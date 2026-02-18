REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Bezdomni w Polsce. Kiedy i jak sprawdzimy, ilu ich jest?

Bezdomni w Polsce. Kiedy i jak sprawdzimy, ilu ich jest?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 lutego 2026, 14:36
Bezdomni w Polsce. Kiedy i jak sprawdzimy, ilu ich jest?
Bezdomni w Polsce. Kiedy i jak sprawdzimy, ilu ich jest?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W związku z trwającym okresem zimowym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło do wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych ze wsparciem oraz diagnozą sytuacji osób w kryzysie bezdomności. Ogólnopolskie badanie liczby osób w kryzysie bezdomności odbędzie się w nocy z 3 na 4 marca 2026 r. (oraz dodatkowo w dniach 3–5 marca 2026 r.) na terenie całego kraju. Badanie obejmie miejsca instytucjonalne (schroniska, noclegownie, szpitale) oraz niemieszkalne (pustostany, altany, ulice).

Dotarcie do miejsc, gdzie grupują się osoby w kryzysie bezdomności

Ogólnopolskie badanie liczby osób w kryzysie bezdomności jest okazją dotarcia do miejsc grupowania się tych osób na danym terenie oraz umożliwi udzielenie im bezpośredniej pomocy (zwłaszcza tym, znajdującym się poza placówkami noclegowymi), do których będą docierać realizatorzy badania. Osobom w kryzysie bezdomności należy udzielić wtedy natychmiastowej pomocy, dostarczyć posiłek czy ciepłą odzież.

REKLAMA

REKLAMA

Termin badania

Dla określenia liczby osób w kryzysie bezdomności przebywających w placówkach pomocowych oraz miejscach niemieszkalnych, wzorem lat poprzednich, został wyznaczony termin ogólnopolskiego badania w nocy z 3 na 4 marca 2026 r. oraz dodatkowo w dniach 3-5 marca 2026 r.

Zaangażowanie służb i organizacji

W celu uniknięcia podwójnego liczenia tych samych osób badanie powinno być przeprowadzone w tym samym terminie we wszystkich gminach w skali kraju.

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób w kryzysie bezdomności, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom w kryzysie bezdomności, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” – chętnych do współpracy.

REKLAMA

Zobacz również:

Miejsca, w których zbierane będą informacje

Informacje o osobach bezdomnych zbierane będą m.in. w:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • noclegowniach;
  • schroniskach dla osób bezdomnych;
  • schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  • mieszkaniach wspomaganych/treningowych;
  • ogrzewalniach;
  • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
  • ośrodkach interwencji kryzysowej;
  • specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
  • szpitalach, hospicjach, ZOL-ach, innych placówkach zdrowia;
  • zakładach karnych, aresztach śledczych;
  • izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych;
  • instytucjach zdrowia psychicznego/leczenia uzależnień,
  • pustostanach,
  • domkach na działkach, altanach działkowych;
  • miejscach niemieszkalnych: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altanach śmietnikowych, piwnicach, itp.;
  • innych miejscach.

Szczególna uwaga na sytuację osób w ogródkach działkowych

W trakcie realizacji badania należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób przebywających na ogródkach działkowych. W przypadku stwierdzenia, iż osoby te od dłuższego czasu mieszkają w warunkach zbliżonych do mieszkalnych, nie należy ich obejmować badaniem i zaliczać do osób bezdomnych.

Wojewódzkim koordynatorem badania w województwie mazowieckim jest:

  • Mirosław Czaplicki – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale do spraw Pomocy Środowiskowej WRPS, tel. 29 746 62 28.

Ponadto osobami do kontaktu w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie są:

  • Rafał Stańczyk – Zastępca Kierownika Oddziału do spraw Pomocy Środowiskowej WRPS, tel. 22 695 71 16.
  • Hanna Młynarczyk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale do spraw Pomocy Środowiskowej WRPS, tel. 29 746 62 21.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogolnopolskie-badanie-liczby-osob-w-kryzysie-bezdomnosci--edycja-2026

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku. Nowe kwoty od 1 czerwca. Ile wynosi
Zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku. Nowe kwoty od 1 czerwca. Ile wynosi "kuroniówka" przez pierwsze 90 dni?
Emerytalny
Emerytalny "złoty strzał". Roczniki 1949-1969 mogą zyskać fortunę. ZUS przelicza świadczenia z urzędu
Czy można pobierać jednocześnie rentę alkoholową i zasiłek dla bezrobotnych? Z jakich form wsparcia mogą korzystać niezatrudnieni?
Czy można pobierać jednocześnie rentę alkoholową i zasiłek dla bezrobotnych? Z jakich form wsparcia mogą korzystać niezatrudnieni?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Bon senioralny to jakby budżet dał 1000 zł ojcu, który nie płaci alimentów. A bezdzietna wdowa 75+ bez wsparcia
18 lut 2026

Bon senioralny obchodzi i wypacza (w mojej ocenie) przepisy o alimentacji. Bo 40-letni syn zamiast opiekować się swoją matką (wykonując obowiązek alimentacji), otrzyma od rządu bon o wartości do 2150 zł miesięcznie. Z tych pieniędzy będzie opłacony asystent. W ten sposób Państwo przejmuje w praktyce obowiązek opieki od 40-latka nad jego matką. Widzę tu analogię do przejęcia przez państwo obowiązku wypłaty alimentów przez ojca na rzecz dziecka po rozpadzie małżeństwa (dodajmy ojca, który ma pieniądze na alimenty). Wszyscy chyba uznają, że sytuacja z takim dofinansowaniem nie jest prawidłowa.
70 wniosków w Olsztynie do budżetu obywatelskiego. Sport króluje wśród zgłoszonych projektów
18 lut 2026

70 projektów, w tym 17 miejskich zgłosili dotychczas mieszkańcy Olsztyna do budżetu obywatelskiego na 2027 rok - podał w środę olsztyński magistrat. Nabór wniosków kończy się w niedzielę. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono 9 mln zł.
Bezdomni w Polsce. Kiedy i jak sprawdzimy, ilu ich jest?
18 lut 2026

W związku z trwającym okresem zimowym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło do wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych ze wsparciem oraz diagnozą sytuacji osób w kryzysie bezdomności. Ogólnopolskie badanie liczby osób w kryzysie bezdomności odbędzie się w nocy z 3 na 4 marca 2026 r. (oraz dodatkowo w dniach 3–5 marca 2026 r.) na terenie całego kraju. Badanie obejmie miejsca instytucjonalne (schroniska, noclegownie, szpitale) oraz niemieszkalne (pustostany, altany, ulice).
Nowa ustawa ma zmienić zasady rozwoju miast. Rząd stawia na współpracę samorządów
18 lut 2026

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o zrównoważonym rozwoju miast. Kluczowym rozwiązaniem ma być wprowadzenie tzw. związku rozwojowego, czyli nowej, elastycznej formy współpracy samorządów, która ma usprawnić planowanie, transport i dostęp do usług publicznych.

REKLAMA

Wsparcie dla samorządów: 2,7 mld złotych na remonty i przebudowy dróg w Polsce
18 lut 2026

1179 samorządów otrzyma wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 2,7 mld zł - napisał w środę na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Poinformował jednocześnie o zatwierdzeniu listy zadań dla RFRD.
Żołnierze WOT na „Horyzoncie": 90 zł gratyfikacji zamiast 180 zł i spór o właściwą stawkę diety
18 lut 2026

Żołnierze WOT skierowani do operacji „Horyzont" spodziewali się świadczeń na poziomie służby granicznej. Dowództwo wypłaciło 90 zł za dobę i 25 proc. diety ale część z żołnierzy powołuje się na przepis rozporządzenia MON, który przewiduje stawkę 150 proc. 
Przesmyk Suwalski zyska potężne wsparcie. Nowy sprzęt obrony cywilnej wart 3 mln zł
16 lut 2026

Na Przesmyk Suwalski trafił w sobotę nowoczesny sprzęt w ramach ogólnopolskiego Programu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności (OLiOC). To m.in. drony, agregaty prądotwórcze i ciężki sprzęt drogowy.
Szpitale uciekają przed wypłatą nagród? Dłuższy urlop, ale brak premii dla medyków
12 lut 2026

Nowe przepisy o zaliczaniu do stażu czasu pracy na kontrakcie pozwalają wydłużyć urlop, ale nie przybliżają np. do nagród jubileuszowych. Powód? Tarczą placówek ochrony zdrowia okazują się ich regulaminy wynagradzania – pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

MAP liczy na pozytywny wynik referendum w JSW ws. zawieszenia świadczeń pracowniczych
11 lut 2026

Ministerstwo Aktywów Państwowych liczy na pozytywny wynik czwartkowego referendum w JSW ws. zawieszenia części świadczeń pracowniczych - podało w środę MAP w komunikacie. Zgoda załogi umożliwi uzyskanie finansowania dla spółki - wskazał resort.
Czekają nas zmiany w programie "Czyste Powietrze'"? Wiceprezes NFOŚiGW zdradza szczegóły
10 lut 2026

W przyszłym tygodniu rozpoczną się konsultacje ws. zmian w programie „Czyste Powietrze”, w planach są umowy trójstronne obejmujące też wykonawców robót, bon na audyt czy skrócenie okresu posiadania nieruchomości, aby móc skorzystać z programu - zapowiedział wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA