Compliance – rola i odpowiedzialność kierownictwa średniego i niższego stopnia

W artykule „Compliance – czyja to odpowiedzialność?” udzieliłem odpowiedzi na pytanie: „Kto odpowiada za ten Compliance? W Spółce, organizacji, jednostce samorządu terytorialnego?”.

Przypomnę, że odpowiedź brzmi: WSZYSCY. I to totalnie wszyscy: od top kierownictwa po szeregowego pracownika, współpracownika, po każdego interesariusza, odpowiadają za bycie Compliance (przestrzeganie przepisów, norm i obowiązków). Oczywiście każdy odpowiada w innym zakresie. Ale to na każdym ciąży obowiązek dbania by organizacja (spółka, inny podmiot zbiorowy, jednostka samorządu terytorialnego itd.) działała zgodnie z prawe, zasadami etyki i zobowiązaniami.

reklama reklama



Polecamy: Zmiany w zatrudnieniu pracowników administracji rządowej i samorządowej wprowadzone przez tarczę antykryzysową 2.0

Następnie:

W niniejszym zaś artykule chciałbym napisać krótko o roli i odpowiedzialności kierownictwa średniego i niższego stopnia.

Na kierownikach średniego i niższego szczebla ciąży szczególna odpowiedzialność (choć ciut mniejsza niż na najwyższym kierownictwie), gdyż powinni być oni przykładem dla innych pracowników. Jednocześnie odpowiadają oni również za komunikację i wprowadzanie standardów Compliance w życie.

Tak jak kierownictwo średniego i niższego stopnia bierze przykład z najwyższego kierownictwa, tak pracownicy biorą przykład ze swoich kierowników. Jeżeli kierownicy będą lekceważyli zasady lub oficera Compliance, to pracownicy też będą lekceważyli. Jak mówi przysłowie: „ryba psuje się od głowy”.

Chciałbym podkreślić, że zgodnie z koncepcją trzech linii obronnych wszyscy kierownicy (poza kierownikami Działów Compliance, Działu Audytu i Działu Kontroli Wewnętrznej) wchodzącą w skład tzw. pierwszej linii i odpowiadają za zarządzanie ryzykami braku zgodności, w tym zapobieganie im, w zakresie zadań przypisanych podległym im komórką organizacyjnym oraz ponoszą odpowiedzialność za to by podlegli im pracownicy postępowali zgodnie z normami, zasadami, politykami itd.