Polacy ignorują ostrzeżenia ekspertów: Plecak ewakuacyjny? Nikt tego nie planuje

Polacy ignorują ostrzeżenia ekspertów: Plecak ewakuacyjny? Nikt tego nie planuje

09 lutego 2026, 09:10
09 lutego 2026, 09:10
Polacy ignorują ostrzeżenia ekspertów: Plecak ewakuacyjny? Nikt tego nie planuje
Polacy ignorują ostrzeżenia ekspertów: Plecak ewakuacyjny? Nikt tego nie planuje
Polacy nie czują potrzeby przygotowań na sytuacje kryzysowe. Jak wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, większość społeczeństwa nie planuje kompletowania plecaka ewakuacyjnego, mimo apeli ekspertów i przedstawicieli rządu.

Jak wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Polacy nie mają zamiaru kompletować plecaka ewakuacyjnego, czyli zestawu przetrwania w przypadku awarii, klęsk żywiołowych, ewakuacji, braku prądu czy nagłych wyjazdów. Wyposażenie plecaka daje możliwość przeżycia przez minimum 72 godziny - podaje „Rz".

Kim są osoby, które nie planują przygotowań?

W grupie, która planuje skompletować plecak, najliczniejsi są wyborcy Koalicji Obywatelskiej, którzy wyborach prezydenckich oddali głos na Rafała Trzaskowskiego. Wśród sceptyków dominują wyborcy prawicowi, którzy stawiają na Konfederację, a w prezydenckich oddali głos na Grzegorza Brauna - czytamy w „Rz".

Dostępność poradników bezpieczeństwa

Według „Rz” z badania IBRiS wynika, że aż 14,1 proc. pytanych nie dostało poradnika bezpieczeństwa, chociaż zarówno Poczta Polska, jak i MSWiA twierdzą, że go dostarczyli do wszystkich gospodarstw.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
