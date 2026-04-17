Od kwietnia 2026 roku w jednym z polskich miast została uruchomiona ciekawa inicjatywa. Ruszyła nowa, bezpłatna usługa transportu meleksowego, która ma na celu ułatwienie dotarcia do pewnych miejsc. Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, kiedy i jak zarezerwować przejazd.

Bezpłatny meleks dla seniorów i osób z niepełnosprawnością w ramach nowej inicjatywy. Można korzystać już od kwietnia 2026

Pielęgnowanie grobów najbliższych to dla wielu seniorów i osób z niepełnosprawnością nie tylko obowiązek, ale głęboko zakorzenione poczucie pamięci i tradycji. Od kwietnia 2026 roku uruchomiona została nowa, bezpłatna usługa transportu meleksowego, która ma na celu ułatwienie dotarcia do cmentarzy komunalnych. Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, kiedy i jak zarezerwować przejazd.

Transport meleksowy dla seniorów 70+ i osób z niepełnosprawnością 65+ – zasady, terminy i rezerwacja

Nowa usługa transportowa „MELEKS” została uruchomiona w Krakowie w celu pomocy osobom starszym oraz tym, które z powodu ograniczonej sprawności ciała mają trudności z dotarciem do grobów swoich bliskich na komunalne cmentarze. Jest to inicjatywa, która łączy praktyczne wsparcie z szacunkiem dla tradycji i potrzeb emocjonalnych użytkowników.

Ważne Usługa obejmuje bezpłatny przejazd meleksem w celu dotarcia do grobów bliskich osoby (np. małżonka, rodziców, dzieci) oraz powrotu. Cały czas przejazdu (w obie strony) nie może przekraczać łącznie jednej godziny zegarowej.

Gdzie bezpłatny przejazd meleksem?

Przejazdy są świadczone wyłącznie na terenie trzech komunalnych cmentarzy w Krakowie: Rakowice, Prądnik Czerwony i Grębałów.

Kiedy można skorzystać?

Usługa jest dostępna w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 10:00–14:00, z pominięciem dni świątecznych. Wyjątkiem są dni 31 października i 1 listopada 2026 r., kiedy to meleksów będzie można również skorzystać, co stanowi ważne wsparcie w okresie Zadusznych.

Kto może skorzystać?

Usługa jest przeznaczona dla dwóch głównych grup:

Seniorzy w wieku powyżej 70 lat.

Osoby w wieku powyżej 65 lat, które mają orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawność.

Ważne Ważna informacja: seniorowi może towarzyszyć jedna osoba podczas przejazdu.

Jak skorzystać z usługi? Proces rezerwacji

Aby zarezerwować bezpłatny przejazd, należy przestrzegać kilku prostych, ale obowiązkowych kroków:

Zadzwoń na infolinię. Rezerwacje realizowane są wyłącznie telefonicznie pod numerem: 12 413-33-33. Zarezerwuj meleks minimum na 3 dni wcześniej. Rezerwacja musi być dokonana co najmniej trzy dni przed planowanym terminem przejazdu. Rezerwuj nie wcześniej niż miesiąc przed terminem. Nie można zarezerwować przejazdu daleko w przyszłość – termin musi przypadać w ciągu najbliższego miesiąca. Godziny pracy infolinii. Infolinia jest czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–15:00.

Limit roczny wskazuje, że jedna osoba może skorzystać z usługi transportowej maksymalnie 4 razy w ciągu jednego roku kalendarzowego. Wykonawca usługi ma prawo poprosić o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu uprawniającego do usługi przewozowej oraz potwierdzającego tożsamość osoby, która się do niego zgłasza.