Podwyżki dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast! Pensje samorządowców wzrosną z wyrównaniem od lipca

Podwyżki dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast! Pensje samorządowców wzrosną z wyrównaniem od lipca

02 października 2025, 06:11
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
Będzie podwyżka pensji dla pracowników samorządowych z wyrównaniem od lipca
pieniądze, gotówka, emerytura banknoty
Mariola Anna S
Shutterstock

Przez długi czas pensje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pozostawały w stagnacji, podczas gdy ich podwładni cieszyli się wzrostem wynagrodzeń. Ta nierówność, wywołana podwójną ścieżką legislacyjną, wreszcie zostanie naprawiona. Nowe rozporządzenie, będące efektem nacisku organizacji samorządowych, ma przywrócić sprawiedliwość i zapewnić należne podwyżki kluczowym urzędnikom.

W najbliższych dniach ma zostać opublikowane nowe rozporządzenie, które wprowadzi 5-procentowe podwyżki dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jest to informacja o tyle istotna, że dotyczy pracowników, którzy w pierwszej fali wzrostu wynagrodzeń w budżetówce zostali pominięci. Ostatecznie, dzięki interwencji Związku Miast Polskich, luki prawne zostaną zamknięte, a podwyżki wejdą w życie z wyrównaniem już od 1 lipca tego roku.

Podwyżki dla pracowników samorządowych w 2021 r.

Aby w pełni zrozumieć wagę nadchodzących zmian, należy cofnąć się do 2021 roku. Po okresie zamrożenia pensji na stanowiskach wybieralnych, pensje pracowników samorządowych zostały podniesione, co wywołało w mediach szeroką dyskusję. Wiele środowisk zwracało uwagę, że podwyżki były zbyt wysokie i że powinny zostać wprowadzone stopniowo. W efekcie, po pewnym czasie, dyskusja ta zaowocowała kolejnymi zmianami w rozporządzeniu, które sprawiły, że pensje pracowników samorządowych, mimo inflacji, pozostały na niezmienionym poziomie. Ta sytuacja utrzymywała się do niedawna, powodując, że zarobki na kluczowych stanowiskach w administracji lokalnej stawały się coraz mniej adekwatne do odpowiedzialności i obciążenia pracą. Brak waloryzacji wynagrodzeń wywołał poczucie niesprawiedliwości i potrzebę systemowej korekty.

Pominięci wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast

Podwyżki dla pracowników samorządowych w tym roku odbywały się w dwóch etapach, co wywołało pewne zamieszanie i poczucie nierówności. Wynikało to z podziału pracowników samorządowych na dwie odrębne kategorie:

1. Pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (np. urzędnicy, specjaliści, pracownicy biurowi).

2. Osoby pochodzące z wyboru (m.in. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, zastępcy).

W pierwszej kolejności, zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia z 30 maja br. w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych, podniesiono pensje wyłącznie tej pierwszej grupie. Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie zarobków urzędników do ogólnego wzrostu wynagrodzeń w budżetówce, który miał mieć wyrównanie od 1 marca. Niestety, wspomniane rozporządzenie pominęło kluczowe grupy pracowników pochodzących z wyboru. Spowodowało to sytuację, w której pensje pracowników szeregowych wzrosły, natomiast zarobki ich przełożonych – wójtów, burmistrzów czy prezydentów – pozostały na dotychczasowym poziomie. Wywołało to interwencję Związku Miast Polskich, który domagał się ujednolicenia polityki płacowej.

Podwyżka 5% a realne pensje pracowników samorządowych

Wprowadzane podwyżki nie są podniesieniem stałej kwoty, lecz podwyższają maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego, jaki może otrzymać dany pracownik. Ostateczna wysokość pensji będzie zależała od konkretnej decyzji rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa. Podwyżka o 5% jest liczona od kwoty bazowej, która wynosi 1789,42 zł. Ta kwota jest punktem wyjścia do obliczeń. W skrócie, nowelizacja rozporządzenia doprowadzi do podniesienia maksymalnego wynagrodzenia, jakie może otrzymać samorządowiec. Składa się ono z kilku elementów:

Wynagrodzenie zasadnicze: Maksymalny poziom tego składnika wyniesie 11 250 zł.

• Dodatek funkcyjny: Maksymalny poziom tego składnika wyniesie 3 150 zł.

Dodatek specjalny: Ten dodatek, który wynosi co najmniej 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, również wzrośnie.

Prezydent dużego miasta (powyżej 500 tys. mieszkańców)

Do tej pory maksymalne wynagrodzenie prezydenta zarządzającego metropolią, które obejmowało wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek specjalny, wynosiło 20 040 zł brutto. Zgodnie z nowymi przepisami, jego pensja może wzrosnąć o około 5%. W praktyce oznacza to, że jego maksymalne wynagrodzenie może osiągnąć kwotę 21 042 zł brutto. Jest to symboliczny wzrost, który ma odzwierciedlać rosnącą odpowiedzialność.

Przykład 1

Podwyżka dla prezydenta dużego miasta (powyżej 500 tyś. mieszkańców)

Prezydent miasta X, która liczy około 1,86 miliona mieszkańców, zarabiał dotychczas 19 800 zł brutto. Po wejściu w życie nowych przepisów i wzroście o około 5% jego miesięczne zarobki będą wynosić 20 790 zł brutto.

Prezydent miasta średniej wielkości (do 500 tys. mieszkańców)

W przypadku miasta o populacji poniżej 500 tys. mieszkańców, dotychczasowe maksymalne wynagrodzenie prezydenta wynosiło 19 470 zł brutto. Po wejściu w życie rozporządzenia, jego pensja może wzrosnąć do około 20 443,50 zł brutto. To konkretna zmiana, która realnie wpłynie na jego zarobki.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Przykład 2

Podwyżka dla prezydenta średniego miasta (poniżej 500 tyś. mieszkańców)

Prezydent miasta Y, które liczy około 530 tysięcy mieszkańców, zarabiał dotychczas 19 000 zł brutto. Po wejściu w życie nowelizacji jego miesięczne zarobki wzrosną do 19 950 zł brutto.

Wójt w małej gminie

Dla wójta zarządzającego najmniejszymi gminami, dotychczasowe maksymalne wynagrodzenie, które było często przedmiotem dyskusji, wynosiło 18 150 zł brutto. Nowe przepisy pozwalają na podniesienie tej kwoty do 19 057 zł brutto. Jest to kluczowy element, który ma zachęcać doświadczonych menedżerów do pracy w mniejszych ośrodkach.

Przykład 3

Podwyżka dla wójta

Wójt gminy Z, która liczy około 86 tysięcy mieszkańców, zarabiał dotychczas 18 000 zł brutto. Po wejściu w życie nowelizacji i wzroście o około 5% jego miesięczne wynagrodzenie wyniesie 18 900 zł brutto.

Rola Związku Miast Polskich

Kluczową rolę w procesie ujednolicenia podwyżek odegrał Związek Miast Polskich. To właśnie przedstawiciele tej organizacji, a w szczególności Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacji, interweniowali u minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, zwracając uwagę na nierówność w traktowaniu pracowników samorządowych. ZMP wielokrotnie podkreślał w swoich komunikatach, że pozostawienie płac wójtów, burmistrzów i prezydentów na niezmienionym poziomie, przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń ich podwładnych, jest nieuzasadnione i podważa autorytet organów wykonawczych samorządu. Działania ZMP doprowadziły do przygotowania kolejnej nowelizacji rozporządzenia, która objęła również pracowników samorządowych z wyboru. Ostatecznie, minister potwierdziła, że podpisała już dokument, który wprowadzi oczekiwane zmiany.

Nowelizacja rozporządzenia to symboliczny, choć ważny krok, który zamyka lukę prawną i zapewnia podwyżki grupie pracowników samorządowych, która została początkowo pominięta. Rząd, pod naciskiem ZMP, zdecydował się na ten ruch, co jest pozytywnym sygnałem dla całego sektora samorządowego. Ostatecznie, wszyscy pracownicy samorządowi, niezależnie od formy zatrudnienia, otrzymają w tym roku podwyżki. Pozostaje jednak pytanie o przyszłość. Biorąc pod uwagę galopującą inflację i rosnące oczekiwania społeczne, czy jednorazowa, 5-procentowa podwyżka jest wystarczająca? Wielu ekspertów zwraca uwagę, że aby pensje w sferze publicznej były adekwatne do realiów rynkowych, konieczne jest wprowadzenie mechanizmu automatycznej waloryzacji, która chroniłaby realną wartość zarobków w kolejnych latach. Tylko w ten sposób można zapewnić stabilność finansową i przyciągnąć najlepszych kandydatów do pracy na tak odpowiedzialnych stanowiskach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1135 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z 2021 poz. 1960)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Źródło: INFOR
