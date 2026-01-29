Nowa instytucja w gminach, powiatach i województwach - rada kobiet

Projekt opracowany przez Ministra do Spraw Równości wprowadza rady kobiet jako nową instytucję do gmin, powiatów i województw. Rady otrzymają kompetencję do reprezentowania środowisk kobiecych przed organami jednostek samorządu terytorialnego oraz podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Autorzy ustawy podali jej cel: „instytucjonalne podparcie rad kobiet przysłuży się w dłuższej perspektywie zwiększeniu reprezentacji kobiet w lokalnych władzach i organach decyzyjnych, a także wpłynie na podniesienie standardów w zakresie działań na rzecz równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji”.

Rady kobiet - jak jest obecnie?

W uzasadnieniu projektu czytamy, że w około 70 gminach funkcjonują już rady kobiet na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ale tak naprawdę nie mają one odpowiedniego umocowania prawnego. Już samo utworzenie rady kobiet napotyka problem prawny. Burmistrz gminy zainteresowanej działaniem na swoim terenie rady kobiet wydaje odpowiednie zarządzenie o jej powołaniu, ale jest ono najczęściej kwestionowane w trybie nadzorczym przez wojewodę. Następnie sprawa trafia do sądu i ten często uznaje, że rację ma wojewoda – po prostu nie ma przepisu pozwalającego na wydanie zarządzenia o powołaniu rady kobiet.

Dziś Rady kobiet są powoływane na podstawie kilku przepisów ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.).

Przepis ustawy o samorządzie gminnym Jakie normy stanowi przepis art. 31 u.s.g. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. art. 7 ust. 1 pkt 17 u.s.g. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

(...)

