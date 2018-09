Samorządy mają potrzeby, brakuje im pieniędzy

Nie ma takiego samorządu, który mógłby powiedzieć że jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców – powiedział podczas debaty „Oferta finansowa czy kompleksowe wsparcie? Jak zapewnić rozwój samorządów?” w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Władysław Bieda, burmistrz Limanowej. Podkreślił, że te potrzeby są bardzo zróżnicowane. Zależą od miejsca, w którym położona jest gmina, miejscowej specyfiki i społeczności, z zasady jednak własne środki posiadane przez samorządy są „dalece niewystarczające”. Dlatego jednostki samorządu terytorialnego w procesie inwestycyjnym muszą korzystać z pomocy podmiotów zewnętrznych. – Priorytet mają takie projekty, na które można otrzymać dofinansowanie – powiedział.

Burmistrz Limanowej tłumaczył, że inwestycje samorządowe ograniczane są przepisami, których samorządy muszą przestrzegać. Jednym z nich są wskaźniki zadłużenia. Jednak jego zdaniem nie są one miarodajne. Zdecydowanie ważniejsza jest możliwość efektywnej obsługi zadłużenia. Mówił również o instrumentach finansowych, z których korzystają samorządy. Do najpopularniejszych należą kredyty czy pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska. Nowym źródłem finansowania inwestycji jest oferta Polskiego Funduszu Rozwoju. Władysław Bieda podkreślił, że Limanowa z niej skorzystała i jest on z tej współpracy bardzo zadowolony.

Oferta lepsza niż z banku

Tomasz Górnicki, członek zarządu BGK Nieruchomości, powiedział, że standardowe sposoby pozyskiwania funduszy, takie jak finansowanie poprzez emisję obligacji, kredytowanie czy fundusze europejskiej, stają się coraz mniej dostępne, więc trzeba pomyśleć o czymś nowym.

– Polski Fundusz Rozwoju może zaoferować samorządom coś znacznie lepszego niż banki – powiedział Bartłomiej Pawlak, członek zarządu PFR. Propozycja funduszu to uzupełnienie pewnego segmentu finansowania. Pawlak podkreślił, że PFR stara się zbudować bliskie więzy z polskimi samorządami i spojrzeć szerzej na ich potrzeby. – Samo finansowanie to tylko jeden z elementów. Drugim jest doradztwo i wsparcie merytoryczne. PFR stara się pomóc, oferując także kontakty, wiedzę ekspertów i doświadczenie z wielu zrealizowanych inwestycji. Wciąż uczymy się i doskonalimy, aby proponowana samorządom oferta była jak najlepsza i dostosowana do potrzeb – stwierdził.

Bartłomiej Pawlak wspomniał również o innym narzędziu, które PFR wprowadził niedawno wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju – programie pakietowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego – PPP Pakietowego. Dzięki pakietowaniu PPP grupa samorządów będzie przeprowadzała wspólnie jedno postępowanie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego i udzielała wspólnego zamówienia publicznego na wykonanie określonych prac, np. budowalnych czy modernizacyjnych. – To rozwiązanie, które pozwoli na zwiększenie siły negocjacyjnej samorządów w rozmowach z potencjalnym partnerem prywatnym, a także rozłożenie kosztów postępowania na kilka podmiotów – tłumaczył członek zarządu PFR.