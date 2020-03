Koronawirus. Nauczanie zdalne - poradnik MEN dla szkół

– Ważne jest, aby podczas zawieszenia zajęć w szkołach nauczyciele i dyrektorzy mieli do dyspozycji narzędzia wspierające do prowadzenia zajęć z uczniami na odległość. Dlatego przygotowaliśmy poradnik, który zawiera wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić zajęcia zdalnie – napisał minister Dariusz Piontkowski we wstępie do informatora MEN. W tej wyjątkowej sytuacji niezbędne jest dziś współdziałanie oraz mobilizacja dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość, to klucz do efektywnego organizowania czasu uczniów w domu – podkreślił Minister Edukacji Narodowej.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

reklama reklama



Aby wesprzeć dyrektorów i nauczycieli Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik, jak organizować zdalne nauczanie.

Polecamy: Uprawnienia rodziców w pracy

Poradnik jest podzielony na kilka części i zawiera wskazówki dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców. Odrębne fragmenty zostały poświęcone wychowaniu przedszkolnemu oraz edukacji wczesnoszkolnej, wczesnemu wspomaganiu rozwoju w warunkach domowych, przygotowaniu do egzaminów, wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształceniu zawodowemu czy kwestiom bezpiecznej pracy przy komputerze i w internecie. Ostatnia część informatora to z kolei informacje o e-narzędziach i e-materiałach, które mogą być wykorzystane w pracy zdalnej z uczniami.

Informacje dostosowane do określonych odbiorców