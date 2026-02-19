Podwyżki w administracji: pensje idą w górę, niektóre nawet o 9,5 proc. [RAPORT]

W 2025 r. recepcjonistki odnotowały 9,5-procentowy wzrost wynagrodzeń, najwięcej w obszarze administracji i zakupów - wynika z raportu Grafton Recruitment. Jak dodano, najlepsze zarobki oferowane były na stanowiskach kierowników biura oraz administracyjnych.

Największe wzrosty wynagrodzeń

„Największe wzrosty odnotowano na stanowiskach recepcjonistki (9,5 proc.) oraz specjalisty ds. administracji (9,3 proc.), a także kierownika działu zamówień (7,7 proc.) i asystenta działu (7,4 proc.)” - poinformowano w raporcie dotyczącym działów administracji i zakupów w przedsiębiorstwach.

Mniejsze wzrosty były w przypadku specjalistów ds. zarządzania flotą i zakupów, gdzie wynosiły po 6,7 proc., a także na stanowisku asystentów osobistych i asystentów zarządów oraz specjalistów ds. BHP - po 5,6 proc. W przypadku kierowników biura i zakupów wzrosty mieściły się z kolei w przedziale 5–5,7 proc. - zaznaczono. W przypadku sekretarek wzrost wynagrodzeń sięgnął 4,8 proc., u kierowników ds. administracji było to 3,8 proc., a wśród managerów obiektów - 1,4 proc.

Najlepiej wynagradzane w 2025 r. były role menedżerskie

Autorzy raportu zwrócili jednak uwagę, że najlepiej wynagradzane w 2025 r. były role menedżerskie. Kierownicy biura oraz administracyjni otrzymywali wynagrodzenia w przedziale od 9 do 15 tys. zł brutto, a najwyższe stawki oferowane były w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W obszarze zakupów i zamówień płace mieściły się w przedziale 10-20 tys. zł, a na najwyższe wynagrodzenia mogli liczyć managerowie z Łodzi, Katowic i Warszawy.

Dodali, że pracownicy pełniący funkcje wspierające, tj. pracujący w recepcji lub sekretariacie otrzymywali od 5,5 do 8 tys. zł brutto. Asystenci zarządów zarabiali do 13 tys. zł, a specjaliści ds. administracji do 8,5-9 tys. zł. Przekazali też, że w obszarze zakupów oraz BHP maksymalne wynagrodzenia na stanowiskach specjalistycznych mieściły się w przedziale 11-14,5 tys. zł., a specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie flotą otrzymywali miesięcznie do 9,5 tys. zł w Warszawie.

Zmiana charakteru ról administracyjnych

„Role administracyjne stanowią dziś relatywnie niewielką część struktur organizacyjnych, a rekrutacje w tym obszarze mają wyraźnie selektywny charakter. Pracodawcy coraz częściej poszukują specjalistów, którzy łączą klasyczne kompetencje administracyjne z umiejętnościami wspierającymi procesy projektowe, kontrolę kosztów oraz koordynację działań operacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w poziomie popytu na role, jak i w strukturze wynagrodzeń” - zauważono w raporcie.

Dodano, że w ub.r. najczęściej poszukiwano kandydatów na stanowiska kierowników biur, specjalistów ds. administracji, a także na stanowiska asystenckie – funkcje kluczowe dla sprawnego działania firm, zapewniające wsparcie kadrze zarządzającej i stabilność procesów biznesowych. Najwięcej ofert pracy w obszarze administracji i zakupów pojawiało się w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.