi 2026

Pogodowy armageddon właśnie się rozpoczyna? Ostrzeżenia IMGW obowiązują od dzisiaj od 15:00 , a w zachodniej i południowej Polsce spodziewane są potężne ulewy. MSWiA i straż pożarna postawiły swoje jednostki w stan najwyższej gotowości. Zagrożonych jest kilka województw, rośnie też ryzyko lokalnych podtopień. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza i na co muszą przygotować się mieszkańcy?
Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
17 kwi 2026

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że powołany zostanie specjalny zespół do spraw dzików złożony z ekspertów.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA