Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Rewizja KPO przyjęta przez rząd. Bon senioralny zlikwidowany, blisko 660 mln zł na satelity i obronność

Rewizja KPO przyjęta przez rząd. Bon senioralny zlikwidowany, blisko 660 mln zł na satelity i obronność

11 marca 2026, 09:36
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Rząd zlikwidował bon senioralny. Setki milionów z KPO idą na satelity i schrony - skutki rewizji KPO
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rada Ministrów zatwierdziła rewizję Krajowego Planu Odbudowy. Bon senioralny zostaje zlikwidowany - w jego miejsce wchodzi program asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Blisko 660 mln zł przesunięto na program satelitarny IRIS2 i Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Zmiany musi jeszcze zaakceptować Komisja Europejska.

Rewizja KPO przez rząd - komunikat z 10.03.2026 r.

Rząd zatwierdził w poniedziałek (10 marca) rewizję Krajowego Planu Odbudowy. Zmiany obejmują zarówno reformy, jak i inwestycje - i oznaczają m.in. rezygnację z bonu senioralnego oraz przesunięcie blisko 660 mln zł na cele związane z bezpieczeństwem i programem satelitarnym.

Bon senioralny znika z KPO. Co go zastąpi?

Najbardziej zauważalną zmianą w zrewidowanym KPO jest likwidacja reformy dotyczącej bonu senioralnego (reforma A70G). W jego miejsce rząd wprowadza program asystencji osobistej skierowany do osób z niepełnosprawnościami.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uzasadnia decyzję realizacją priorytetów rządu oraz zgodnością z międzynarodowymi regulacjami, w tym z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami. Nie wyjaśniono jednak szczegółowo, w jaki sposób zostaną zaspokojone potrzeby seniorów, którzy mieli skorzystać z likwidowanego instrumentu.

POMOC SPOŁECZNA

447 mln zł na program satelitarny IRIS2

Druga kluczowa zmiana to zwiększenie polskiego wkładu w unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej IRIS2 o 106 mln euro (ok. 447 mln zł). Według rządu dodatkowe środki pozwolą zwiększyć przepustowość satelitarną, z której korzystać będą:

  • służby publiczne i wojsko,
  • służby zarządzania kryzysowego,
  • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  • polskie placówki dyplomatyczne za granicą.

Rząd zapowiada, że dzięki większemu wkładowi polskie firmy zyskają realną szansę na udział w budowie satelitów niższego poziomu i włączenie się w łańcuchy dostaw europejskiego programu kosmicznego.

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności rośnie do 22,9 mld zł

Budżet Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO) zwiększy się o 211 mln zł (50 mln euro) i osiągnie łączną wartość 22,9 mld zł. Rząd wskazuje konkretne obszary, na które trafią środki:

  • budowa schronów i miejsc schronienia,
  • studnie i ujęcia wody,
  • infrastruktura telekomunikacyjna do zarządzania kryzysowego,
  • budowa i remonty dróg oraz linii kolejowych o znaczeniu militarnym i cywilnym.

Połowa środków FBiO ma trafić do samorządów - na budowę i modernizację schronów oraz infrastrukturę drogową. Z funduszu mają skorzystać również polskie firmy specjalizujące się w technologiach obronnych.

Dlaczego rząd przesuwa pieniądze w KPO?

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przyznała, że przesunięcia finansowe wynikają z opóźnień w realizacji części inwestycji.

– Z powodu chłodu, śniegu niektóre inwestycje nie szły tak szybko, jak by się chciało. Przesuwamy w sumie 50 milionów euro na kluczowe strategiczne inwestycje – powiedziała szefowa resortu.

Resort tłumaczy, że korekty harmonogramów mają na celu „maksymalne wykorzystanie dostępnych środków z programu". Część opóźnień wynikała również z przedłużających się procedur przetargowych. Innymi słowy - pieniądze, których nie udało się wydać na czas w pierwotnie zaplanowanych inwestycjach, rząd przekierował tam, gdzie widzi pilniejszą potrzebę.

Kiedy zmiany w KPO wejdą w życie?

Wniosek o rewizję KPO został formalnie przekazany do Komisji Europejskiej 10 marca. Dalszy harmonogram:

  • połowa kwietnia 2026 - spodziewana decyzja KE w sprawie oceny rewizji,
  • początek maja 2026 - zatwierdzenie zmian przez Radę UE ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN).

Zakończenie rewizji jest warunkiem złożenia ósmego wniosku o płatność z KPO, planowanego na maj 2026 r. Ewentualne opóźnienia na etapie oceny w Brukseli mogłyby więc przesunąć termin wypłaty kolejnej transzy.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Ile pieniędzy z KPO Polska już otrzymała?

Krajowy Plan Odbudowy obejmuje 59 inwestycji i 54 reformy na łączną kwotę 233 mld zł (54,71 mld euro). Z tego ok. 107 mld zł stanowią dotacje, a ok. 126 mld zł to preferencyjne pożyczki.

Dotychczas Polska otrzymała ok. 115 mld zł - niespełna połowę całej dostępnej puli. Pieniądze pochodzą z pięciu złożonych dotąd wniosków o płatność oraz zaliczki REPowerEU. Tempo absorpcji środków pozostaje jednym z głównych wyzwań w realizacji planu.

Źródło: gov.pl

