Systemy Compliance w spółkach komunalnych i spółkach Skarbu Państwa

wprowadzić stosowne zmiany w aktach założycielskich umowach Spółek, np. aby oficer Compliance był powoływany i odwoływany za zgodą Rady Nadzorczej oraz miał obowiązek co najmniej raz do roku składać do niej bezpośrednio raport Compliance. Wynagrodzenie i warunki pracy oficera Compliance powinny też być ustalane przy udziale Rady Nadzorczej. Działania te mają na celu zapewnienie wyboru odpowiedniej osoby na stanowisko oficera Compliance, zapewnienie niezależności oficera Compliance i zapewnienie odpowiednich zasobów oficerowi Compliance. Ponadto Rada Nadzorcza powinna być odpowiedzialna za nadzór nad systemem Compliance i nie rzadziej jednak niż raz w roku, oceniać adekwatność i skuteczność systemu Compliance, w tym w szczególności procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń,