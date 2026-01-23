Nie lekceważ ostrzeżenia RCB. Zła jakość powietrza w dwóch województwach
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert dla niektórych regionów w województwach śląskim i opolskim, ostrzegający przed prognozowaną złą jakością powietrza w związku z wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10.
- Obszary objęte ostrzeżeniem
- Zalecenia RCB - unikanie aktywności na zewnątrz
- Skutki zdrowotne wysokiego stężenia PM10
Obszary objęte ostrzeżeniem
Ostrzeżenia otrzymały osoby przebywające na terenie Opola oraz powiatów: opolskiego i krapkowickiego (woj. opolskie), a także wodzisławskiego, cieszyńskiego i żywieckiego (woj. śląskie).
Zalecenia RCB - unikanie aktywności na zewnątrz
RCB zaleca, aby unikać aktywności na zewnątrz.
Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.
Skutki zdrowotne wysokiego stężenia PM10
Wysokie stężenie PM10 może powodować problemy zdrowotne, m.in. podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie astmy.
Szczególnie zagrożone są osoby z dolegliwościami układu dróg oddechowych, starsze, dzieci i kobiety w ciąży.
