Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Miliony z "Stop Smog" nie zmarnują się. Resort ma pomysł na ich wykorzystanie

Miliony z "Stop Smog" nie zmarnują się. Resort ma pomysł na ich wykorzystanie

13 marca 2026, 16:08
Miliony z "Stop Smog" nie zmarnują się. Resort ma pomysł na ich wykorzystanie
Kwota blisko 150 mln zł, która nie została wydana w zakończonym programie „Stop Smog”, będzie mogła zostać przeznaczona na dofinansowanie termomodernizacji i remontów budynków wielorodzinnych - wynika z opublikowanego w piątek projektu nowelizacji, przegotowanego przez resort rozwoju i technologii.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), celem proponowanych regulacji jest zmiana przeznaczenia pieniędzy znajdujących się na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów, które nie zostały wykorzystane na realizację programu „Stop Smog”.

Przeznaczenie uwolnionych środków

Jak zauważyło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, uwolnione środki będą mogły zostać wykorzystane na sfinansowanie premii termomodernizacyjnych, remontowych i MZG (bezzwrotnej pomocy udzielonej na termomodernizację lub remonty budynków mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy), a także na premie kompensacyjne i powodziowe, udzielane na podstawie ustawy z 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Niewykorzystane środki w programie "Stop Smog"

W OSR przypomniano, że nabór wniosków w programie „Stop Smog” zakończył się w 2024 r. „Tymczasem, jak wynika z informacji Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach realizacji programu (...) w Funduszu na koniec grudnia 2025 r. pozostawała niewykorzystana kwota ok. 147,7 mln zł (...). Niższe niż pierwotnie zakładane zainteresowanie programem wynika z szeregu czynników. Za najważniejszy uznaje się, iż program jest dostępny tylko w gminach, które podpisały odpowiednią umowę i mają uchwałę antysmogową. Ponadto, w okresie funkcjonowania programu »Stop Smog« weszły w życie inne rozwiązania wspierające podobne cele, takie jak program Czyste Powietrze oraz ulga termomodernizacyjna, które okazały się korzystniejsze z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów” - zauważyło MRiT w uzasadnieniu.

W ocenie resortu, za kwotę 147,7 mln zł będzie można sfinansować ok. 662 termomodernizacji i remontów budynków wielorodzinnych, zamieszkanych przez blisko 14 tys. gospodarstw domowych.

Zmiany w programie BSK (budownictwo socjalne i komunalne)

Projekt nowelizacji zakłada również wprowadzenie obowiązku 3-letniego stażu w prowadzeniu działalności w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych ubiegających się o finansowe wsparcie w programie BSK (wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego).

Operator programu BSK, Bank Gospodarstwa Krajowego, nie ma (...) wystarczających narzędzi do weryfikacji i nadzoru nad realizacją przedsięwzięć przez ww. podmioty, szczególnie te nowoutworzone. Stwarza to ryzyko nieefektywnego wykorzystania środków publicznych oraz brak ewentualnej możliwości odzyskania udzielonego wsparcia od nowoutworzonych organizacji i podmiotów. Wprowadzenie proponowanego kryterium wyeliminuje to ryzyko” - zaznaczył resort w OSR.

3-letni staż nie będzie natomiast wymagany w przypadku posiadania przez zainteresowany podmiot statusu organizacji pożytku publicznego.

oprac. Anna Rymkiewicz
Rozliczanie nadgodzin u pracownika zatrudnionego na część etatu. Poradnik dla pracodawców
Koniec problemów z niepłacącymi takimi lokatorami? Pojawił się projekt liberalizujący rynek najmu
Podatnicy estońskiego CIT mają czas do końca marca. Potem skarbówka nie da już wyboru!
Źródło: PAP
Do 8 000 zł na przydomowe zbiorniki na deszczówkę. NFOŚiGW ogłasza nowy nabór wniosków
13 mar 2026

Na przydomowe systemy gromadzenia i wykorzystania deszczówki będzie można otrzymać maksymalnie do 8 tys. zł dofinansowania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w drugim kwartale br. ma ruszyć nabór wniosków w tej sprawie. Budżet to 173 mln zł.
Kwota blisko 150 mln zł, która nie została wydana w zakończonym programie „Stop Smog", będzie mogła zostać przeznaczona na dofinansowanie termomodernizacji i remontów budynków wielorodzinnych - wynika z opublikowanego w piątek projektu nowelizacji, przegotowanego przez resort rozwoju i technologii.
Rośliny strączkowe podbijają polskie pola. Na jakie dotacje mogą liczyć rolnicy?
13 mar 2026

W ostatnich pięciu latach nastąpił pięciokrotny wzrost powierzchni upraw roślin strączkowych. Ich produkcją zajmuje się 94,4 tys. rolników, tj. 8 proc. rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie. Rośnie zainteresowanie produkcją soi - wynika z informacji ministerstwa rolnictwa.
Kraków wydał 35 mln zł na sprzęt ochrony ludności. Plany na metro
12 mar 2026

Kraków zrealizował zakupy sprzętu za ponad 35 mln zł w ramach pierwszej edycji rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Prezydent miasta Aleksander Miszalski liczy, że w przyszłości z tego programu uda się współfinansować budowę miejsc schronienia w planowanym metrze.

Wojsko stawia czoła dronom. Nowe szkolenia podnoszą gotowość bojową żołnierzy
12 mar 2026

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował w czwartek o rozpoczęciu szkoleń bojowych obejmujących zwalczanie dronów z wykorzystaniem broni indywidualnej żołnierza. Wojsko Polskie konsekwentnie rozwija zdolności w zakresie przeciwdziałania nowym zagrożeniom pola walki - podkreślono.
Obowiązkowe schrony i miejsca schronienia w planach miast. Polska buduje infrastrukturę do ewakuacji ludności
11 mar 2026

Schrony, miejsca doraźnego schronienia i infrastruktura wspierająca ewakuację ludności - wszystko to wraca do planowania miast w Polsce. To skutek zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Czym są "punkty schronienia"? Będą wykorzystywane obiekty już istniejące oraz budowane nowe. Samorządy mają ważne zadanie do wykonania.
Pacjenci zyskają nowe możliwości leczenia. Nowa lista refundowanych leków od 1 kwietnia
11 mar 2026

16 nowych terapii, w tym 14 onkologicznych i dwie nieonkologiczne znajdą się na liście refundacyjnej od 1 kwietnia - poinformowała w poniedziałek wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Sześć nowych terapii dotyczy chorób rzadkich - dodała.
Przyjmujesz ziemię z wykopów na działkę? Kara może sięgnąć nawet 1 mln zł. Sądy jasno wskazują, kiedy to odpad
12 mar 2026

Ogłoszenia „przyjmę ziemię z wykopów" są bardzo popularne, ale mogą skończyć się poważnymi problemami. Jeśli materiał trafi na inną działkę, często jest traktowany jak odpad. W takiej sytuacji właściciel terenu może odpowiadać za nielegalne gospodarowanie odpadami – a kary sięgają nawet 1 mln zł.

Zlikwidowali bon senioralny jednym ruchem a środki przesunięto na satelity i broń
13 mar 2026

Rada Ministrów zatwierdziła rewizję Krajowego Planu Odbudowy. Bon senioralny zostaje zlikwidowany - w jego miejsce wchodzi program asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Blisko 660 mln zł przesunięto na program satelitarny IRIS2 i Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Zmiany musi jeszcze zaakceptować Komisja Europejska.
Polska liderem cyfrowych usług dla obywateli. Zachód wciąż analizuje
11 mar 2026

Polskie państwo nie boi się adaptować sztucznej inteligencji do obsługi obywatela, co w wielu krajach Europy Zachodniej wciąż pozostaje w sferze akademickich dyskusji - pisze w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna".
