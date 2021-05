Powrót do szkół - zmiana wytycznych MEiN dotyczących sprawdzania wiedzy uczniów

Powrót do szkół - MEiN zmieniło wytyczne dotyczące sprawdzania wiedzy uczniów. Czy to oznacza, że nauczyciele będą teraz zasypywać uczniów sprawdzianami?

Nauka stacjonarna na uczelniach w roku akademickim 2021/2022

Nauka stacjonarna na uczelniach w roku akademickim 2021/2022 - wracają do niej największe uczelnie. Jak będzie wyglądała nauka od października 2021 roku?

Programy promujące zdrowe odżywianie w szkołach 2021/2022

Programy promujące zdrowe odżywianie uczniów 2021/2022 - rząd przeznaczy na ich realizację 128,1 mln zł. Kolejne ponad 100 mln zł otrzymamy z Unii Europejskiej. Fundusze pozwolą na zakup i dostawę owoców oraz warzyw, a także mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych. Realizowane programy będą również pomocą finansową dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym – dostarczone produkty będą stanowiły wartościowe uzupełnienie w codziennej diecie dzieci.

Krajowy Zasób Nieruchomości - gdzie powstaną tanie mieszkania na wynajem?

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) dysponuje 129 działkami, na których może powstać ok. 37 tys. mieszkań na wynajem – ustalił portal GetHome.pl. Kto i gdzie je wybuduje?

Samorząd 3.0 - założenia programu

Samorząd 3.0. Rozwój bez barier - trwają konsultacje projektu. Według założeń, program ma sprzyjać usprawnieniu procesu realizowania inwestycji, które mają służyć mieszkańcom. Wiąże się on również z pozyskiwaniem finansowania z nowych źródeł przez JST i ulepszeniem jakości usług publicznych. Konsultacje potrwają do 15 czerwca. Co program oznacza dla samorządu?

System dla sygnalistów a RODO

System dla sygnalistów a RODO. Dyrektywa o sygnalistach nakłada w art. 8 obowiązek ustanowienia kanałów i procedury na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, przez podmioty prawne w sektorze publicznym i publicznym. Odpowiednie przepisy krajowe powinny wejść w życie do dnia 17 grudnia 2021 r. i będą one miały wpływ na wiele systemów i procesów w podmiotach.

Egzamin ósmoklasisty 2021 angielski - arkusz

Egzamin ósmoklasisty 2021 angielski - pobierz arkusz CKE i zobacz zadania. Sprawdź czy zdałeś.

Dzień Samorządu Terytorialnego 2021

Dzień Samorządu Terytorialnego przypada 27 maja. Został ustanowiony na rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. Z tej okazji wszystkim Pracownikom Samorządowym składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pracę dla dobra lokalnych społeczności. Dziękujemy za wszystkie kreatywne pomysły i zaangażowanie. Życzymy wytrwałości, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań.

Koncerty - od kiedy, jakie obostrzenia?

Koncerty - od kiedy wróci możliwość organizowania tego typu wydarzeń muzycznych? Na jakich zasadach będą się odbywały koncerty?

Szczepienia w aptekach – wymogi odnośnie lokalu apteki

Szczepienia w aptekach. W maju, zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, miały ruszyć szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach. Ale nie weszły jeszcze w życie przepisy pozwalające na to i określające wymogi tych szczepień. Znamy natomiast projekty tych aktów prawnych. Jakie wymogi będzie musiała spełniać apteka, by można było prowadzić w niej szczepienia ochronne (nie tylko przeciw COVID-19)?

Egzamin ósmoklasisty matematyka 2021 - arkusz

Egzamin ósmoklasisty matematyka 2021 - mamy arkusz CKE. Rozwiąż zadania i sprawdź czy zaznaczyłeś prawidłowe odpowiedzi.

Pieniądze dla gmin i nagrody za szczepienia na koronawirusa

Nagrody za szczepienia na koronawirusa w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Każdy zaszczepiony może wygrać atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. To nowy pomysł rządu na zachęcenie Polaków do szczepień przeciwko COVID-19. Pieniądze otrzymają również samorządy z najwyższym wskaźnikiem zaszczepionych mieszkańców.

Druga dawka szczepionki na COVID-19 w innym miejscu

Zmiana miejsca drugiej dawki szczepionki na COVID-19 – Szef KPRM Michał Dworczyk ogłosił na konferencji prasowej zmiany w Narodowym Programie Szczepień. To ważna zmiana dla wszystkich wybierających się na urlop w terminie szczepienia.

Egzamin ósmoklasisty polski 2021 – arkusz

Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2021 – mamy arkusz CKE. Co było na egzaminie? Czy pytania były trudne? Jakie lektury pojawiły się w arkuszu? Jaki był temat rozprawki i opowiadania? Pobierz arkusz i sprawdź.

Egzamin ósmoklasisty 2021 – tematy wypracowań

Egzamin ósmoklasisty 2021 – jakie tematy wypracowań pojawiły się na egzaminie z polskiego? Znajomością jakich lektur musieli wykazać się ósmoklasiści?

Wymiana dowodu osobistego - jak złożyć wniosek?

Wymiana dowodu osobistego - jak złożyć wniosek? W czerwcu ponad 140 tysiącom osób upłynie termin ważności dowodu osobistego. Nieważny dowód to spory problem. Dlatego, aby go uniknąć, warto już teraz zawnioskować o nowy dokument. Najszybciej i najwygodniej zrobić to przez internet.

Czy RODO pomogło nam zadbać o bezpieczeństwo danych?

RODO - bezpieczeństwo danych. Rewolucja w podejściu do przetwarzania i ochrony danych osobowych rozpoczęła się trzy lata temu, z dniem wprowadzenia RODO. Wpłynęło ono również na naszą świadomość bezpieczeństwa informacji. Dla prawie połowy respondentów (do 24 r.ż.) najważniejsze w ochronie cennych firmowych danych są odpowiednie zabezpieczenia – zarówno fizyczne, jak i technologiczne (48,2%). Podobnie uważają nieco starsi w grupie wiekowej 25-34 lata (42,7%) – wynika z danych ODO 24. Czy RODO faktycznie pomogło nam zadbać o swoje bezpieczeństwo?

Egzamin ósmoklasisty 2021 – daty, arkusze, wyniki

Egzamin ósmoklasisty 2021 – przedstawiamy harmonogram egzaminu. Kiedy będą dostępne arkusze CKE i wyniki?

Zniesienie limitów przyjęć do specjalistów 2021

Zniesienie limitów przyjęć do specjalistów - od kiedy? Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia zapowiedzianego w Polskim Ładzie.

Ile kosztuje służebność drogowa?

Ile kosztuje służebność drogowa? Opłaty za ewentualną służebność drogową to czynnik, który warto wziąć pod uwagę jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie danego gruntu. Wyjaśniamy, ile mogą wynosić opłaty.

Egzamin ósmoklasisty 2021 - co trzeba wiedzieć?

Egzamin ósmoklasisty 2021 rozpocznie się 25 maja i będzie przeprowadzony w reżimie sanitarnym. Jakie zasady obowiązują na tegorocznym egzaminie?

Profilaktyka 40 plus - co zawiera pakiet badań?

Profilaktyka 40 plus to program badań profilaktycznych zapowiedziany w Nowym Polskim Ładzie. Jakie badania zawiera? Znamy już szczegóły programu.

Zasady organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.

Organizacja wypoczynku letniego 2021. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii koronawirusa.

Nowe konkursy NCBR dla uczelni

Konkursy NCBR dla uczelni - ruszają nabory do dwóch konkursów dla szkół wyższych, będące szansą na dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny dofinansuje projekty likwidujące bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym oraz podnoszące poziom kompetencji dydaktycznych kadr uczelni, tym razem w zakresie projektowania uniwersalnego. Budżet obu naborów to łącznie 80 mln zł dzięki środkom z Funduszy Europejskich.

Rezerwa subwencji ogólnej na zadania samorządowe 2021

Rezerwa subwencji ogólnej 2021 - 336 mln zł uzyska 120 jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie trafi do 11 województw, 36 miast na prawach powiatu oraz 73 powiatów.