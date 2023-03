PFRON: Jakie sprawozdania i do kiedy składa się za 2022 r.?

Przedsiębiorcy o wielkości innej niż mikro- lub mały przedsiębiorca, którzy nie składają sprawozdań finansowych do KRS, mają obowiązek dostarczenia elektronicznego sprawozdania finansowego za 2022 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r.” do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON do dnia 15 lipca 2023 r.

Podstawa prawna dla składania sprawozdań w PFRON

Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca o wielkości innej niż mikro- lub mały przedsiębiorca, ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przedstawia Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowościl lub oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do sporządzania takich sprawozdań.

Poniżej wzór oświadczenia w PDF:

Podstawy prawne:

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312, ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

PFRON: Jakie sprawozdania składa się za 2022 r.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu;

rachunku zysków i strat; informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ponadto zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto:

zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych.

Wszystkie w/w elementy sprawozdania finansowego powinny być sporządzone zgodnie z wymogami określonymi odpowiednio w art. 46, 47, 48, 48a i b ustawy o rachunkowości.

Elektroniczne sprawozdanie w KRS a sprawozdanie dla PFRON

Wnioskodawcy, którzy złożą elektroniczne sprawozdania do KRS, nie muszą składać ich do PFRON. Należy jednak mieć na uwadze, iż złożone w KRS sprawozdania finansowe będą weryfikowane przez Fundusz pod kątem braków formalnych/błędów finansowych i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, PFRON ma prawo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia.

Do kiedy składa się sprawozdanie dla PFRON?

Przedsiębiorcy o wielkości innej niż mikro- lub mały przedsiębiorca, którzy nie składają sprawozdań finansowych do KRS, mają obowiązek dostarczenia elektronicznego sprawozdania finansowego za 2022 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r.” do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON do dnia 15 lipca 2023 r.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe lub oświadczenie za 2022 r. podpisane kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym, należy przesłać bezpośrednio na wskazane poniżej skrzynki e-mail właściwych terytorialnie Oddziałów PFRON:

Co grozi za niezłożenie sprawozdań?

Niezłożenie - przez podmioty do tego zobowiązane - sprawozdania finansowego za 2022 r. bądź „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r.” do KRS lub właściwego Oddziału PFRON w terminie do 15 lipca 2023 r. może skutkować wstrzymaniem wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.