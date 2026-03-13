Miliony z "Stop Smog" nie zmarnują się. Resort ma pomysł na ich wykorzystanie

Kwota blisko 150 mln zł, która nie została wydana w zakończonym programie „Stop Smog”, będzie mogła zostać przeznaczona na dofinansowanie termomodernizacji i remontów budynków wielorodzinnych - wynika z opublikowanego w piątek projektu nowelizacji, przegotowanego przez resort rozwoju i technologii.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), celem proponowanych regulacji jest zmiana przeznaczenia pieniędzy znajdujących się na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów, które nie zostały wykorzystane na realizację programu „Stop Smog”.

Przeznaczenie uwolnionych środków

Jak zauważyło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, uwolnione środki będą mogły zostać wykorzystane na sfinansowanie premii termomodernizacyjnych, remontowych i MZG (bezzwrotnej pomocy udzielonej na termomodernizację lub remonty budynków mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy), a także na premie kompensacyjne i powodziowe, udzielane na podstawie ustawy z 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Niewykorzystane środki w programie "Stop Smog"

W OSR przypomniano, że nabór wniosków w programie „Stop Smog” zakończył się w 2024 r. „Tymczasem, jak wynika z informacji Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach realizacji programu (...) w Funduszu na koniec grudnia 2025 r. pozostawała niewykorzystana kwota ok. 147,7 mln zł (...). Niższe niż pierwotnie zakładane zainteresowanie programem wynika z szeregu czynników. Za najważniejszy uznaje się, iż program jest dostępny tylko w gminach, które podpisały odpowiednią umowę i mają uchwałę antysmogową. Ponadto, w okresie funkcjonowania programu »Stop Smog« weszły w życie inne rozwiązania wspierające podobne cele, takie jak program Czyste Powietrze oraz ulga termomodernizacyjna, które okazały się korzystniejsze z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów” - zauważyło MRiT w uzasadnieniu.

W ocenie resortu, za kwotę 147,7 mln zł będzie można sfinansować ok. 662 termomodernizacji i remontów budynków wielorodzinnych, zamieszkanych przez blisko 14 tys. gospodarstw domowych.

Zmiany w programie BSK (budownictwo socjalne i komunalne)

Projekt nowelizacji zakłada również wprowadzenie obowiązku 3-letniego stażu w prowadzeniu działalności w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych ubiegających się o finansowe wsparcie w programie BSK (wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego).

„Operator programu BSK, Bank Gospodarstwa Krajowego, nie ma (...) wystarczających narzędzi do weryfikacji i nadzoru nad realizacją przedsięwzięć przez ww. podmioty, szczególnie te nowoutworzone. Stwarza to ryzyko nieefektywnego wykorzystania środków publicznych oraz brak ewentualnej możliwości odzyskania udzielonego wsparcia od nowoutworzonych organizacji i podmiotów. Wprowadzenie proponowanego kryterium wyeliminuje to ryzyko” - zaznaczył resort w OSR.

3-letni staż nie będzie natomiast wymagany w przypadku posiadania przez zainteresowany podmiot statusu organizacji pożytku publicznego.