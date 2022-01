W 2022 r. wniosek o dodatek osłonowy składamy w gminie

W 2022 r. wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie. Można to zrobić elektronicznie korzystając z profilu zaufanego. Także gmina wypłaca dodatek osłonowy. W 2022 r. uprawnieni zyskają od 400 zł do 1150 zł dodatku. Podwyższony dodatek to korzyść od 500 zł do 1437,50 zł (otrzymają go rodziny używające np. węgla do palenia w piecach).

Dzięki poprawkom Senatu ostatecznie Sejm zgodził się, aby gmina nie musiała wydawać decyzji o przyznaniu dodatku. Szacuje się, że w 2022 r. 7 mln gospodarstw domowych skorzysta z dodatku osłonowego. W 2022 r. konieczność wydania takiej ilości decyzji administracyjnych przez gminy, sparaliżowałaby ich pracę.

WAŻNE - dodatek wypłacany jest na poszczególne rodziny lub osoby samotne - a więc 4 osobowa rodzina dostanie jeden dodatek, a nie 4 dodatki.

Dodatek osłonowy nie jest opodatkowany PIT

Art. 52jc ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że „zwalnia się od podatku dochodowego dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.”

Decyzja administracyjna - tylko gdy nie ma prawa do dodatku osłonowego

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Ale wymagają takiej decyzji:

odmowa przyznania dodatku osłonowego,

uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz

rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Osoba wnioskująca o dodatek otrzyma informację

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

WAŻNE - nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

W której gminie złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Do kiedy w gminie można złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Ile wynosi dodatek osłonowy wypłacany przez gminy

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

WAŻNE - Jeżeli złożymy wniosek o dodatek osłonowy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., to ujawniamy dochody swojej rodziny z 2020 r. Składając wniosek od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. ujawniamy dochody z 2021 r.

Podwyższony dodatek osłonowy wypłacany przez gminy

Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Dlaczego są dwie wysokości dodatku osłonowego?

Odpowiedzi na to pytanie udzieliła w Polskim Radiu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg – "Ze względu na to, że osoby, które ogrzewają się paliwem stałym, nie mogą liczyć na obniżenie kosztów tego paliwa, wprowadzamy podwyższenie tego dodatku osłonowego. Osoba w gospodarstwie jednoosobowym będzie mogła taki dodatek uzyskać w wysokości 500 zł, natomiast najwyższe dofinansowanie - czyli dla gospodarstwa co najmniej sześcioosobowego - to będzie 1437,5 zł".

Co zrobić, gdy w gminie kilka osób z jednego gospodarstwa złożyło wniosek

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

WAŻNE - na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jaki dochód pozwala na złożenie wniosku w gminie o wypłatę dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dla określania dochodu stosuje się art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatek osłonowy otrzymają też rodziny o dochodach powyżej 2100 zł/1500 zł

Dla tych osób przysługuje obniżony dodatek osłonowy w wysokości różnicy między:

1) kwotą ustawowego dodatku osłonowego 400 zł - 1150 zł albo 500 zł - 1437,50 zł a

2) kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona w powyższy sposób jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Przykład - Przeciętny dochód osoby mieszkającej samotnie i nie mającej prawa do podwyższonego dodatku, to 2350 zł. 2350 zł minus limit dochodu 2100 zł = 250 zł. O wartość 250 zł obniżamy wartość dodatku 400 zł, który przysługuje do limitu 2100 zł. Kwota do wypłaty obniżonego dodatku to 150 zł.

Powołana powyżej minister Marlena Maląg określiła ten mechanizm jako "mechanizm złotówka za złotówkę". Jest to mechanizm proporcjonalnego zmniejszenia wartości dodatku osłonowego.

Za jaki okres gminy wypłacą dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Gminy wypłacą dodatek osłonowy w ratach

Dodatek osłonowy jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.

Ważne - w przypadku gdy osoba uprawniona złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Gmina rozpatrzy wniosek złożony elektronicznie

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

2) uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku.

Gminy otrzymują dotacje na wypłatę dodatku osłonowego

Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku osłonowego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku osłonowego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Gminy rozliczają dotację

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia wojewodzie, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, rozliczenie dotacji z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych dodatków osłonowych, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia kończącego dany kwartał, z tym że zapotrzebowanie na dotację ustala się jako sumę tego zapotrzebowania obliczonego odrębnie dla każdego kwartału.

Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorcze rozliczenie dotacji do końca miesiąca następującego po każdym kwartale.

Gminy wypłacają dodatek osłonowy

Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Dodatek osłonowy wypłacają gminy. Skąd pieniądze?

Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki osłonowe wynosi w 2022 r. – 4 700 000 000 zł (4,7 mld zł).

Minister Finansów będzie monitorował wykorzystanie limitu wydatków.

Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał, w terminie do 15. dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał. Przy czym gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji na pierwszy kwartał 2022 r. w terminie do 15 lutego 2022 r.

Dotacje na dany kwartał są przekazywane gminom przez wojewodę, na podstawie ww. wniosku w miesięcznych ratach. Nadpłata dotacji za kwartał może być zaliczana na poczet dotacji należnej w kwartale następnym, z wyjątkiem nadpłaty za dany rok, która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego, w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.

Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie obliczania kwoty dotacji, wojewoda uwzględnia te zmiany od pierwszego dnia następnego miesiąca po ich wejściu w życie.