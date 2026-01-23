REKLAMA

Nie lekceważ ostrzeżenia RCB. Zła jakość powietrza w dwóch województwach

Nie lekceważ ostrzeżenia RCB. Zła jakość powietrza w dwóch województwach

23 stycznia 2026, 10:54
Nie lekceważ ostrzeżenia RCB. Zła jakość powietrza w dwóch województwach
Nie lekceważ ostrzeżenia RCB. Zła jakość powietrza w dwóch województwach
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert dla niektórych regionów w województwach śląskim i opolskim, ostrzegający przed prognozowaną złą jakością powietrza w związku z wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10.

Obszary objęte ostrzeżeniem

Ostrzeżenia otrzymały osoby przebywające na terenie Opola oraz powiatów: opolskiego i krapkowickiego (woj. opolskie), a także wodzisławskiego, cieszyńskiego i żywieckiego (woj. śląskie).

Zalecenia RCB - unikanie aktywności na zewnątrz

RCB zaleca, aby unikać aktywności na zewnątrz.

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

Skutki zdrowotne wysokiego stężenia PM10

Wysokie stężenie PM10 może powodować problemy zdrowotne, m.in. podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie astmy.

Szczególnie zagrożone są osoby z dolegliwościami układu dróg oddechowych, starsze, dzieci i kobiety w ciąży.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
