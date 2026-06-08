Czy brudny słoik można wyrzucić do szkła? Gdzie powinien trafić? Czy trzeba myć słoiki przed wyrzuceniem? Błędy grożą wysoką opłatą za wywóz śmieci
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Gdzie wyrzucić brudny słoik - czy można do szkła (zielony pojemnik)? Należy wyróżnić dwie sytuacje - gdy słoik jest niedomyty oraz z zawartością, np. przetworami. Błąd grozi wysoką opłatą za wywóz śmieci. Można wówczas płacić nawet cztery razy więcej niż się powinno.
- Gdzie wyrzucić brudny słoik?
- Gdzie wyrzucić słoik z zawartością, np. przetworami?
- Słoika z pokrywką nie wyrzucamy do szkła
- Błędy w segregacji odpadów - podwyżka opłat na wywóz odpadów
Gdzie wyrzucić brudny słoik?
Co do zasady szkło wyrzuca się do pojemnika zielonego. Plastik to kolor niebieski, a metal i tworzywa sztuczne - żółty. Pozostałe odpady trafiają do czarnego worka ze śmieciami zmieszanymi. Do tego ostatniego wyrzucamy też brudny papier, a co z brudnym słoikiem? Czy może trafić do szkła? Zależy co rozumiemy przez słowo brudny. Jeśli jest to słoik z zawartością, powinien zostać wyrzucony do odpadów zmieszanych. Natomiast lekko przybrudzony, ale bez pokrywki, może trafić do szkła. Warto jednak zawsze opłukać słoik, aby nie było żadnych wątpliwości. Pamiętajmy, że pokrywka musi znaleźć się w żółtym koszu na metale i tworzywa sztuczne.
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Gdzie wyrzucić słoik z zawartością, np. przetworami?
Brudny słoik to może być także słoik z zawartością. Czasami wyrzucamy np. zepsute przetwory. Taki słoik powinien trafić do czarnego worka czyli śmieci zmieszanych. Nie można wyrzucać go do szkła, pomimo tego, że sam słoik jest w nienaruszonym stanie. To de facto trzy rodzaje odpadów: zawartość - bio, pokrywka - metale i tworzywa sztuczne oraz słoik - szkło.
Słoika z pokrywką nie wyrzucamy do szkła
Wiemy już, że słoika wraz z pokrywką nie wyrzuca się do szkła. Czego jeszcze nie należy pozbywać się do zielonego worka? Nie wszyscy wiedzą, że szklanki, lustra, szyby, kamionka i ceramika to odpady, które wyrzucamy do czarnego worka czyli śmieci zmieszanych. Bardzo często trafiają jednak do szkła. Utrudnia to pracę w sortowniach, a co za tym idzie recykling i grozi konsekwencjami finansowymi. Jakimi?
Błędy w segregacji odpadów - podwyżka opłat na wywóz odpadów
Jaka kara grozi za nieodpowiednią segregację odpadów? Podwyżka opłaty za wywóz odpadów - nawet 4 razy wyższa niż standardowa. Śmieci mogą również zostać oznaczone jako nieodpowiednio posegregowane i nie zostaną odebrane w wyznaczonym terminie przez osoby do tego uprawnione.
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Czy brudny słoik można wyrzucić do szkła?
Jak najbardziej, nie trzeba również przejmować się zbytnio jego czystością - wystarczy opłukać np. słoik po dżemie, musztardzie, majonezie. Słoik wyrzucamy do szkła bez pokrywki , która zwykle jest metalowa i powinna trafić do żółtego pojemnika na odpady (metal i tworzywa sztuczne).
Gdzie wyrzucić słoik z zawartością, np. starymi przetworami?
Jeśli nie opróżniamy słoika z zawartości, np. przetworów, należy wyrzucić go do odpadów zmieszanych (czarny pojemnik).
Czy można wyrzucać słoiki z zawartością?
Tak, ale można wyróżnić dwie sytuacje. Wszystko zależy od tego, ile zawartości znajduje się w środku słoika. Jeśli są to tylko niedomyte ścianki np. z resztkami dżemu, majonezu, słoik wyrzucamy do szkła. Natomiast w przypadku słoika np. ze starymi przetworami, zepsutymi ogórkami czy inną zawartością, słoik powinien trafić do odpadów zmieszanych.
Gdzie wyrzucić brudny słoik po Nutelli?
Niedomyty słoik po Nutelli wyrzuca się do szkła (zielony pojemnik na odpady). Pokrywka trafia natomiast do plastiku (żółty pojemnik na śmieci). Słoik Nutelli z zawartością (np. przeterminowaną) wyrzucamy do odpadów zmieszanych.
Gdzie wyrzucić brudny słoik po miodzie?
Nieopróżniony słoik z miodem powinien trafić do odpadów zmieszanych. Natomiast opróżniony, ale nieumyty można wyrzucić do szkła - pojemnik zielony.
Czy trzeba myć słoiki przed wyrzuceniem do kosza?
Nie, najważniejsze, aby pozbyć się zawartości ze słoika. Nie trzeba go myć, wystarczy opłukać. Taki słoik bez zakrętki może trafić do szkła.
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