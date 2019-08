Nowe rozwiązania w obszarze e-zdrowia 2020 i 2021 r.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (dalej: ustawa nowelizująca) dotyczy m.in. następujących zagadnień:

1. ułatwień w obszarze wystawiania recept oraz określania poziomu refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych przez stworzenie możliwości upoważniania asystentów medycznych również do wystawiania w imieniu lekarzy recept i skierowań w postaci elektronicznej. Od dnia 8 stycznia 2020 r. powstanie obowiązek wystawiania e-­recept w postaci elektronicznej, a od dnia 8 stycznia 2021 r. e-skierowań.

2. Ułatwień w obszarze wystawiania recept oraz określania poziomu refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych przez przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym ograniczenie dotyczące ilości niezbędnej do 120 ­dniowego stosowania nie dotyczy e-recept, pozostaje zaś aktualne w odniesieniu do recept w postaci papierowej. W ustawie nowelizującej określono, że w przypadku recept w postaci elektronicznej termin na realizację recepty wynosi 365 dni, z tym, że w przypadku gdy pacjent nie zrealizuje recepty w postaci elektronicznej w terminie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, to wówczas recepta ta będzie realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”.

3. Katalogu osób uprawnionych do wystawiania recept w ramach programu „Leki 75+”. Ustawa nowelizująca rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania recept dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia na bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie. Jednoznacznie doprecyzowano, że uprawnionymi do wystawiania recept są nie tylko lekarz POZ i pielęgniarka POZ, w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357, ze zm.), ale wszyscy lekarze realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń z zakresu POZ.

4. Elektronicznej dokumentacji medycznej oraz danych przetwarzanych w rejestrach medycznych. Wprowadzone zmiany istotnie uproszczają wykazy centralne, elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) oraz zdarzenia medyczne przetwarzane w systemie informacji.

5. Kręgu podmiotów pełniących funkcję punktów potwierdzających profil zaufany -ustawa nowelizująca rozszerza krąg podmiotów pełniących funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany o NFZ, który może nadać uprawnienia do potwierdzania w swoim imieniu profilu zaufanego lekarzom, pielęgniarkom i położnym POZ, a także osobom zatrudnionym u świadczeniodawcy, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ.

6. Zakresu stosowania publicznej aplikacji mobilnej na systemy teleinformatyczne - ustawa nowelizująca rozszerza funkcjonalność publicznej aplikacji mobilnej o możliwość korzystania z udostępnionych w systemach teleinformatycznych usług online przeznaczonych dla użytkowników tej aplikacji.

7. Wprowadzenia recept transgranicznych w postaci elektronicznej - Polska stanie się krajem, w którym transgraniczne e‑recepty będą mogły być wystawiane i realizowane. Recepta transgraniczna, co do zasady, będzie miała postać elektroniczną. Wystawienie recepty transgranicznej w postaci papierowej następować będzie wyłącznie w sytuacji, gdy państwo członkowskie UE lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym ma nastąpić realizacja recepty, nie przewiduje realizacji recept transgranicznych w postaci elektronicznej albo recepta transgraniczna przeznaczona jest dla osoby małoletniej. Minister Zdrowia zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) wykaz państw członkowskich UE, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w innym państwie członkowskim UE lub EFTA w postaci elektronicznej. Obok procesu wystawiania recepty transgranicznej w postaci elektronicznej, konieczne jest również uregulowanie w prawie polskim kwestii realizacji e-recept transgranicznych wystawionych w innych państwach członkowskich UE.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: https://www.prezydent.pl