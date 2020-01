Compliance: Od czego zależy udane wdrożenie i utrzymanie systemów Compliance?

Według mnie, w przepisie na sukces jest pięć składników.

Pierwszy z nich to jest PRZYWÓDZTWO omówiłem w artykule Compliance: Przywództwo - rola i odpowiedzialność organu nadzoru i najwyższego kierownictwa.

Drugi z nich to jest PRACOWNICÓW omówiłem w artykule Compliance: Pracownicy, w tym kierownictwo średniego i niższego szczebla – czyli najważniejsi są ludzie

Trzecim składnikiem jest OFICER COMPLIANCE (lub odpowiednio Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dalej IOD, osoby odpowiedzialne za przyjmowanie lub reagowania na zgłoszenia o nieprawidłowościach i naruszeniach norm itp.).

Właściwa osoba na tym stanowisku to klucz do sukcesu. Niewłaściwa osoba to olbrzymie ryzyko kłopotów dla organizacji. Czy jest jakiś wzorzec idealnego oficera Compliance (IOD`a itd.)?

Niestety nie ma. Ale za to wiadomo jakie musi spełniać warunki.

Oficer Compliance (IOD itd.) musi m.in.

posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe w tym wiedzę, doświadczenie i umiejętności, posiadać odpowiednie umiejętności miękkie, w szczególności w zakresie komunikacji, być niezależny, posiadać zdolności przywódcze i menedżerskie, cały czas się uczyć i rozwijać, dobrze i wszechstronnie być rozeznanym w bieżących sprawach podmiotu.

Oczywiście nawet najlepszy oficer Compliance (IOD itd.) nie poradzi sobie jeżeli nie otrzyma niezbędnego wsparcia i kredytu zaufania niezbędnego do wdrożenia Systemu Compliance a potem jego utrzymania. Musi on mieć co najmniej:

bezpośredni dostęp do najwyższego kierownictwa i organu nadzoru, zapewnione odpowiednie zasoby, odpowiednio wysoką pozycję w organizacji (powinien być członkiem Zarządu – nie dotyczy IOD`a - lub bezpośrednio podlegać pod członka Zarządu), gwarancje niezależności i braku konfliktu interesów, posiadać niezbędne upoważnienia i dostęp do informacji i danych.

Chciałbym podkreślić, że zgodnie z koncepcją trzech linii obronnych, oficer Compliance (IOD itd.) wchodzi w skład drugiej linii obrony Podmiotu i odpowiada za kontrolę poprawności zarządzania ryzykami braku zgodności, doradztwo oraz koordynację w zakresie zarządzania ryzykami braku zgodności.

Oczywiście oficerowie Compliance w zależności od organizacji mają różne zakresy obowiązków. Co jest jednak wspólne dla nich i np. IOD`a?

Oficer Compliance powinien być odpowiedzialny m.in. za:

branie udziału w opracowaniu niezbędnych polityk, procedur i procesów lub zmian do istniejącej dokumentacji i procesów, dostarczanie organizacji bieżącego wsparcia w zakresie Compliance w tym dawanie wytycznych, dostarczanie organizacji wiedzy o Compliance, np. w formie porad, szkoleń dla pracowników itd., udział w zarządzaniu, w tym identyfikacji i monitorowaniu ryzyk Compliance udział w identyfikacji potrzeb działań naprawczych, inne w zależności od organizacji i jej potrzeb.

Często pojawia się pytanie: Czy oficer Compliance (IOD itd.) powinien być prawnikiem?

Nie musi i często nie jest. Choć wykształcenie prawnicze na pewno pomaga. Często są to osoby z wykształceniem ekonomicznym lub technicznym. Niezależnie od wykształcenia, oficer Compliance (IOD itd.) powinien cały czas podnosić swoje kwalifikacje.