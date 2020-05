Compliance – rola i odpowiedzialność oficerów Compliance

W artykule „Compliance – czyja to odpowiedzialność?” udzieliłem odpowiedzi na pytanie: „Kto odpowiada za ten Compliance? W Spółce, organizacji, jednostce samorządu terytorialnego?”.

Przypomnę, że odpowiedź brzmi: WSZYSCY. I to totalnie wszyscy: od top kierownictwa po szeregowego pracownika, współpracownika, po każdego interesariusza, odpowiadają za bycie Compliance (przestrzeganie przepisów, norm i obowiązków). Oczywiście każdy odpowiada w innym zakresie. Ale to na każdym ciąży obowiązek dbania by organizacja (spółka, inny podmiot zbiorowy, jednostka samorządu terytorialnego itd.) działała zgodnie z prawe, zasadami etyki i zobowiązaniami.

Następnie:

W niniejszym zaś artykule chciałbym napisać krótko o roli oficera Compliance. Oczywiście przedstawiam pewien model. W rzeczywistości zakres obowiązków, sposób umocowania i pozycja oficera Compliance jest bardzo różna w różnych podmiotach – od członka Zarządy po inspektora.

Oficer Compliance powinien być odpowiedzialny m.in. za:

branie udziału w opracowaniu niezbędnych polityk, procedur i procesów lub zmian do istniejącej dokumentacji i procesów, dostarczanie organizacji bieżącego wsparcia w zakresie Compliance w tym dawanie wytycznych, dostarczanie organizacji wiedzy o Compliance, np. w formie porad, szkoleń dla pracowników itd., udział w zarządzaniu, w tym identyfikacji i monitorowaniu ryzyk Compliance, udział w identyfikacji potrzeb działań naprawczych, inne w zależności od organizacji i jej potrzeb.

Chciałbym podkreślić, że zgodnie z koncepcją trzech linii obronnych, oficer Compliance (IOD itd.) wchodzi w skład drugiej linii obrony Podmiotu i odpowiada za kontrolę poprawności zarządzania ryzykami braku zgodności, doradztwo oraz koordynację w zakresie zarządzania ryzykami braku zgodności,

Właściwa osoba na tym stanowisku to klucz do sukcesu. Niewłaściwa osoba to olbrzymie ryzyko kłopotów dla organizacji. Czy jest jakiś wzorzec idealnego oficera Compliance niestety nie ma. Ale za to wiadomo jakie musi spełniać warunki.