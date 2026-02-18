70 wniosków w Olsztynie do budżetu obywatelskiego. Sport króluje wśród zgłoszonych projektów

70 projektów, w tym 17 miejskich zgłosili dotychczas mieszkańcy Olsztyna do budżetu obywatelskiego na 2027 rok - podał w środę olsztyński magistrat. Nabór wniosków kończy się w niedzielę. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono 9 mln zł.

Biuro prasowe ratusza poinformowało, że spośród 70 pomysłów zgłoszonych dotychczas do 13. edycji olsztyńskiego budżetu obywatelskiego (OBO) najwięcej dotyczy sportu. „Mieszkańcy chcą nowych obiektów, modernizacji istniejących boisk, organizacji imprez i wydarzeń, które zachęcą do aktywności” – wskazał magistrat.

Projekty sportowe jako najliczniejsza grupa

Wnioski są przyjmowane od 22 lutego. W sobotę odbędą się ostatnie konsultacje dla osób, które chciałyby skorzystać z pomocy urzędników w napisaniu wniosku. Projekty można składać on-line poprzez stronę glosujobo.olsztyn.eu albo na formularzu papierowym wypełnionym komputerowo.

Liczba zgłoszonych projektów w 2026 roku

Do poprzedniej edycji OBO zgłoszono 133 projekty; po weryfikacji do głosowania zakwalifikowało się 77 z nich, w tym 64 osiedlowe i 13 miejskich. Ostatecznie mieszkańcy wybrali 38 zadań do realizacji - cztery miejskie i 34 osiedlowe. W głosowaniu wzięło udział ponad 13,5 tys. osób.

Na realizację przedsięwzięć w 2027 r. władze Olsztyna przeznaczyły 9 mln zł - 3 mln zł na projekty o zasięgu miejskim i 6 mln zł na osiedlowe. Listę projektów zakwalifikowanych do głosowania urząd miasta opublikuje 20 maja, a samo głosowanie odbędzie się od 1 do 21 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 czerwca.

Mieszkańcy Olsztyna mogą korzystać z budżetu obywatelskiego od 2013 r. Dotychczas zrealizowano prawie 400 projektów o łącznej wartości ponad 65 mln zł.