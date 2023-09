Od 6 września zmiany w godzinach czarnkowych i nadgodzinach nauczycieli [nowelizacja Karty Nauczyciela]

Zmiany w tzw. godzinach czarnkowych, godzinach ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych oraz świadczeniach kompensacyjnych – m.in. tego dotyczą wchodzące właśnie w życie przepisy.

Do Karty nauczyciela dodany został przepis: „2g. W przypadku nauczyciela, który w ramach stosunku pracy prowadzi: 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze niższym niż 6 godzin tygodniowo lub 2) wyłącznie zajęcia w formach pozaszkolnych lub zajęcia w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej, bez względu na wymiar zatrudnienia – wymiar dostępności nauczyciela w szkole, o której mowa w ust. 2f, ustala dyrektor szkoły odpowiednio do potrzeb, z tym że wymiar ten nie może być wyższy od wymiaru określonego w ust. 2f, a dostępność nauczyciela w szkole oraz inne zajęcia i czynności realizowane przez niego w ramach stosunku pracy nie mogą przekroczyć maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy obowiązującego tego nauczyciela.”;

Ponadto nowelizacja doprecyzowuje, za jaki jest dokonywana ocena pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zgodnie z nowymi przepisami oceny tej dokonuje się za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny, z tym że do okresu tego nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwających dłużej niż 3 miesiące.

Doprecyzowane zostały też kwestie możliwości odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela przez osobę nieposiadającą przygotowania pedagogicznego rozpoczynającą pracę w szkole. Nauczyciel początkujący zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz nauczyciel zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 10 ust. 3 odbywają przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy albo (2 lat i 9 miesięcy).

Zmieniają się też przepisy dotyczące powoływania zespołów przez jednostki samorządu terytorialnego. Połączenie w zespół lub włączenie do zespołu szkoły lub placówki niebędącej szkołą może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.



Wzmocniony został nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Teraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę niezwłoczne umożliwienie wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce. Wykonywanie w niepublicznej szkole lub placówce czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego powinno rozpocząć się nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania polecenia.

Jakie zmiany w przepisach wchodzą w 2024 r.?

Od 1 stycznia przyszłego roku zmodyfikowany będzie natomiast sposób naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

W myśl nowych przepisów: Dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

1 stycznia wejdą w życie również przepisy dotyczące środków na wypłatę odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Na ten cel samorządy dostaną do podziału maksymalnie 496, 2 mln zł.

Nowela zmienia także przepisy dotyczące nauczycielskim świadczeń kompensacyjnych, które są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i w specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Nowelizacja daje prawo do świadczenia kompensacyjnego także nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Będzie to możliwe od 1 września 2024 r.