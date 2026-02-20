RCB ostrzega przed groźnym smogiem. Trzy województwa w niebezpieczeństwie. Sprawdź, czy jesteś w strefie zagrożenia
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed złą jakością powietrza dla powiatu otwockiego w woj. mazowieckim, powiatu krotoszyńskiego w woj. wielkopolskim oraz dla powiatu pabianickiego, łaskiego oraz Piotrkowa Trybunalskiego w woj. łódzkim.
Co to jest PM10?
„20 lutego prognozowana zła jakość powietrza – SMOG (pył zawieszony – PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń” – napisano w komunikacie RCB.
Pył PM10 jest jednym ze składników smogu. Zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje jako produkt spalania w piecach i kotłach na paliwa stałe. Smog tworzy się w wyniku mieszania się dymu, pyłów i innych zanieczyszczeń z mgłą lub wilgocią w powietrzu.
Jak smog wpływa na zdrowie?
Wysokie stężenie PM10 może powodować problemy zdrowotne, m.in. podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie astmy. Szczególnie zagrożone są osoby z dolegliwościami układu dróg oddechowych, starsze, dzieci i kobiety w ciąży.
