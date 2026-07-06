REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach, galaretce, sodzie? Czy żółty pojemnik to odpowiedni kosz dla tych torebek?

Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach, galaretce, sodzie? Czy żółty pojemnik to odpowiedni kosz dla tych torebek?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lipca 2026, 19:14
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach odpady śmieci zmieszane segregacja
Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach, galaretce, sodzie? Czy żółty pojemnik to odpowiedni kosz dla tych torebek?
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach, galaretce i sodzie oczyszczonej: do plastiku, papieru czy zmieszanych? Podobnie wątpliwości powstają przy segregacji opakowań po cukrze waniliowym, proszku do pieczenia, kawie. Gdzie powinny trafiać te torebki?

Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach?

Przyprawy zwykle sprzedawane są w opakowaniach papierowych, ale z laminowanego papieru. Przez to laminowanie torebki te należy wyrzucać do odpadów zmieszanych - czarny pojemnik. Opakowanie zawiera bowiem papier i folię czyli dwa typy odpadów (opakowanie wielomateriałowe), których nie ta się oddzielić przy segregacji. Gdyby jednak producent na opakowaniu zastrzegł, że jest to opakowanie czysto z papieru (bez laminatu), taką torebkę wyrzucamy do niebieskiego pojemnika na papier.

REKLAMA

REKLAMA

Podobna sytuacja dotyczy opakowań po sodzie oczyszczonej, proszku do pieczenia, galaretce, budyniu, cukrze wanilinowym. Jeśli na opakowaniu nie ma informacji, że jest wykonane z samego papieru, odpad trafia do śmieci zmieszanych.

Gdzie wyrzucić inne opakowanie po przyprawie?

Torebka z folii i papieru to nie jedyne opakowanie, w jakich sprzedawane są przyprawy. Czasami można je kupić w czysto papierowej torebce. Oczywiście wyrzucimy ją do papieru - niebieski pojemnik na odpady. Innym opakowaniem może być słoik - szklany lub plastikowy. W zależności od rodzaju materiału wyrzucamy go do szkła (zielony pojemnik) lub plastiku (żółty pojemnik). Plastikowe słoiczki w miarę możliwości powinno się zgnieść, aby zajmowały mniej miejsca. Należy również pamiętać o odkręceniu zakrętki i posegregowaniu jej zgodnie z materiałem, z jakiego została wykonana. Jeśli zakupiona przyprawa została zapakowana w foliową torebkę, trafia oczywiście do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

torebka po przyprawach gdzie wyrzucić

Torebka foliowa po przyprawach - gdzie wyrzucić? Metal i tworzywa sztuczna (żółty pojemnik na odpady)

Shutterstock

Zobacz również:

Odpady zmieszane - opakowania po przyprawach

Jednak najbardziej popularne opakowania po przyprawach łączą folię z papierem, dlatego wyrzucamy je do odpadów zmieszanych. Co się dzieje z odpadami zmieszanymi? Są dwie drogi. Trafiają do instalacji do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów (czyli MBP) albo do instalacji do termicznego przekształcania odpadów (czyli spalarni). W tej pierwszej są sortowane i jeśli nadają się do ponownego wykorzystania przekazuje się je do recyklingu. Pozostałe przetwarza się i produkuje z nich paliwa alternatywne RDF, które wykorzystuje się np. w cementowniach. Część odpadów unieszkodliwia się na składowiskach odpadów. Natomiast odpady trafiające do drugiej instalacji spala się w bezpiecznych dla środowiska piecach. W wyniku tego spalania powstaje energia elektryczna oraz ciepło wykorzystywane w domach. Pozostałości po spalaniu, takie jak popiół wywozi się na składowisko odpadów. Żużel wykorzystuje się przy budowie dróg.

REKLAMA

gdzie wyrzucić opakowanie po galaretce sodzie oczyszczonej kisielu

Gdzie wyrzucić opakowanie po galaretce, sodzie oczyszczonej, kisielu?

Infor.pl

Gdzie wyrzucić opakowanie po galaretce?

Opakowania po galaretce zwykle również łączy folię z papierem, a więc powinno trafić od odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucić opakowanie po sodzie oczyszczonej?

Opakowanie po sodzie oczyszczonej ma w sobie laminat, a więc powinno trafić do czarnego worka na śmieci (zmieszane).

Gdzie wyrzucić papier po maśle?

Jak czytamy na stronie Warszawy, tłusty, brudny papier, również woskowany czy z alufolią należy wyrzucić do odpadów zmieszanych. Do właściwej segregacji nadaje się tylko czysty i suchy papier.

Gdzie wyrzucić opakowanie po cukrze wanilinowym i proszku do pieczenia?

To zwykle opakowania łączące papier z folią, dlatego podobnie jak torebki po przyprawach powinny trafić do śmieci zmieszanych.

Gdzie wyrzucić opakowanie po kawie mielonej?

Zależy z czego jest wykonane. Można spotkać opakowania po kawie aluminiowe, plastikowe, szklane i papierowe. Aluminium i plastik trafia do żółtego worka na odpady, szklane oczywiście do zielonego (bez pokrywki, jeśli jest z innego materiału), a papierowe do niebieskiego worka. Należy upewnić się, że opakowanie wyglądające na papierowe rzeczywiście w całości takie jest. Warto zwrócić uwagę na wnętrze - czy jest folia lub aluminium.

Gdzie wyrzucić opakowanie po jogurcie?

Jogurty zwykle kupujemy w plastikowych kubeczkach, które powinny trafić do żółtego pojemnika na odpady czyli metal i tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucić opakowanie po chipsach?

Torebki po chipsach wykonane są zazwyczaj z folii połączonej z aluminium (srebrne wnętrze) - takie opakowanie wyrzuca się do żółtego kosza na śmieci (metale i tworzywa sztuczne).

Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach typu Kamis, Prymat?

Mimo że wyglądają na torebki wykonane z papieru, są to opakowania wielomateriałowe, dlatego wyrzucamy je do odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucić opakowanie po mące?

Opakowanie po mące zwykle zrobione jest z papieru i wyrzucamy je do niebieskiego pojemnika na papier. Jeśli posiada plastikowe elementy, które można odczepić, np. foliowe okienko, plastik ląduje w żółtym pojemniku na odpady, a reszta opakowania do papieru. Gdy oddzielenie części plastikowych jest niemożliwe, opakowanie po mące powinno trafić do śmieci zmieszanych (czarny worek).

Czy opakowanie po przyprawach lub galaretce można wyrzucić do plastiku?

Jeśli wykonane jest w całości z tworzywa sztucznego, tak. Takie opakowania często spotykane są w przypadku galaretek.

Zobacz również:
Powiązane
Czy stare skarpetki można wyrzucić do śmieci zmieszanych? Gdzie wyrzucić dziurawą skarpetkę? Za błędy w segregacji grozi podwyżka opłaty
Czy stare skarpetki można wyrzucić do śmieci zmieszanych? Gdzie wyrzucić dziurawą skarpetkę? Za błędy w segregacji grozi podwyżka opłaty
Za butelki i puszki należy się gotówka. Na żądanie klienta sklep powinien wydać pieniądze, a rabat na zakupy to wyłącznie dodatkowa możliwość
Za butelki i puszki należy się gotówka. Na żądanie klienta sklep powinien wydać pieniądze, a rabat na zakupy to wyłącznie dodatkowa możliwość
Czy trzeba myć brudny słoik przed wyrzuceniem do śmieci? Czy słoik z zawartością można wyrzucić do szkła? Za błędy zapłacisz więcej za wywóz odpadów
Czy trzeba myć brudny słoik przed wyrzuceniem do śmieci? Czy słoik z zawartością można wyrzucić do szkła? Za błędy zapłacisz więcej za wywóz odpadów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Samorządy dostaną mniej, mimo większej puli. MSWiA zapowiada korektę
06 lip 2026

Choć łączna pula środków dla samorządów w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na 2027 r. wzrośnie, większość województw otrzyma mniejsze finansowanie. MSWiA zapowiada korektę – podaje w poniedziałek „DGP”.
Co drugi urzędnik korzysta już z AI. Ekspert wskazuje 5 dobrych praktyk dla urzędów
06 lip 2026

Jak wynika z raportu „Polskie miasta wobec sztucznej inteligencji”, przygotowanego przez Fundację Miasto i Związek Miast Polskich, już co drugi urzędnik korzysta z narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Copilot czy Claude. Jednocześnie 27,5 proc. badanych samorządów wdrożyło sztuczną inteligencję w sposób systemowy, a większość urzędów nadal nie posiada wewnętrznych zasad korzystania z tych rozwiązań.
Tylko 58% Polaków dobrze segreguje kartony po mleku i sokach. Dlaczego właściwe sortowanie i przetwarzanie kartonów wielomateriałowych jest bardzo ważne? [WYWIAD]
06 lip 2026

Z badania wynika, że tylko 58% Polaków dobrze segreguje kartony po mleku i sokach. Tymczasem dla kartonów wielomateriałowych właściwe sortowanie i przetwarzanie ma kluczowe znaczenie. Jaką odgrywają rolę w systemie gospodarki odpadami? Tłumaczy Katarzyna Głownia, menadżer ds. zrównoważonego rozwoju Tetra Pak.
Lokalna żywność na pierwszym planie. Polacy wskazują nowy kierunek dla handlu
03 lip 2026

Bezpośrednio od rolnika żywność chce kupować 76 proc. Polaków, a 78 proc. jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.

REKLAMA

Wiadomo, kto został nowym prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
01 lip 2026

Premier Donald Tusk powołał Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Laska był dotychczas przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS i dyrektorem generalnym w MRPiPS. Zastąpił na tym stanowisku Zbigniewa Derdziuka, który został odwołany z powodu ciężkiej choroby.
Dziecko jedzie na kolonie? Można sprawdzić, czy autokar jest bezpieczny
30 cze 2026

Autokar wiozący dzieci na kolonię albo miejski autobus, który codziennie wozi pasażerów do pracy można sprawdzić. Jak to zrobić? Co trzeba przygotować? Usługa działa łatwo i szybko.
Samorządy alarmują – z powodu upałów może zabraknąć wody w kranach
30 cze 2026

Od kilku dni mamy upalną pogodę. Mimo że w tym tygodniu temperatury powinny się obniżyć, to jednak niewykluczone, że upały powrócą. Samorządy alarmują, że ze względu na rekordowe zużycie wody związane z upalną pogodą, pogorszyła się sytuacja hydrologiczna. Sytuacja jest tak zła, że w niektórych gminach może zabraknąć wody w kranach.
Samorząd terytorialny: cyfrowa legitymacja samorządowca w aplikacji mObywatel?
30 cze 2026

Bezpłatna aplikacja mObywatel coraz bardziej się rozwija. Nieustannie zwiększa się ilość dokumentów i legitymacji dostępnych w ramach aplikacji. Czy do tych dokumentów dołączy cyfrowa legitymacja samorządowca?

REKLAMA

Co dzieje się z siecią energetyczną, gdy temperatura przekracza 35°C?
30 cze 2026

Co dzieje się z siecią energetyczną, gdy temperatura przekracza 35°C? Co może się wydarzyć, kiedy kilkudniowe okresy utrzymujących się wysokich temperatur sprawiają, że wszystkie elementy infrastruktury energetycznej przez dłuższy czas pracują pod zwiększonym obciążeniem?
Reforma finansów samorządów – 53 mld zł więcej w 2 lata, ale i problemy do poprawy w 2027 roku
30 cze 2026

MF opublikowało raport po pierwszym roku działania reformy finansów samorządów. Gminy, miasta, powiaty i województwa dostały łącznie o 53,3 mld zł więcej niż dostałyby według starych zasad. Reforma zmieniła sposób finansowania samorządów – odtąd głównym źródłem pieniędzy jest PIT od mieszkańców, nie subwencje. Ale eksperci MF przyznają: system wymaga poprawek. Co działa i jakie będą zmiany w 2027?
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA