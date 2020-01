Compliance – przepis na sukces – czwarty składnik – Komunikacja

Według mnie, w przepisie na sukces jest pięć składników.

Pierwszy z nich to jest PRZYWÓDZTWO omówiłem w artykule Compliance: Przywództwo - rola i odpowiedzialność organu nadzoru i najwyższego kierownictwa.

Drugi z nich to jest PRACOWNICÓW omówiłem w artykule Compliance: Pracownicy, w tym kierownictwo średniego i niższego szczebla – czyli najważniejsi są ludzie

Trzeci z nich to jest OFICERA COMPLIANCE omówiłem w artykule Compliance – przepis na sukces – trzeci składnik – oficer Compliance

Czwartym składnikiem jest KOMUNIKACJA.

Organizacja musi wiedzieć jakie ma potrzeby w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej systemy Compliance, w tym:

co będzie komunikować, kiedy będzie komunikować, kto będzie komunikować, z kim będzie się komunikować, w jaki sposób będzie się komunikować.

W zakresie, komunikacja wewnętrzna, organizacja musi zadbać oto by przekaz dotyczący Compliance był na bieżąco odbierany i rozumiany przez wszystkich pracowników. Powinno być jasno określone:

jakie są oczekiwania organizacji względem pracowników , co to są przypadki noncompliance (niezgodności) jak pracownicy powinni reagować na przypadki non Compliance, w tym komu, gdzie, jak i kiedy pracownicy powinni zgłaszać przypadki noncompliance.

Dokumentację Compliance (co do zasady) należy udostępnić wszystkim pracownikom, a np. Kodeks Etyki również partnerom biznesowym organizacji, a w stosownych przypadkach np. Kodeks Etyki należy publikować w wewnętrznych i zewnętrznych kanałach informacyjnych.

W zakresie komunikacji zewnętrznej, organizacja musi ustalić metody i zasady komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi , m.in. z organami regulacyjnymi, klientami, kontrahentami, dostawcami, inwestorami, służbami ratunkowymi, organizacjami pozarządowymi, sąsiadami itd.

Metody komunikacji mogą obejmować strony internetowe, fora internetowe, wiadomości e-mail, informacje prasowe, reklamy, okresowe biuletyny, raporty roczne (lub inne okresowe) nieformalne rozmowy, dni otwarte, grupy fokusowe, dialog społeczny, udział w wydarzeniach społecznych, infolinię itp.

Wszystkie te metody mają sprzyjać, bezpośrednio lub pośrednio, zrozumieniu i akceptacji zobowiązań danej organizacji w zakresie Compliance.

Mówiąc jednak o komunikacji nie należy zapominać, że obejmuje ona również raportowanie najwyższemu kierownictwu lub organowi nadzoru przez oficera Compliance.

Oficer Compliance powinien m.in. regularnie raportować najwyższemu kierownictwu lub organowi nadzoru m.in. o:

wynikach systemu Compliance, ciągłej adekwatności Systemu, zmianach w obowiązkach Compliance , ich wpływie na organizację i proponowanym sposobie postępowania w celu spełnienia nowych obowiązków, wszystkich przypadkach noncompliance i ich późniejszej analizie, ryzykach Compliance, trendach Compliance, kontaktach i rozwoju relacji z organami regulacyjnymi (jeżeli są prowadzone), wynikach audytów, a także działaniach monitorujących.

Nie należy zapominać jednak o najważniejszym w Komunikacji.

Komunikacja to też SZKOLENIA. To dzięki szkoleniom pracowniczy nie są najsłabszym ale najsilniejszym ogniwem organizacji. To dzięki szkoleniom mają oni świadomość i wiedzę, o której pisałem wcześniej. Jeżeli pracownicy nie mają potrzebnej wiedzy i świadomości, że za błąd, niezależnie od stanowiska i pozycji, będą na 100% określone konsekwencje, to System Compliance nie ma prawa działać.

Dlatego dla mnie papierkiem lakmusowym sprawdzającym system Compliance w danej organizacji są m.in. szkolenia dla kadry kierowniczej (w tym wyższej), dla pracowników i oficera Compliance.