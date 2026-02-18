Bezdomni w Polsce. Kiedy i jak sprawdzimy, ilu ich jest?

W związku z trwającym okresem zimowym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło do wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych ze wsparciem oraz diagnozą sytuacji osób w kryzysie bezdomności. Ogólnopolskie badanie liczby osób w kryzysie bezdomności odbędzie się w nocy z 3 na 4 marca 2026 r. (oraz dodatkowo w dniach 3–5 marca 2026 r.) na terenie całego kraju. Badanie obejmie miejsca instytucjonalne (schroniska, noclegownie, szpitale) oraz niemieszkalne (pustostany, altany, ulice).

Dotarcie do miejsc, gdzie grupują się osoby w kryzysie bezdomności

Ogólnopolskie badanie liczby osób w kryzysie bezdomności jest okazją dotarcia do miejsc grupowania się tych osób na danym terenie oraz umożliwi udzielenie im bezpośredniej pomocy (zwłaszcza tym, znajdującym się poza placówkami noclegowymi), do których będą docierać realizatorzy badania. Osobom w kryzysie bezdomności należy udzielić wtedy natychmiastowej pomocy, dostarczyć posiłek czy ciepłą odzież.

Termin badania

Dla określenia liczby osób w kryzysie bezdomności przebywających w placówkach pomocowych oraz miejscach niemieszkalnych, wzorem lat poprzednich, został wyznaczony termin ogólnopolskiego badania w nocy z 3 na 4 marca 2026 r. oraz dodatkowo w dniach 3-5 marca 2026 r.

Zaangażowanie służb i organizacji

W celu uniknięcia podwójnego liczenia tych samych osób badanie powinno być przeprowadzone w tym samym terminie we wszystkich gminach w skali kraju.

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób w kryzysie bezdomności, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom w kryzysie bezdomności, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” – chętnych do współpracy.

Miejsca, w których zbierane będą informacje

Informacje o osobach bezdomnych zbierane będą m.in. w:

noclegowniach;

schroniskach dla osób bezdomnych;

schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

mieszkaniach wspomaganych/treningowych;

ogrzewalniach;

domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

ośrodkach interwencji kryzysowej;

specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

szpitalach, hospicjach, ZOL-ach, innych placówkach zdrowia;

zakładach karnych, aresztach śledczych;

izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych;

instytucjach zdrowia psychicznego/leczenia uzależnień,

pustostanach,

domkach na działkach, altanach działkowych;

miejscach niemieszkalnych: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altanach śmietnikowych, piwnicach, itp.;

innych miejscach.

Szczególna uwaga na sytuację osób w ogródkach działkowych

W trakcie realizacji badania należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób przebywających na ogródkach działkowych. W przypadku stwierdzenia, iż osoby te od dłuższego czasu mieszkają w warunkach zbliżonych do mieszkalnych, nie należy ich obejmować badaniem i zaliczać do osób bezdomnych.

Wojewódzkim koordynatorem badania w województwie mazowieckim jest:

Mirosław Czaplicki – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale do spraw Pomocy Środowiskowej WRPS, tel. 29 746 62 28.

Ponadto osobami do kontaktu w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie są:

Rafał Stańczyk – Zastępca Kierownika Oddziału do spraw Pomocy Środowiskowej WRPS, tel. 22 695 71 16.

Hanna Młynarczyk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale do spraw Pomocy Środowiskowej WRPS, tel. 29 746 62 21.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogolnopolskie-badanie-liczby-osob-w-kryzysie-bezdomnosci--edycja-2026