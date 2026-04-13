Sztuczna inteligencja pomoże lekarzom? Rząd zajmie się projektem ustawy o e-zdrowiu

Rozbudowanie systemu e-zdrowia o System e-Konsylium i System Domowej Opieki Medycznej, a także umożliwienie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie leczniczo-diagnostycznym - to niektóre rozwiązania zawarte w projekcie resortu zdrowia, którym we wtorek zajmie się rząd.

Lepszy dostęp do informacji

Projekt nowelizacji ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia ma na celu wdrożenie jednego z kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy. Projekt służy m.in. wsparciu pracowników ochrony zdrowia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dodatkowo zmiany mają zapewnić pacjentom lepszy dostęp do informacji na temat swojego stanu zdrowia oraz usprawnić opiekę.

Projekt przewiduje m.in. rozwój platformy usług inteligentnych, która umożliwi wykorzystanie algorytmów i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w diagnostyce, zwłaszcza obrazowej. Będzie to np. możliwe w obszarze wykrywania patologii w tomografii komputerowej klatki piersiowej, czy zmian nowotworowych piersi (mammografia).

Dzięki platformie możliwe będzie szybsze i bardziej precyzyjnie analizowanie obrazów diagnostycznych, a co za tym idzie podejmowanie szybszych interwencji medycznych. Lekarze i elektroradiolodzy będą mogli bowiem w stosunkowo krótkim czasie otrzymać interpretację wyniku wykonaną przez algorytm AI.

Zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta

Projekt MZ zakłada też rozbudowanie systemu e-zdrowia o System e-Konsylium i System Domowej Opieki Medycznej. Za pomocą Systemu Domowej Opieki Medycznej będzie możliwe zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Ma to przyśpieszyć zidentyfikowanie problemów zdrowotnych we wczesnym stadium dla pacjentów w grupach ryzyka czy przewlekle chorych, co pozwoli ograniczyć ryzyko powikłań, utraty zdrowia lub życia.

Z kolei system e-Konsylium zakłada prowadzenie zdalnych konsultacji między lekarzami przy wykorzystaniu danych medycznych pacjenta.

Nowela umożliwi też samodzielne wprowadzanie przez pacjentów danych o ich stanie zdrowia do systemu informacji w ochronie zdrowia. Chodzi np. o przekazywanie danych z elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych służących monitorowaniu parametrów zdrowotnych, aktywności fizycznej czy stylu życia.

Projekt ma także na celu wyeliminowanie konieczności osobistej wizyty w podmiotach leczniczych, przez umożliwienie pacjentom składania zamówień na recepty niezbędne do kontynuacji leczenia.

Projekt wprowadza też nowy rodzaj dokumentacji medycznej – skróconej karty zdrowia pacjenta. Będzie się ona składała z najważniejszych informacji o zdrowiu pacjenta, takich jak wszczepione urządzenia, choroby przewlekłe, alergie, przebyte zabiegi. Stworzenie skróconej karty zdrowia pacjenta jest istotne m.in. z punktu budowy jednolitej przestrzeni danych medycznych dla państw członkowskich UE.

Według MZ, rozbudowa systemu e-zdrowia skróci czas wymiany informacji pomiędzy różnymi usługodawcami, a tym samym zwiększy wydajność systemu ochrony zdrowia, poprawi wykorzystanie czasu personelu medycznego i podniesie jakość świadczonych usług zdrowotnych.