Kraków wydał 35 mln zł na sprzęt ochrony ludności. Plany na metro

Kraków wydał 35 mln zł na sprzęt ochrony ludności. Plany na metro

12 marca 2026, 15:29
Kraków wydał 35 mln zł na sprzęt ochrony ludności. Plany na metro
Kraków wydał 35 mln zł na sprzęt ochrony ludności. Plany na metro
Kraków zrealizował zakupy sprzętu za ponad 35 mln zł w ramach pierwszej edycji rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Prezydent miasta Aleksander Miszalski liczy, że w przyszłości z tego programu uda się współfinansować budowę miejsc schronienia w planowanym metrze.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski i wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podczas czwartkowego briefingu zaprezentowali sprzęt, który został zakupiony do spółek i jednostek miejskich z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Ponad 35 mln zł w ramach pierwszej edycji programu

Prezydent miasta poinformował, że pod koniec 2025 r. miasto otrzymało ponad 35 mln zł w ramach pierwszej edycji tego programu. Ma on na celu wzmocnienie zdolności samorządów do reagowania na zagrożenia, takie jak klęski żywiołowe, awarie infrastruktury czy inne sytuacje nadzwyczajne.

- To pierwsza odsłona i niezbyt dużo czasu na wydatkowanie środków, ale ponad 35 mln zł udało się wydać precyzyjnie na te potrzeby, które zostały zdiagnozowane jako najbardziej pilne – zaznaczył Miszalski.

Jak dodał, zakupów dokonywano w oparciu o doświadczenia spółek i jednostek miejskich, w tym np. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, które pomagało po powodzi w Kotlinie Kłodzkiej jesienią 2024 roku.

Zakupiony sprzęt i wyposażenie

Kupiono m.in.: cztery samochody ciężarowe z urządzeniami hakowymi do przewozu kontenerów oraz cztery wywrotki dla MPO, 250 sztuk radiotelefonów do bezpiecznej łączności dla straży miejskiej i wydziału bezpieczeństwa Urzędu Miasta Krakowa, 20 łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego, czy wywrotkę do przewozu piasku w razie wystąpienia powodzi oraz pięć cystern do przewozu wody pitnej dla Wodociągów Krakowskich.

- Każdy z tych zakupów w jakiejś innej formule i innej sytuacji przyczyni się do tego, żeby ludność w Krakowie była bezpieczna w razie niepożądanych zjawisk, które mogą wystąpić w przyszłości – podkreślił Miszalski.

Możliwość współfinansowania budowy miejsc schronienia w planowanym metrze

Według niego była to dopiero pierwsza edycja rządowego programu. W przyszłości – zauważył prezydentKraków liczy na współfinansowanie z niego inwestycji długoletnich, w tym prac przygotowawczych czy nawet budowy miejsc schronienia zlokalizowanych na podziemnych stacjach i tunelach planowanego metra w Krakowie.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar poinformował, że w zeszłorocznej edycji rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej do Małopolski trafiło ponad 388 mln zł, a w tym roku ma to być ponad 415 mln zł.

- To sztandarowy i jeden z kluczowych programów rządowych, który w sposób realny wpływa na bezpieczeństwo naszych obywateli – podkreślił wojewoda.

Według niego co najmniej 90 proc. tych środków trafiło do małopolskich jednostek samorządu terytorialnego, a ponad 120 mln zł wsparcia otrzymały też jednostki zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

- Mamy świadomość, że to lokalni gospodarze wiedzą najlepiej jak należy chronić obywateli, wiedzą najlepiej jakie zakupy, inwestycje oraz konkretnie dedykowane szkolenia winny być zrealizowane, aby to bezpieczeństwo poprawić. W Małopolsce udało się wydatkować te środki w sposób precyzyjnie trafiający w potrzeby konkretnych regionów – ocenił wojewoda.

oprac. Anna Rymkiewicz
