REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Środowisko » Gdzie wyrzucić styropian: opakowania po sprzętach AGD i RTV [mikrofali, lodówce, telewizorze, pralce]?

Gdzie wyrzucić styropian: opakowania po sprzętach AGD i RTV [mikrofali, lodówce, telewizorze, pralce]?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lipca 2026, 19:08
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
gdzie wyrzucić styropian opakowaniowy po sprzętach agd
Gdzie wyrzucić styropian: opakowania po sprzętach AGD i RTV [mikrofali, lodówce, telewizorze, pralce]?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Gdzie wyrzucać styropian po sprzętach AGD i RTV? Do pojemnika żółtego, czarnego, a może bezpośrednio do PSZOK-u? Nie każdy nadaje się do recyklingu. Styropian opakowaniowy trafia do innego miejsca niż styropian po jedzeniu czy styropian budowlany.

Gdzie wyrzucać styropian opakowaniowy po sprzętach AGD i RTV?

Styropian opakowaniowy używa się do zabezpieczenia sprzętów AGD i RTV w transporcie. Czysty styropian tego typu wyrzuca się do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne. Jest to styropian chroniący przed zniszczeniem telewizory, lodówki, pralki, suszarki i inne sprzęty gospodarstwa domowego. Przed wyrzuceniem należy sprawdzić czy nie zawiera dodatkowym elementów takich jak taśmy. Ten, który wyrzucamy do żółtego worka lub pojemnika na odpady powinien być oczyszczony ze wszelkich zanieczyszczeń typu klej. Najlepiej również połamać go na mniejsze części lub skruszyć.

REKLAMA

REKLAMA

Styropian budowlany - gdzie wyrzucić?

Od styropiany opakowaniowego odróżniamy styropian budowlany. Tego drugiego nie wyrzucamy do żółtego pojemnika, ponieważ jest to odpad budowlany a nie komunalny. Można wynająć firmę, która zajmuje się odbiorem odpadów budowlanych. Drugą możliwością jest wywiezienie resztek styropianu budowlanego bezpośrednio do PSZOK-u. Warto zwrócić uwagę na to czy styropian nie jest pobrudzony klejem czy pianką. Czasami punkty odbioru odpadów naliczają za to dodatkowe opłaty.

styropian budowlany gdzie wyrzucać

Styropian budowlany - gdzie wyrzucać?

Shutterstock

Zobacz również:

Styropian po jedzeniu - gdzie wyrzucić?

Często jedzenie z cateringu czy brane na wynos pakowane jest w styropianowych pojemnikach. Gdzie je wyrzucać? Jeśli styropian jest zabrudzony, np. tłuszczem czy w inny sposób, pojemnik powinien trafić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Natomiast czysty styropian po jedzeniu (np. po owocach, które nie były obrane) można wyrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Do odpadów zmieszanych wyrzuca się wszystko to, co nie nadaje się do recyklingu. Wyjątkiem są odpady niebezpieczne (oleje odpadowe, odpady zawierające azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, PCB/PCT) oraz odpady tekstyliów (zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany).

REKLAMA

styropian po jedzeniu gdzie wyrzucać

Styropian po jedzeniu - gdzie wyrzucać?

Shutterstock

Żółty pojemnik na plastik i metale - co wyrzucać?

Zgodnie z instrukcją Ministerstwa Środowiska do żółtego pojemnika na odpady wyrzucamy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
  • nakrętki
  • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
  • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
  • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
  • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
  • aluminiowe puszki po napojach i sokach
  • puszki po konserwach
  • folię aluminiową
  • metale kolorowe
  • kapsle, zakrętki od słoików

Natomiast nie należy wyrzucać do żółtego pojemnika:

  • butelek i pojemników z zawartością
  • plastikowych zabawek
  • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
  • opakowań po olejach silnikowych
  • części samochodowych
  • zużytych baterii i akumulatorów
  • puszek i pojemników po farbach i lakierach
  • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
Zobacz również:
Powiązane
Wyrzucasz zużyte baterie lub żarówki do zwykłych odpadów? Może Cię to kosztować nawet 5000 zł
Wyrzucasz zużyte baterie lub żarówki do zwykłych odpadów? Może Cię to kosztować nawet 5000 zł
Pod domem pojawi się nowy (pomarańczowy) worek na odpady. Nie będzie już trzeba odbywać wycieczek do PSZOK-u
Pod domem pojawi się nowy (pomarańczowy) worek na odpady. Nie będzie już trzeba odbywać wycieczek do PSZOK-u
Czy ignorowanie kaucji i wrzucanie butelek/puszek do segregowanych śmieci jest dozwolone i czy wiąże się z karami?
Czy ignorowanie kaucji i wrzucanie butelek/puszek do segregowanych śmieci jest dozwolone i czy wiąże się z karami?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Samorządy dostaną mniej, mimo większej puli. MSWiA zapowiada korektę
06 lip 2026

Choć łączna pula środków dla samorządów w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na 2027 r. wzrośnie, większość województw otrzyma mniejsze finansowanie. MSWiA zapowiada korektę – podaje w poniedziałek „DGP”.
Co drugi urzędnik korzysta już z AI. Ekspert wskazuje 5 dobrych praktyk dla urzędów
06 lip 2026

Jak wynika z raportu „Polskie miasta wobec sztucznej inteligencji”, przygotowanego przez Fundację Miasto i Związek Miast Polskich, już co drugi urzędnik korzysta z narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Copilot czy Claude. Jednocześnie 27,5 proc. badanych samorządów wdrożyło sztuczną inteligencję w sposób systemowy, a większość urzędów nadal nie posiada wewnętrznych zasad korzystania z tych rozwiązań.
Tylko 58% Polaków dobrze segreguje kartony po mleku i sokach. Dlaczego właściwe sortowanie i przetwarzanie kartonów wielomateriałowych jest bardzo ważne? [WYWIAD]
06 lip 2026

Z badania wynika, że tylko 58% Polaków dobrze segreguje kartony po mleku i sokach. Tymczasem dla kartonów wielomateriałowych właściwe sortowanie i przetwarzanie ma kluczowe znaczenie. Jaką odgrywają rolę w systemie gospodarki odpadami? Tłumaczy Katarzyna Głownia, menadżer ds. zrównoważonego rozwoju Tetra Pak.
Lokalna żywność na pierwszym planie. Polacy wskazują nowy kierunek dla handlu
03 lip 2026

Bezpośrednio od rolnika żywność chce kupować 76 proc. Polaków, a 78 proc. jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.

REKLAMA

Wiadomo, kto został nowym prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
01 lip 2026

Premier Donald Tusk powołał Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Laska był dotychczas przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS i dyrektorem generalnym w MRPiPS. Zastąpił na tym stanowisku Zbigniewa Derdziuka, który został odwołany z powodu ciężkiej choroby.
Dziecko jedzie na kolonie? Można sprawdzić, czy autokar jest bezpieczny
30 cze 2026

Autokar wiozący dzieci na kolonię albo miejski autobus, który codziennie wozi pasażerów do pracy można sprawdzić. Jak to zrobić? Co trzeba przygotować? Usługa działa łatwo i szybko.
Samorządy alarmują – z powodu upałów może zabraknąć wody w kranach
30 cze 2026

Od kilku dni mamy upalną pogodę. Mimo że w tym tygodniu temperatury powinny się obniżyć, to jednak niewykluczone, że upały powrócą. Samorządy alarmują, że ze względu na rekordowe zużycie wody związane z upalną pogodą, pogorszyła się sytuacja hydrologiczna. Sytuacja jest tak zła, że w niektórych gminach może zabraknąć wody w kranach.
Samorząd terytorialny: cyfrowa legitymacja samorządowca w aplikacji mObywatel?
30 cze 2026

Bezpłatna aplikacja mObywatel coraz bardziej się rozwija. Nieustannie zwiększa się ilość dokumentów i legitymacji dostępnych w ramach aplikacji. Czy do tych dokumentów dołączy cyfrowa legitymacja samorządowca?

REKLAMA

Co dzieje się z siecią energetyczną, gdy temperatura przekracza 35°C?
30 cze 2026

Co dzieje się z siecią energetyczną, gdy temperatura przekracza 35°C? Co może się wydarzyć, kiedy kilkudniowe okresy utrzymujących się wysokich temperatur sprawiają, że wszystkie elementy infrastruktury energetycznej przez dłuższy czas pracują pod zwiększonym obciążeniem?
Reforma finansów samorządów – 53 mld zł więcej w 2 lata, ale i problemy do poprawy w 2027 roku
30 cze 2026

MF opublikowało raport po pierwszym roku działania reformy finansów samorządów. Gminy, miasta, powiaty i województwa dostały łącznie o 53,3 mld zł więcej niż dostałyby według starych zasad. Reforma zmieniła sposób finansowania samorządów – odtąd głównym źródłem pieniędzy jest PIT od mieszkańców, nie subwencje. Ale eksperci MF przyznają: system wymaga poprawek. Co działa i jakie będą zmiany w 2027?
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA