Rząd zlikwidował bon senioralny. Setki milionów z KPO idą na satelity i schrony - skutki rewizji KPO

Rewizja KPO przyjęta przez rząd. Bon senioralny zlikwidowany, blisko 660 mln zł na satelity i obronność
Rada Ministrów zatwierdziła rewizję Krajowego Planu Odbudowy. Bon senioralny zostaje zlikwidowany - w jego miejsce wchodzi program asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Blisko 660 mln zł przesunięto na program satelitarny IRIS2 i Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Zmiany musi jeszcze zaakceptować Komisja Europejska.
- Rewizja KPO przez rząd - komunikat z 10.03.2026 r.
- Bon senioralny znika z KPO. Co go zastąpi?
- 447 mln zł na program satelitarny IRIS2
- Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności rośnie do 22,9 mld zł
- Dlaczego rząd przesuwa pieniądze w KPO?
- Kiedy zmiany w KPO wejdą w życie?
- Ile pieniędzy z KPO Polska już otrzymała?
Rewizja KPO przez rząd - komunikat z 10.03.2026 r.
Rząd zatwierdził w poniedziałek (10 marca) rewizję Krajowego Planu Odbudowy. Zmiany obejmują zarówno reformy, jak i inwestycje - i oznaczają m.in. rezygnację z bonu senioralnego oraz przesunięcie blisko 660 mln zł na cele związane z bezpieczeństwem i programem satelitarnym.
Bon senioralny znika z KPO. Co go zastąpi?
Najbardziej zauważalną zmianą w zrewidowanym KPO jest likwidacja reformy dotyczącej bonu senioralnego (reforma A70G). W jego miejsce rząd wprowadza program asystencji osobistej skierowany do osób z niepełnosprawnościami.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uzasadnia decyzję realizacją priorytetów rządu oraz zgodnością z międzynarodowymi regulacjami, w tym z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami. Nie wyjaśniono jednak szczegółowo, w jaki sposób zostaną zaspokojone potrzeby seniorów, którzy mieli skorzystać z likwidowanego instrumentu.
447 mln zł na program satelitarny IRIS2
Druga kluczowa zmiana to zwiększenie polskiego wkładu w unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej IRIS2 o 106 mln euro (ok. 447 mln zł). Według rządu dodatkowe środki pozwolą zwiększyć przepustowość satelitarną, z której korzystać będą:
- służby publiczne i wojsko,
- służby zarządzania kryzysowego,
- Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
- polskie placówki dyplomatyczne za granicą.
Rząd zapowiada, że dzięki większemu wkładowi polskie firmy zyskają realną szansę na udział w budowie satelitów niższego poziomu i włączenie się w łańcuchy dostaw europejskiego programu kosmicznego.
Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności rośnie do 22,9 mld zł
Budżet Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO) zwiększy się o 211 mln zł (50 mln euro) i osiągnie łączną wartość 22,9 mld zł. Rząd wskazuje konkretne obszary, na które trafią środki:
- budowa schronów i miejsc schronienia,
- studnie i ujęcia wody,
- infrastruktura telekomunikacyjna do zarządzania kryzysowego,
- budowa i remonty dróg oraz linii kolejowych o znaczeniu militarnym i cywilnym.
Połowa środków FBiO ma trafić do samorządów - na budowę i modernizację schronów oraz infrastrukturę drogową. Z funduszu mają skorzystać również polskie firmy specjalizujące się w technologiach obronnych.
Dlaczego rząd przesuwa pieniądze w KPO?
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przyznała, że przesunięcia finansowe wynikają z opóźnień w realizacji części inwestycji.
– Z powodu chłodu, śniegu niektóre inwestycje nie szły tak szybko, jak by się chciało. Przesuwamy w sumie 50 milionów euro na kluczowe strategiczne inwestycje – powiedziała szefowa resortu.
Resort tłumaczy, że korekty harmonogramów mają na celu „maksymalne wykorzystanie dostępnych środków z programu". Część opóźnień wynikała również z przedłużających się procedur przetargowych. Innymi słowy - pieniądze, których nie udało się wydać na czas w pierwotnie zaplanowanych inwestycjach, rząd przekierował tam, gdzie widzi pilniejszą potrzebę.
Kiedy zmiany w KPO wejdą w życie?
Wniosek o rewizję KPO został formalnie przekazany do Komisji Europejskiej 10 marca. Dalszy harmonogram:
- połowa kwietnia 2026 - spodziewana decyzja KE w sprawie oceny rewizji,
- początek maja 2026 - zatwierdzenie zmian przez Radę UE ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN).
Zakończenie rewizji jest warunkiem złożenia ósmego wniosku o płatność z KPO, planowanego na maj 2026 r. Ewentualne opóźnienia na etapie oceny w Brukseli mogłyby więc przesunąć termin wypłaty kolejnej transzy.
Ile pieniędzy z KPO Polska już otrzymała?
Krajowy Plan Odbudowy obejmuje 59 inwestycji i 54 reformy na łączną kwotę 233 mld zł (54,71 mld euro). Z tego ok. 107 mld zł stanowią dotacje, a ok. 126 mld zł to preferencyjne pożyczki.
Dotychczas Polska otrzymała ok. 115 mld zł - niespełna połowę całej dostępnej puli. Pieniądze pochodzą z pięciu złożonych dotąd wniosków o płatność oraz zaliczki REPowerEU. Tempo absorpcji środków pozostaje jednym z głównych wyzwań w realizacji planu.
Źródło: gov.pl
