Obowiązkowe czipowanie psów i kotów coraz bliżej. Ile zapłacą właściciele?

Po aferze ze schroniskami znalazły się pieniądze na Krajowy Rejestr Oznakowania Psów i Kotów. MRiRW deklaruje, że pokryje większość kosztów związanych z uruchomieniem i utrzymaniem KROPiK. Łącznie to ponad 130 mln zł w 10 lat - informuje w poniedziałkowym wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna”.

Skutki finansowe projektowanej ustawy dla budżetu państwa w okresie 10 lat od jej wejścia w życie wyniosą 130,49 mln zł i zostaną niemal w całości, bo w kwocie 124,09 mln zł, pokryte z części budżetu, których dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa – czytamy w „DGP”.

REKLAMA

REKLAMA

Wsparcie Ministerstwa Cyfryzacji

Pozostałe, jak pisze „DGP", 6,4 mln zł ma zapewnić minister właściwy do spraw informatyzacji. Będą przeznaczone na integrację KROPiK z aplikacją mObywatel. Doprecyzowano także przepisy, na podstawie których resort rolnictwa powierzy utworzenie KROPiK Centralnemu Ośrodkowi Informatyki podległemu Ministerstwu Cyfryzacji.

Realizacja KROPiK

Nowe regulacje obejmą wszystkie psy i część kotów. Oznakowanie będzie obowiązkowe przy sprzedaży lub przyjęciu zwierząt do schroniska, a także ich sprowadzenia do Polski. Właściciele psów będą je znakować i rejestrować do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie. W przypadku psów, które zostały zaszczepione wcześniej – z obowiązku trzeba będzie się wywiązać w ciągu trzech lat.

Koszty dla właścicieli

Koszty czipowania i rejestracji zwierząt poniosą opiekunowie zwierząt. Mają kosztować po maksymalnie 50 zł. Niedopełnienie obowiązku będzie podlegało karze grzywny. Według szacunków resortu rolnictwa łącznie właściciele czworonogów wydadzą ok. 766 mln zł. Gminy będą mogły ich w tym wesprzeć, ale nie będą miały takiego obowiązku - informuje „DGP”.