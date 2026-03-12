Kraków wydał 35 mln zł na sprzęt ochrony ludności. Plany na metro

Kraków zrealizował zakupy sprzętu za ponad 35 mln zł w ramach pierwszej edycji rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Prezydent miasta Aleksander Miszalski liczy, że w przyszłości z tego programu uda się współfinansować budowę miejsc schronienia w planowanym metrze.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski i wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podczas czwartkowego briefingu zaprezentowali sprzęt, który został zakupiony do spółek i jednostek miejskich z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Ponad 35 mln zł w ramach pierwszej edycji programu

Prezydent miasta poinformował, że pod koniec 2025 r. miasto otrzymało ponad 35 mln zł w ramach pierwszej edycji tego programu. Ma on na celu wzmocnienie zdolności samorządów do reagowania na zagrożenia, takie jak klęski żywiołowe, awarie infrastruktury czy inne sytuacje nadzwyczajne.

- To pierwsza odsłona i niezbyt dużo czasu na wydatkowanie środków, ale ponad 35 mln zł udało się wydać precyzyjnie na te potrzeby, które zostały zdiagnozowane jako najbardziej pilne – zaznaczył Miszalski.

Jak dodał, zakupów dokonywano w oparciu o doświadczenia spółek i jednostek miejskich, w tym np. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, które pomagało po powodzi w Kotlinie Kłodzkiej jesienią 2024 roku.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie

Kupiono m.in.: cztery samochody ciężarowe z urządzeniami hakowymi do przewozu kontenerów oraz cztery wywrotki dla MPO, 250 sztuk radiotelefonów do bezpiecznej łączności dla straży miejskiej i wydziału bezpieczeństwa Urzędu Miasta Krakowa, 20 łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego, czy wywrotkę do przewozu piasku w razie wystąpienia powodzi oraz pięć cystern do przewozu wody pitnej dla Wodociągów Krakowskich.

- Każdy z tych zakupów w jakiejś innej formule i innej sytuacji przyczyni się do tego, żeby ludność w Krakowie była bezpieczna w razie niepożądanych zjawisk, które mogą wystąpić w przyszłości – podkreślił Miszalski.

Możliwość współfinansowania budowy miejsc schronienia w planowanym metrze

Według niego była to dopiero pierwsza edycja rządowego programu. W przyszłości – zauważył prezydent – Kraków liczy na współfinansowanie z niego inwestycji długoletnich, w tym prac przygotowawczych czy nawet budowy miejsc schronienia zlokalizowanych na podziemnych stacjach i tunelach planowanego metra w Krakowie.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar poinformował, że w zeszłorocznej edycji rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej do Małopolski trafiło ponad 388 mln zł, a w tym roku ma to być ponad 415 mln zł.

- To sztandarowy i jeden z kluczowych programów rządowych, który w sposób realny wpływa na bezpieczeństwo naszych obywateli – podkreślił wojewoda.

Według niego co najmniej 90 proc. tych środków trafiło do małopolskich jednostek samorządu terytorialnego, a ponad 120 mln zł wsparcia otrzymały też jednostki zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

- Mamy świadomość, że to lokalni gospodarze wiedzą najlepiej jak należy chronić obywateli, wiedzą najlepiej jakie zakupy, inwestycje oraz konkretnie dedykowane szkolenia winny być zrealizowane, aby to bezpieczeństwo poprawić. W Małopolsce udało się wydatkować te środki w sposób precyzyjnie trafiający w potrzeby konkretnych regionów – ocenił wojewoda.