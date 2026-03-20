Setki ton piasku i milionowe koszty. Samorządy liczą rachunek po zimie 2026

Setki ton piasku i milionowe koszty. Samorządy liczą rachunek po zimie 2026

20 marca 2026, 10:30
[Data aktualizacji 20 marca 2026, 10:36]
mec. Bartłomiej Tkaczyk
Radca prawny, partner w kancelarii LEGALLY.SMART
Po intensywnej zimie miasta w całej Polsce weszły w kosztowny etap sprzątania ulic, chodników i torowisk. Skala prac liczona jest w setkach ton zalegającego piasku i kruszyw. Tylko w Warszawie z jednego miejsca (torowiska na ul. Sobieskiego) wywieziono ok. 1,5 tony materiału, a w Gdańsku do uprzątnięcia pozostało nawet 24 tys. ton. To nie tylko operacja komunalna, ale realne obciążenie dla budżetów samorządów.

Tegoroczne pozimowe porządki pokazują, jak duży rachunek zostawia po sobie „prawdziwa zima”. W Warszawie doczyszczenie po sezonie dotyczy około 1500 km dróg i odbywa się głównie nocą, bo wymaga wielokrotnych przejazdów zamiatarek i zmywarek oraz użycia dużych ilości wody. Na torowiskach ekipy pracują w bardzo krótkich oknach technicznych, gdy ruch tramwajowy się nie odbywa.

W praktyce pozimowe sprzątanie nie jest dodatkiem do „akcji zima”, tylko jej faktycznym i kosztowym domknięciem. Dla samorządu to ma znaczenie także prawne, bo zakres tych prac powinien wynikać z zawartych umów na utrzymanie dróg i przestrzeni publicznej. Jeżeli kontrakty są zbyt ogólne albo nie przewidują większej skali prac po ciężkiej zimie, miasto może stanąć przed koniecznością szybkiego aneksowania umów lub uruchamiania dodatkowych postępowań – przekazał mec. Bartłomiej Tkaczyk, partner w kancelarii LEGALLY.SMART.

Budżety miast odczuwają skutki wymagającej zimy

Problemem nie jest wyłącznie sama skala zanieczyszczeń, ale też tempo, w jakim miasta muszą reagować. W Gdańsku zakres wiosennych porządków obejmuje około 960 km dróg, około 80 km dróg rowerowych i blisko 700 tys. mkw. chodników, a tylko w pierwszej dobie zebrano ponad 83 tony mieszanki piasku i zanieczyszczeń. To pokazuje, że po trudnej zimie sprzątanie staje się jedną z większych operacji komunalnych początku roku. W praktyce oznacza to wydatki liczone często w milionach złotych w skali dużych miast, które muszą być ponoszone w krótkim czasie po zakończeniu sezonu zimowego.

Samorządy zwykle planują wydatki na zimowe utrzymanie miasta, ale po ostrzejszym sezonie rośnie ryzyko, że zabraknie elastyczności po stronie budżetu i wykonawstwa. Z prawnego punktu widzenia istotne jest nie tylko zabezpieczenie środków, lecz także prawidłowe zakwalifikowanie wydatków, rozliczenie usług dodatkowych i dochowanie zasad zmiany umów publicznych. To właśnie na tym etapie najczęściej pojawiają się napięcia między zamawiającym a wykonawcą – wskazał mec. Tkaczyk.

Piasek z ulic generuje kolejne obowiązki i koszty

Pozimowy piasek nie zawsze nadaje się do prostego ponownego użycia. Część materiału może zostać przesiana i wykorzystana technicznie, ale znaczna część jest zanieczyszczona solą, błotem, odpadami i substancjami spływającymi z jezdni, dlatego trafia do dalszego zagospodarowania. W Gdańsku cały zebrany materiał kierowany jest do Zakładu Utylizacyjnego. To dodatkowy, często pomijany koszt systemu utrzymania miasta, który nie jest widoczny na etapie zimowego posypywania dróg.

Kluczowe staje się dziś nie tylko samo zebranie materiału, ale też jego prawidłowe zagospodarowanie. Dla samorządu to obszar, w którym przecinają się przepisy dotyczące utrzymania czystości, gospodarki odpadami i odpowiedzialności za sposób dalszego przetworzenia zebranej masy. Im gorzej opisany ten proces w dokumentacji i umowach, tym większe ryzyko sporów, wzrostu kosztów albo zarzutów dotyczących niegospodarności – dodał ekspert.

Eksperci zwracają uwagę, że sezon 2026 może skłonić miasta do dokładniejszego planowania nie tylko zimowego odśnieżania, ale całego cyklu utrzymania ulic - od posypywania po wywóz i zagospodarowanie pozimowych zanieczyszczeń. Coraz wyraźniej widać, że walka ze śliskością nie kończy się zimą – jej finałem jest dopiero usunięcie setek ton piachu z ulic.

oprac. Iga Leszczyńska
Równonoc wiosenna 2026: astronomiczna wiosna startuje. Kiedy przestawimy zegarki na czas letni?
20 mar 2026

W piątek 20 marca nastąpi równonoc wiosenna, co oznacza początek astronomicznej wiosny. W trakcie tej pory roku na niebie zobaczymy gołym okiem jasne planety, widowiskowe koniunkcje, być może nawet komety.
Drożeje ropa. IEA: pracuj z domu, unikaj samolotu, zwolnij za kierownicą
20 mar 2026

W piątek Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) przedstawiła zestaw rekomendacji, które mają pomóc ograniczyć skutki rosnących cen ropy naftowej. Wśród proponowanych działań znalazły się: praca zdalna, rezygnacja z podróży samolotem oraz zmniejszenie prędkości samochodów o co najmniej 10 km/h – podała agencja Reuters.
Plastik znika z lasów, ale system kaucyjny wciąż ma słabe punkty. Minister o planach
19 mar 2026

System kaucyjny działa, ponieważ odpady znikają m.in. z lasów, ale są problemy, które będą usuwane z systemu - poinformowała w czwartek ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. Zaznaczyła, że resort na razie nie planuje jednak reformy systemu.

Nowoczesny samorząd 2026: 5 wyzwań Smart City - komentarze prawników
19 mar 2026

Nowoczesny samorząd 2026 czyli jaki? Ten rok przyniesie polskim jednostkom samorządu terytorialnego konieczność wdrażania dojrzałych, odpowiedzialnych i zgodnych z prawem rozwiązań Smart City. Oto 5 głównych wyzwań inteligentnych miast wzbogaconych o komentarze prawników.

Pacjenci ocenili nowy system umawiania wizyt. Takich wyników w polskiej służbie zdrowia jeszcze nie było
19 mar 2026

Kolejki do specjalistów, telefony do przychodni zajęte godzinami, terminy za pół roku - tak wygląda codzienność milionów Polaków próbujących dostać się do lekarza w ramach NFZ. Ministerstwo Zdrowia twierdzi jednak, że ma rozwiązanie, które już zaczęło to zmieniać. I prezentuje twarde dane oraz wyniki badania satysfakcji, które zaskoczą nawet umiarkowanych optymistów.
Czy pracownicy socjalni muszą zapowiadać swoje wizyty w rodzinach dysfunkcyjnych?
19 mar 2026

Rodzinny wywiad środowiskowy pracownik socjalny przeprowadza w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że prowadzi prace legislacyjne dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Polska tonie w śmieciach: 377 kg odpadów na mieszkańca rocznie. Niepokojące dane GUS
18 mar 2026

Między 2014 a 2024 r. średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez przeciętnego Polaka wzrosła o ponad 40 proc. do 377 kg - wynika z danych GUS. Stowarzyszenie Polski Recykling wskazuje, że ilość odpadów kierowanych do recyklingu nie rośnie tak szybko jak selektywna zbiórka.

Gdzie wyrzucać zepsute zabawki na baterie, maskotki, zużyte lalki, ciastolinę? Jeden błąd w segregacji może sporo kosztować
17 mar 2026

Segregacja odpadów jest obowiązkowa: także zużytych zabawek nie wolno wrzucać bez namysłu do odpadów zmieszanych. Błąd w segregacji zepsutych zabawek może być kosztowny: skutkuje podniesieniem opłaty za odbiór śmieci nawet czterokrotnie. Gdzie wyrzucić zepsutą zabawkę? Do zmieszanych, elektrośmieci czy do plastiku i od czego to zależy?
Do 31 marca trzeba wypełnić nowy, kluczowy obowiązek. Kto się spóźni, zapłaci. Kogo i kiedy dotyczy?
17 mar 2026

Można powiedzieć, że w urzędach gminnych atmosfera gęstnieje z każdym dniem. Koniec marca nie przynosi tym razem tylko zamknięcia kwartału, ale przede wszystkim ostateczny termin wykonania zadania, którego nie można pominąć. Po raz pierwszy samorządy muszą zmierzyć się z raportowaniem w systemie BDO w zupełnie nowych realiach, jakie narzuciło uruchomienie systemu kaucyjnego. Czego muszą pilnować urzędnicy i dlaczego te konkretnie dane są tak istotne?
