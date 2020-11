Zwiększony budżet programu Moja woda

Rekordowe prawie 25 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych wpłynęło w ramach rządowego programu „Moja Woda”. Nabór wniosków, których łączna kwota wyniosła ponad 114 mln zł prowadzony był od 1 lipca do 31 października 2020 r. przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).





Zainteresowanie programem, ogłoszonym 1 czerwca 2020 r. w trakcie wspólnej konferencji z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, potwierdziło zaangażowanie polskich rodzin w działania na rzecz zatrzymywania wód opadowych oraz oszczędzania wody uzdatnionej.

„Podjąłem decyzję, aby NFOŚiGW zwiększył budżet programu „Moja Woda” w 2020 roku o dodatkowe 10,2 mln zł, do kwoty 114,87 mln zł. Dzięki temu nie zabraknie pieniędzy dla żadnej z prawie 25 tysięcy rodzin, które złożyły do końca października prawidłowy wniosek o dofinansowanie” – mówi minister Michał Kurtyka.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zwiększony został także wskaźnik osiągnięcia celu projektu oraz wskaźnik uzyskania planowanych – dzięki jego realizacji – efektów ekologicznych.

„Dzięki tym inwestycjom, uwzględniając zwiększony budżet, w gospodarstwach domowych zostanie zatrzymanych ponad 1,2 mln metrów sześciennych wody opadowej rocznie. Pozwoli to wydatnie odciążyć kanalizację i systemy dużej retencji, co zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku ulewnych deszczów a także przyczyni się do walki ze skutkami suszy” – mówi wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Po zmianach, całkowity budżet programu wynosi 114,87 mln zł, przy czym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpiecza finansowanie w wysokości 110,2 mln zł, a wojewódzkie fundusze dodatkowo kwotę 4,67 mln zł.

Założenia programu i zakres finansowania

Zgodnie z założeniami projektu „Moja Woda” każdy właściciel domu jednorodzinnego, który do końca października 2020 roku złożył wniosek o dofinansowanie, będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów. Celem programu jest łagodzenia skutków suszy i ograniczenie zagrożenia powodziowego przez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę.

Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Otrzymane wsparcie przeznaczano na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.