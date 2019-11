Compliance: Sygnaliści – obecna praktyka w Polsce na przykładzie z życia

Prezydent Miasta K. spotkał się z Dyrektor Teatru. Przedstawił mu zarzuty i poprosił by się do nich ustosunkował. Ponadto pomimo próśb pracownic, ujawnił ich dane Dyrektorowi,

Prezydent Miasta K. spotkał się z Dyrektor Teatru. Przedstawił mu zarzuty i poprosił by się do nich ustosunkował. Ponadto pomimo próśb pracownic, ujawnił ich dane Dyrektorowi,

Prezydent Miasta K. spotkał się z Dyrektor Teatru. Przedstawił mu zarzuty i poprosił by się do nich ustosunkował. Ponadto pomimo próśb pracownic, ujawnił ich dane Dyrektorowi,