Siedem samorządów od 2019 r. uzyska prawa miejskie

Siedem świętokrzyskich samorządów od 2019 r. uzyska prawa miejskie. Wierzę, że wpłynie to na prestiż i na rozwój gospodarczy tych miejscowości – podkreśliła w poniedziałek wojewoda Agata Wojtyszek.

Od wtorku 1 stycznia 2019 r. na administracyjnej mapie Polski pojawi się 10 nowych miast. Rząd zadecydował o przyznaniu tego statusu miejscowościom: Koszyce (woj. małopolskie), Lubowidz (mazowieckie), Nowa Słupia, Pierzchnica, Szydłów (świętokrzyskie) i Wielbark (warmińsko-mazurskie). W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę status miasta został przywrócony również świętokrzyskim miejscowościom: Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec i Pacanów. Wszystkie nowe miasta miały ten status w przeszłości.

Podczas konferencji prasowej w Kielcach Wojtyszek zaznaczyła, że siedem z 10 nowych miast leży w woj. świętokrzyskim, co jest dużym wyróżnieniem dla regionu.

"Bardzo serdecznie gratuluję tego czynu wszystkim wójtom, a za chwilę burmistrzom, bo to wasze zaangażowanie jest bardzo istotne. Gratuluję radom gmin, ale także wszystkim mieszkańcom, bo to oni musieli podjąć ten trud, opowiedzieć się za tym, czy chcą tego powrotu (do rangi miasta – PAP)" – mówiła wojewoda.

Dodała, że ma nadzieję, że przyznanie praw miejskich wpłynie pozytywnie na siedem świętokrzyskich miejscowości, m.in. na ich rozwój gospodarczy. "Liczymy na to, że przedsiębiorcy spojrzą inaczej na nasze miejscowości i zechcą zakładać tam swoje firmy, co zarazem pozwoli na tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców naszych małych ojczyzn" – podkreśliła Wojtyszek.

W 2019 r. w Polsce istnieć będzie 940 miast. Najmniejszym z nich będzie Opatowiec, w którym mieszka 330 osób. "W wyniku konsultacji, które przeprowadziliśmy, 90 proc. mieszkańców opowiedziało się za przywróceniem praw miejskich, co przy 55-procentowej frekwencji oznacza, że znakomita większość ludzi była za tym" – powiedział PAP wójt, a od wtorku burmistrz Opatowca Sławomir Kowalczyk.

W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę szczególne znaczenie nadano przywróceniu statusu miast tym miejscowościom, które utraciły prawa miejskie w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. Są to: Koszyce, Nowa Słupia, Pierzchnica, Szydłów, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec i Pacanów. Lubowidz utracił prawa miejskie po wojnach szwedzkich, a Wielbark miał je w latach 1723-1946.

Nadanie statusu miasta poprzedzają konsultacje z mieszkańcami, a następnie opinię w tej sprawie wydaje rada gminy. Uzyskanie tego statusu wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Może przynieść także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.

Według danych GUS w 2018 r. istniało w Polsce 930 miast. Były to 302 gminy miejskie i 628 miast w gminach miejsko-wiejskich. (PAP)

Autor: Piotr Grabski