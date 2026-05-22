I Kongres Finansowania Odporności, Bezpieczeństwa i Obronności już w czerwcu w Warszawie - Finansowanie Nowej Architektury Bezpieczeństwa
W dniach 17–18 czerwca 2026 r. w Warsaw Presidential Hotel odbędzie się I Kongres Finansowania Odporności, Bezpieczeństwa i Obronności jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych finansowaniu bezpieczeństwa państwa, odporności gospodarki oraz strategicznym inwestycjom w obszarze obronności i infrastruktury krytycznej. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.
Kongres zgromadzi przedstawicieli świata polityki, krajowej i unijnej administracji oraz liderów sektora finansowego i obronnego, a także dziennikarzy.
Co będzie przedmiotem Kongresu
W centrum debat znajdą się kluczowe wyzwania związane z budową nowej architektury bezpieczeństwa Polski i Europy, w tym finansowanie potrzeb modernizacyjnych armii oraz długoterminowe mechanizmy wspierania zdolności obronnych państwa.
Uczestnicy wydarzenia będą dyskutować m.in. o:
• finansowaniu potrzeb armii i modernizacji sił zbrojnych,
• finansowaniu inwestycji strategicznych i infrastruktury krytycznej,
• roli sektora finansowego w systemie bezpieczeństwa państwa,
• współpracy kapitału publicznego i prywatnego,
• cyberbezpieczeństwie i odporności cyfrowej,
• rozwoju przemysłu obronnego i technologii dual-use,
• nowych mechanizmach wspierania odporności gospodarczej.
Kongres będzie platformą dialogu pomiędzy światem polityki, finansów, bezpieczeństwa i nowoczesnych technologii — obszarami, które w obecnych realiach geopolitycznych coraz silniej się przenikają.
Wydarzenie stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę budowania trwałych mechanizmów finansowania bezpieczeństwa, wzmacniania potencjału obronnego oraz zwiększania odporności państwa i gospodarki wobec współczesnych zagrożeń.
Termin i miejsce Kongresu
17–18 czerwca 2026 r.
Warsaw Presidential Hotel - Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Rejestracja
www.FinansowanieBezpieczenstwaiObronnosci.pl
Liczba miejsc ograniczona.
