Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Nowa instytucja w gminach, powiatach i województwach - rada kobiet

Nowa instytucja w gminach, powiatach i województwach - rada kobiet

29 stycznia 2026, 10:54
Paweł Skoczanik
Jak będą działały rady kobiet?
Jak będą działały rady kobiet?
Projekt opracowany przez Ministra do Spraw Równości wprowadza rady kobiet jako nową instytucję do gmin, powiatów i województw. Rady otrzymają kompetencję do reprezentowania środowisk kobiecych przed organami jednostek samorządu terytorialnego oraz podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Autorzy ustawy podali jej cel: „instytucjonalne podparcie rad kobiet przysłuży się w dłuższej perspektywie zwiększeniu reprezentacji kobiet w lokalnych władzach i organach decyzyjnych, a także wpłynie na podniesienie standardów w zakresie działań na rzecz równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji”.

Rady kobiet - jak jest obecnie?

W uzasadnieniu projektu czytamy, że w około 70 gminach funkcjonują już rady kobiet na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ale tak naprawdę nie mają one odpowiedniego umocowania prawnego. Już samo utworzenie rady kobiet napotyka problem prawny. Burmistrz gminy zainteresowanej działaniem na swoim terenie rady kobiet wydaje odpowiednie zarządzenie o jej powołaniu, ale jest ono najczęściej kwestionowane w trybie nadzorczym przez wojewodę. Następnie sprawa trafia do sądu i ten często uznaje, że rację ma wojewoda – po prostu nie ma przepisu pozwalającego na wydanie zarządzenia o powołaniu rady kobiet.

Dziś Rady kobiet są powoływane na podstawie kilku przepisów ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.).

Przepis ustawy o samorządzie gminnym

Jakie normy stanowi przepis

art. 31 u.s.g.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

art. 7 ust. 1 pkt 17 u.s.g.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

(...)

Materiał powstał na podstawie artykułu Pawła Skoczanika, opublikowanego w Gazecie Samorządu i Administracji

Przeczytaj pełną wersję artykułu w serwisie INFORLEX»

Więcej podobnych treści znajdziesz na inforlex.pl

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Neutralne ogłoszenia o pracę w gminach: „Stanowisko urzędnicze”, „wieloosobowe stanowisko pracy” i
Neutralne ogłoszenia o pracę w gminach: „Stanowisko urzędnicze”, „wieloosobowe stanowisko pracy” i "stanowisko do określonych spraw"
PIP: Od 27 stycznia za pomocą maila wnioski do pracodawcy (godziny nadliczbowe i urlop)
PIP: Od 27 stycznia za pomocą maila wnioski do pracodawcy (godziny nadliczbowe i urlop)
Duży projekt nowelizacji prawa samorządowego: Projekt zmian 23 ustaw i rozporządzeń
Duży projekt nowelizacji prawa samorządowego: Projekt zmian 23 ustaw i rozporządzeń
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Sektor publiczny
RPO przeciwny wydawaniu prasy przez samorządy
29 sty 2026

Ograniczenie wydawania prasy przez samorządy sprzyjałoby możliwości realizowania wolności prasy przez media lokalne – uważa RPO Marcin Wiącek. Jego zdaniem zależność osób przygotowujących materiały prasowe od aktualnych władz „może wypaczać realizację podstawowych funkcji prasy w demokratycznym społeczeństwie”.
Nowa instytucja w gminach, powiatach i województwach - rada kobiet
29 sty 2026

Projekt opracowany przez Ministra do Spraw Równości wprowadza rady kobiet jako nową instytucję do gmin, powiatów i województw. Rady otrzymają kompetencję do reprezentowania środowisk kobiecych przed organami jednostek samorządu terytorialnego oraz podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
Polacy zdecydowali o polskim atomie, a ta grupa ma przytłaczającą większość. Rząd pokazuje najnowsze dane z sondażu
29 sty 2026

Opublikowano zaskakujące wyniki sondażu - w mało której kwestii jesteśmy tak zgodni. Dokładnie ponad 90 proc. Polek i Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, a niemal 80 proc. akceptuje taką inwestycję w pobliżu domu — wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Energii. Rząd mówi o mandacie społecznym i wskazuje, co dalej z programem jądrowym.
Duży projekt nowelizacji prawa samorządowego: Projekt zmian 23 ustaw i rozporządzeń
29 sty 2026

Pakiet 2.0 przywracający kompetencje samorządom. Jest projekt zmian 23 ustaw i rozporządzeń

PIP: Od 27 stycznia za pomocą maila wnioski do pracodawcy (godziny nadliczbowe i urlop)
29 sty 2026

Najważniejsza zmiana zawarta w noweli Kodeksu pracy daje możliwość stosowania formy elektronicznej w przypadku czynności z zakresu prawa pracy – wskazała Państwowa Inspekcja Pracy. Od 27 stycznia za pomocą maila można m.in. zawnioskować w sprawach godzin nadliczbowych czy bezpłatnego urlopu.
Styczeń decyduje o całym roku. Pięć obszarów, w których samorządy najczęściej popełniają kosztowne błędy
26 sty 2026

Początek 2026 roku to dla jednostek samorządu terytorialnego moment, w którym zapadają decyzje rzutujące na finanse, inwestycje i bezpieczeństwo prawne przez kolejne dwanaście miesięcy. Z doświadczeń kontroli RIO i NIK wynika, że większość problemów ujawnianych w drugiej połowie roku ma swoje źródło w zaniedbaniach z pierwszych tygodni stycznia.
Od grudnia 2024 r. obniżki świadczenia wspierającego w WZON. Nie tylko zasiłek pielęgnacyjny poszkodowany
27 sty 2026

Wśród osób niepełnosprawnych nie gaśnie sprzeciw przeciwko zaniżaniu punktów w świadczeniu wspierającym, na podstawie Wytycznych wydanych w grudniu 2024 r. przez stronę rządową. Jak odbywa się to zaniżanie? Jest to trudne do opisania osobie nie znającej obecnego systemu przyznawania świadczenia wspierającego. Dlatego też przedstawiona w artykule afera (tak oceniają to osoby niepełnosprawne kontaktujące się z Infor.pl i jest to także moja subiektywna ocena prawnika) nie przebija się do szerszej opinii. Bo złamanie prawa odbywa się przez zaniżanie punktów w skomplikowanym algorytmie matematyczno-prawniczym. Kilka zmian w punktach (tzw. poziom potrzeby wsparcia, rodzaj testu samodzielności) i osoba niepełnosprawna traci np. 751 zł albo 1128 zł miesięcznie. Pomnóżmy to przez 12 miesięcy i otrzymamy skalę pokrzywdzenia osób niepełnosprawnych.
Nie lekceważ ostrzeżenia RCB. Zła jakość powietrza w dwóch województwach
23 sty 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert dla niektórych regionów w województwach śląskim i opolskim, ostrzegający przed prognozowaną złą jakością powietrza w związku z wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10.

Neutralne ogłoszenia o pracę w gminach: „Stanowisko urzędnicze”, „wieloosobowe stanowisko pracy” i "stanowisko do określonych spraw"
21 sty 2026

„Stanowisko urzędnicze”, „wieloosobowe stanowisko pracy” i stanowiska do określonych spraw – to główne określenia stosowane przez wybrane urzędy największych miast w ogłoszeniach o pracę. Samorządy dostosowują się do obowiązku stosowania neutralnych płciowo nazw stanowisk, który obejmuje zarówno sektor prywatny, jak i administrację publiczną.
Polski paszport bije rekordy popularności - urzędnicy coraz częściej odmawiają
21 sty 2026

Ubiegły rok przyniósł wzrost liczby wniosków od cudzoziemców o uznanie za obywatela polskiego, co potwierdza niesłabnące zainteresowanie osiedlaniem się nad Wisłą – podkreśla w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.
