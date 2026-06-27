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Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu, po sprzęcie AGD i styropian budowlany? Kary w postaci podwyżki opłat za wywóz śmieci

Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu, po sprzęcie AGD i styropian budowlany? Kary w postaci podwyżki opłat za wywóz śmieci

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27 czerwca 2026, 17:11
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
styropian po jedzeniu na wynos dieta pudełkowa gdzie wyrzucić segregacja
Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu, po sprzęcie AGD i styropian budowlany? Kary w postaci podwyżki opłat za wywóz śmieci
Shutterstock

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Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu na wynos, po diecie pudełkowej? Do którego worka wrzucać styropian opakowaniowy po sprzęcie AGD? Gdzie powinien znaleźć się styropian budowlany? Styropian można wyrzucić do pojemnika żółtego, czarnego albo bezpośrednio do PSZOK-u.

Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu?

Często jedzenie z cateringu dostarczane jest w styropianowych pojemnikach. W takich pudełkach kupuje się też posiłki na wynos i dietę pudełkową. Gdzie je wyrzucać? Jeśli styropian jest zabrudzony, np. tłuszczem czy w inny sposób, pojemnik powinien trafić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Natomiast czysty styropian po jedzeniu (np. po owocach, które nie były obrane) można wyrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

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Do odpadów zmieszanych wyrzuca się wszystko to, co nie nadaje się do recyklingu. Wyjątkiem są odpady niebezpieczne (oleje odpadowe, odpady zawierające azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, PCB/PCT) oraz odpady tekstyliów (zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany).

styropian po jedzeniu gdzie wyrzucać

Styropian po jedzeniu - gdzie wyrzucać?

Shutterstock

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Gdzie wyrzucić styropian po sprzęcie AGD?

Czysty styropian opakowaniowy po sprzętach AGD wyrzuca się do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne. Jest to styropian zabezpieczający telewizory, lodówki, pralki, suszarki i inne sprzęty gospodarstwa domowego. Przed wyrzuceniem należy sprawdzić czy nie zawiera dodatkowym elementów takich jak taśmy. Ten, który wyrzucamy do żółtego worka lub pojemnika na odpady powinien być oczyszczony ze wszelkich zanieczyszczeń typu klej. Najlepiej również połamać go na mniejsze części lub skruszyć.

styropian opakowaniowy po agd gdzie wyrzucać

Styropian opakowaniowy po SGD - gdzie wyrzucać?

Shutterstock

Gdzie wyrzucić styropian budowlany?

Styropianu budowlanego nie wyrzucamy do żółtego pojemnika, ponieważ jest to odpad budowlany a nie komunalny. Można wynająć firmę, która zajmuje się odbiorem odpadów budowlanych. Drugą możliwością jest wywiezienie resztek styropianu budowlanego do PSZOK-u. Warto zwrócić uwagę na to czy styropian nie jest pobrudzony klejem czy pianką. Czasami punkty odbioru odpadów naliczają za to dodatkowe opłaty.

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styropian budowlany gdzie wyrzucać

Styropian budowlany - gdzie wyrzucać?

Shutterstock

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Żółty pojemnik na odpady - co wyrzucamy?

Zgodnie z instrukcją Ministerstwa Środowiska do żółtego pojemnika na odpady wyrzucamy:

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  • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
  • nakrętki
  • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
  • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
  • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
  • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
  • aluminiowe puszki po napojach i sokach
  • puszki po konserwach
  • folię aluminiową
  • metale kolorowe
  • kapsle, zakrętki od słoików

Natomiast nie należy wyrzucać do żółtego pojemnika:

  • butelek i pojemników z zawartością
  • plastikowych zabawek
  • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
  • opakowań po olejach silnikowych
  • części samochodowych
  • zużytych baterii i akumulatorów
  • puszek i pojemników po farbach i lakierach
  • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
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Źródło: INFOR
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