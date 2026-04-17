Sektor publiczny » Wiadomości » Bezpłatny meleks dla seniorów i osób z niepełnosprawnością w ramach nowej inicjatywy. Można korzystać już od kwietnia 2026

Bezpłatny meleks dla seniorów i osób z niepełnosprawnością w ramach nowej inicjatywy. Można korzystać już od kwietnia 2026

17 kwietnia 2026, 10:17
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Shutterstock

Od kwietnia 2026 roku w jednym z polskich miast została uruchomiona ciekawa inicjatywa. Ruszyła nowa, bezpłatna usługa transportu meleksowego, która ma na celu ułatwienie dotarcia do pewnych miejsc. Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, kiedy i jak zarezerwować przejazd.

Pielęgnowanie grobów najbliższych to dla wielu seniorów i osób z niepełnosprawnością nie tylko obowiązek, ale głęboko zakorzenione poczucie pamięci i tradycji. Od kwietnia 2026 roku uruchomiona została nowa, bezpłatna usługa transportu meleksowego, która ma na celu ułatwienie dotarcia do cmentarzy komunalnych. Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, kiedy i jak zarezerwować przejazd.

Transport meleksowy dla seniorów 70+ i osób z niepełnosprawnością 65+ – zasady, terminy i rezerwacja

Nowa usługa transportowa „MELEKS” została uruchomiona w Krakowie w celu pomocy osobom starszym oraz tym, które z powodu ograniczonej sprawności ciała mają trudności z dotarciem do grobów swoich bliskich na komunalne cmentarze. Jest to inicjatywa, która łączy praktyczne wsparcie z szacunkiem dla tradycji i potrzeb emocjonalnych użytkowników.

Usługa obejmuje bezpłatny przejazd meleksem w celu dotarcia do grobów bliskich osoby (np. małżonka, rodziców, dzieci) oraz powrotu. Cały czas przejazdu (w obie strony) nie może przekraczać łącznie jednej godziny zegarowej.

Gdzie bezpłatny przejazd meleksem?

Przejazdy są świadczone wyłącznie na terenie trzech komunalnych cmentarzy w Krakowie: Rakowice, Prądnik Czerwony i Grębałów.

Usługa jest dostępna w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 10:00–14:00, z pominięciem dni świątecznych. Wyjątkiem są dni 31 października i 1 listopada 2026 r., kiedy to meleksów będzie można również skorzystać, co stanowi ważne wsparcie w okresie Zadusznych.

Usługa jest przeznaczona dla dwóch głównych grup:

  • Seniorzy w wieku powyżej 70 lat.
  • Osoby w wieku powyżej 65 lat, które mają orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawność.
Ważna informacja: seniorowi może towarzyszyć jedna osoba podczas przejazdu.

Jak skorzystać z usługi? Proces rezerwacji

Aby zarezerwować bezpłatny przejazd, należy przestrzegać kilku prostych, ale obowiązkowych kroków:

  1. Zadzwoń na infolinię. Rezerwacje realizowane są wyłącznie telefonicznie pod numerem: 12 413-33-33.
  2. Zarezerwuj meleks minimum na 3 dni wcześniej. Rezerwacja musi być dokonana co najmniej trzy dni przed planowanym terminem przejazdu.
  3. Rezerwuj nie wcześniej niż miesiąc przed terminem. Nie można zarezerwować przejazdu daleko w przyszłość – termin musi przypadać w ciągu najbliższego miesiąca.
  4. Godziny pracy infolinii. Infolinia jest czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–15:00.

Limit roczny wskazuje, że jedna osoba może skorzystać z usługi transportowej maksymalnie 4 razy w ciągu jednego roku kalendarzowego. Wykonawca usługi ma prawo poprosić o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu uprawniającego do usługi przewozowej oraz potwierdzającego tożsamość osoby, która się do niego zgłasza.

Podsumowując, usługa „MELEKS” to praktyczne i godne wsparcie dla osób, które z troski o pamięć bliskich chcą odwiedzić ich ostatnie spoczywanie, ale mają z tym ze względu na wiek lub stan zdrowia poważne trudności. Warto skorzystać z niej zgodnie z ustalonymi zasadami, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić sobie spokojny i udaną wizytę na cmentarzu.

Źródło: INFOR
Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
17 kwi 2026

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że powołany zostanie specjalny zespół do spraw dzików złożony z ekspertów.
17 kwi 2026

W tym mieście jest najmłodsza starówka w Polsce. Odbudowano ją metodą retrowersji
17 kwi 2026

Elbląg świętuje w tym roku 780-lecie nadania praw miejskich, ale elbląska starówka jest najmłodsza w Polsce. Odbudowa prawie całkowicie zniszczonego w 1945 r. Starego Miasta rozpoczęła się 40 lat temu i trwa do dziś.
Gdzie wyrzucić dziurawą skarpetkę? Zasady segregacji odpadów. Można dostać mandat?
16 kwi 2026

Już od ponad roku ubrania, buty i tekstylia muszą trafiać do selektywnej zbiórki w punktach PSZOK. Nie wyrzucamy ich do odpadów zmieszanych. Powstaje jednak przyziemne pytanie - co z dziurawą skarpetką? Na jej przykładzie tłumaczymy nowe zasady segregacji odpadów tekstylnych.

Wstrząsający raport NIK: Niskie wynagrodzenia, nierzetelne oceny okresowe, fikcyjne osiągnięcia. Nieprawidłowości w urzędach
16 kwi 2026

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informację o wynikach kontroli „Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej”. Skontrolowano 17 urzędów różnych szczebli, w tym cztery urzędy gmin. NIK sprawdzała zarówno sposób organizacji pracy urzędników jak i kwestie płacowe.
Globalne decyzje, lokalne skutki. Co naprawdę kształtuje przyszłość Polski? [Komentarz Strategiczny]
15 kwi 2026

Polska eksportuje do Chin tyle samo co Niemcy. Jednocześnie jest największym importerem uzbrojenia w Europie. Te dwa fakty dobrze pokazują, w jakim momencie jesteśmy. Z jednej strony rosnące powiązania gospodarcze ze światem, z drugiej – rosnące poczucie zagrożenia i potrzeba bezpieczeństwa.
Nowe zasady wynagradzania w budżetówce? MF pracuje nad zmianami
15 kwi 2026

MF pracuje nad projektem dotyczącym kierunków zmian w systemie kształtowania wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych - poinformował wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie po posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.
Planowanie budżetowe na 2027 rok na nowych zasadach. Znamy już postanowienia projektu w zakresie zmian w klasyfikacji budżetowej
14 kwi 2026

Planowanie budżetowe na 2027 rok odbędzie się już na nowych zasadach, czyli na podstawie przepisów wykonawczych uchwalonych na podstawie zmienionego upoważnienia ustawowego. Co się zmienia i dla kogo będzie miało to kluczowe znaczenie? Znamy treść projektu i uzasadnienia do niego.

Po pierwsze schrony - samorządy muszą zmienić priorytet
14 kwi 2026

Po pierwsze schrony - miejsca Doraźnego Schronienia (MDS) powinny być organizowane później. Samorządy muszą zmienić priorytet. W scenariuszu nagłego ataku MDS-y nie spełniają swojej funkcji, a wówczas bardziej racjonalna jest ewakuacja ludności.

Diagnostyka onkologiczna dla pacjentów z kartą DiLO bez limitów i bez opłat
14 kwi 2026

Ministerstwo Zdrowia przekazało we wtorek na platformie X, że pacjenci onkologiczni korzystają z priorytetowego dostępu do diagnostyki i zaznaczyło, że nie planuje zmian w tym obszarze.
