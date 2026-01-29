REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » RPO przeciwny wydawaniu prasy przez samorządy

RPO przeciwny wydawaniu prasy przez samorządy

29 stycznia 2026, 11:12
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Ograniczenie wydawania prasy przez samorządy sprzyjałoby możliwości realizowania wolności prasy przez media lokalne – uważa RPO Marcin Wiącek. Jego zdaniem zależność osób przygotowujących materiały prasowe od aktualnych władz „może wypaczać realizację podstawowych funkcji prasy w demokratycznym społeczeństwie”.

RPO odniósł się do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i niektórych innych ustaw. Mimo publicznych zapowiedzi kierownictwa MKiDN w projekcie nie znalazły się przepisy mające na celu ograniczenie możliwości wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zdaniem RPO możliwość wydawania prasy przez samorządy budzi wątpliwości dot. wolności działalności prasy i innych środków społecznego przekazu, zasady pomocniczości, wolności pozyskiwania informacji bez ingerencji władz publicznych oraz wolności działalności gospodarczej.

Marcin Wiącek wyjaśnił, że zależność służbowa lub finansowa osób przygotowujących materiały prasowe od aktualnych władz „może wypaczać realizację podstawowych funkcji prasy w demokratycznym społeczeństwie”.

„Dopiero funkcjonowanie mediów instytucjonalnie i ekonomicznie niezależnych od władz może zapewnić pełne warunki realizacji wolności pozyskiwania przez obywateli rzetelnej i pluralistycznej informacji” – napisał rzecznik.

Dodatkowo zdaniem rzecznika wydawanie prasy przez samorządy zaburza konkurencję na lokalnych rynkach mediów.

„Samorządy mogą bowiem wydawać tytuły prasowe nawet w całkowitym oderwaniu od zasad rynkowych, z pomocą środków publicznych i przy wsparciu urzędników, którzy tworzą lub redagują ich treści w ramach swych obowiązków” – napisał RPO.

Choć Konstytucja nie zakazuje samorządom wydawania mediów, to potrzebne są przepisy zapewniające wolność prasy po stronie obywateli.

Zdaniem Marcina Wiącka samorządy „nie są beneficjentami wolności prasy, wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Podkreślił, że choć Konstytucja nie zakazuje samorządom wydawania mediów, to potrzebne są przepisy zapewniające wolność prasy po stronie obywateli.

„System publicznych dofinansowań wydaje się prowadzić do jeszcze większego uzależnienia prywatnych tytułów i dziennikarzy lokalnych od organów władzy, w zależności od warunków przyznawania wsparcia” – zaznaczył RPO.

W związku z powyższym RPO wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o ponowne rozważenie zasadności ograniczenia możliwości wydawania prasy przez podmioty samorządowe.

Źródło: INFOR
