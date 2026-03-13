REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Rolnictwo » Rośliny strączkowe podbijają polskie pola. Na jakie dotacje mogą liczyć rolnicy?

Rośliny strączkowe podbijają polskie pola. Na jakie dotacje mogą liczyć rolnicy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 marca 2026, 13:21
Rośliny strączkowe podbijają polskie pola. Na jakie dotacje mogą liczyć rolnicy?
Rośliny strączkowe podbijają polskie pola. Na jakie dotacje mogą liczyć rolnicy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W ostatnich pięciu latach nastąpił pięciokrotny wzrost powierzchni upraw roślin strączkowych. Ich produkcją zajmuje się 94,4 tys. rolników, tj. 8 proc. rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie. Rośnie zainteresowanie produkcją soi - wynika z informacji ministerstwa rolnictwa.

O coraz większym zainteresowaniu uprawą roślin strączkowych w Polsce mówił we wtorek na posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW Wojciech Wojtyra.

REKLAMA

REKLAMA

Wskazał, że Polska jest samowystarczalna pod względem produkcji surowców na cele paszowe z wyjątkiem komponentów wysokobiałkowych, które są stosowane w paszach przemysłowych i wykorzystywane do karmienia zwierząt. Z surowców wysokobiałkowych najwięcej w Polsce produkuje się śruty rzepakowej. Łączna produkcja śruty rzepakowej i makuchu (wg GUS) w sezonach 2016/17-2024/2025 wahała się w przedziale od 1,45 mln ton do ponad 2,1 mln ton.

Wsparcie finansowe dla rolników

Zaznaczył, że wzrost zainteresowania uprawą roślin strączkowych jest efektem wprowadzenia na szerszą skalę wsparcia finansowego. W 2024 roku krajowa produkcja roślin strączkowych pastewnych na ziarno wzrosła do 659 tys. ton, osiągając najwyższy poziom w dziesięcioleciu.

W ocenie resortu rolnictwa „wzrost ten jest kontynuacją długofalowego trendu zwiększania podaży krajowego białka paszowego oraz odpowiedzią rolników na zachęty wynikające z ekoschematów i wzrostu zapotrzebowania ze strony przemysłu paszowego”.

REKLAMA

Wojtyra poinformował, że obecnie stosowane są dwie formy wsparcia: płatność do roślin strączkowych na ziarno (nasiona) oraz płatność do roślin pastewnych. Stawka płatności za 2025 r. do roślin na ziarno wynosiła 879,96 zł/ha natomiast do roślin pastewnych 430,18 zł/ha. Ponad 60 proc. wszystkich upraw strączkowych w Polsce stanowi łubin.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z danymi MRiRW łączna pula środków wypłacona z tytułu dopłat do upraw roślin wysokobiałkowych w latach 2015-2025 wyniosła ok. 3,67 mld zł.

Rośnie zainteresowanie uprawami soi, szczególnie w ciągu ostatnich dwóch lat. Według ARiMR powierzchnia uprawy soi w 2025 r. wyniosła niemal 100 tys. ha i była dwa razy większa w porównaniu do roku 2023. Biorąc pod uwagę średni plon soi na poziomie 2,3-2,5 t/ha można oszacować, że zbiory soi wyniosły w bieżącym sezonie nawet 230 tys. t.

Udział soi w uprawach strączkowych wzrósł w ostatnich latach z 6 proc. do 20 proc. - podkreślił dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW Tomasz Figurski. Jak zaznaczył, soja jest rośliną, której nie da się wykorzystać bez przetworzenia, co sugeruje, że mamy do czynienia z rozwojem przetwórstwa. Według resortu rolnictwa Polska pokrywa jedynie niewielką część krajowego zapotrzebowania, dlatego jego niedobory uzupełniane są poprzez import – przede wszystkim w postaci śrut oleistych.

Prawo i regulacje dotyczące pasz GMO

Wojtyra przypomniał, że od 2006 r. obowiązuje ustawa zakazująca stosowanie pasz GMO. Według obecnych regulacji pasze GMO można używać do 1 stycznia 2030 r. Dodał, że w tym czasie realizowanych było kilka programów mających zwiększyć produkcję roślin białkowych w Polsce i tym samym w częściowo uniezależnić się do importu śruty sojowej.

Śruta ta ma największy udział w strukturze importu komponentów wysokobiałkowych. Według resortu rolnictwa w sezonie 2023/24 jej import przekroczył 3 mln ton, a w sezonie 2024/25 osiągnął 3,7 mln ton. 90–92 proc. importowanej do Polski śruty sojowej pochodzi z soi genetycznie modyfikowanej. Polska sprowadza ją głównie z Argentyny i Brazylii. Źródłem zaopatrzenia w śrutę sojową jest także Ukraina, która produkuje soję niemodyfikowaną genetycznie. W 2024 r. Ukraina była trzecim najważniejszym dostawcą - zaznaczył Wojtyra.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Obowiązkowe schrony i miejsca schronienia w planach miast. Polska buduje infrastrukturę do ewakuacji ludności
Obowiązkowe schrony i miejsca schronienia w planach miast. Polska buduje infrastrukturę do ewakuacji ludności
Przyjmujesz ziemię z wykopów na działkę? Kara może sięgnąć nawet 1 mln zł. Sądy jasno wskazują, kiedy to odpad
Przyjmujesz ziemię z wykopów na działkę? Kara może sięgnąć nawet 1 mln zł. Sądy jasno wskazują, kiedy to odpad
Bon senioralny zlikwidowany, zapadła decyzja: środki będą przesunięte, satelity i obronność priorytetem
Bon senioralny zlikwidowany, zapadła decyzja: środki będą przesunięte, satelity i obronność priorytetem
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Rośliny strączkowe podbijają polskie pola. Na jakie dotacje mogą liczyć rolnicy?
13 mar 2026

W ostatnich pięciu latach nastąpił pięciokrotny wzrost powierzchni upraw roślin strączkowych. Ich produkcją zajmuje się 94,4 tys. rolników, tj. 8 proc. rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie. Rośnie zainteresowanie produkcją soi - wynika z informacji ministerstwa rolnictwa.
Kraków wydał 35 mln zł na sprzęt ochrony ludności. Plany na metro
12 mar 2026

Kraków zrealizował zakupy sprzętu za ponad 35 mln zł w ramach pierwszej edycji rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Prezydent miasta Aleksander Miszalski liczy, że w przyszłości z tego programu uda się współfinansować budowę miejsc schronienia w planowanym metrze.
Wojsko stawia czoła dronom. Nowe szkolenia podnoszą gotowość bojową żołnierzy
12 mar 2026

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował w czwartek o rozpoczęciu szkoleń bojowych obejmujących zwalczanie dronów z wykorzystaniem broni indywidualnej żołnierza. Wojsko Polskie konsekwentnie rozwija zdolności w zakresie przeciwdziałania nowym zagrożeniom pola walki - podkreślono.
Obowiązkowe schrony i miejsca schronienia w planach miast. Polska buduje infrastrukturę do ewakuacji ludności
11 mar 2026

Schrony, miejsca doraźnego schronienia i infrastruktura wspierająca ewakuację ludności - wszystko to wraca do planowania miast w Polsce. To skutek zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Czym są "punkty schronienia"? Będą wykorzystywane obiekty już istniejące oraz budowane nowe. Samorządy mają ważne zadanie do wykonania.

REKLAMA

Pacjenci zyskają nowe możliwości leczenia. Nowa lista refundowanych leków od 1 kwietnia
11 mar 2026

16 nowych terapii, w tym 14 onkologicznych i dwie nieonkologiczne znajdą się na liście refundacyjnej od 1 kwietnia - poinformowała w poniedziałek wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Sześć nowych terapii dotyczy chorób rzadkich - dodała.
Przyjmujesz ziemię z wykopów na działkę? Kara może sięgnąć nawet 1 mln zł. Sądy jasno wskazują, kiedy to odpad
12 mar 2026

Ogłoszenia „przyjmę ziemię z wykopów” są bardzo popularne, ale mogą skończyć się poważnymi problemami. Jeśli materiał trafi na inną działkę, często jest traktowany jak odpad. W takiej sytuacji właściciel terenu może odpowiadać za nielegalne gospodarowanie odpadami – a kary sięgają nawet 1 mln zł.
Bon senioralny zlikwidowany, zapadła decyzja: środki będą przesunięte, satelity i obronność priorytetem
12 mar 2026

Rada Ministrów zatwierdziła rewizję Krajowego Planu Odbudowy. Bon senioralny zostaje zlikwidowany - w jego miejsce wchodzi program asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Blisko 660 mln zł przesunięto na program satelitarny IRIS2 i Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Zmiany musi jeszcze zaakceptować Komisja Europejska.
Polska liderem cyfrowych usług dla obywateli. Zachód wciąż analizuje
11 mar 2026

Polskie państwo nie boi się adaptować sztucznej inteligencji do obsługi obywatela, co w wielu krajach Europy Zachodniej wciąż pozostaje w sferze akademickich dyskusji - pisze w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

Blisko połowa polskich gospodarstw ma mniej niż 5 ha. Czy rolnictwo nadąży za konkurencją?
11 mar 2026

Ponad 90 proc. gospodarstw rolnych w Polsce to gospodarstwa do 30 ha. Takie rozdrobnienie struktury agrarnej ogranicza konkurencyjność rolnictwa, wpływa na skalę produkcji, możliwości wykorzystania kapitału i wdrażania nowoczesnych technologii - wynika z raportu IERiGŻ "Poziom nakładów inwestycyjnych w polskim rolnictwie".
Informacje o spisie wyborców są informacją publiczną i podlegają udostępnieniu: jawność życia publicznego kontra ochrona danych osobowych z RODO
12 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 lutego 2026 r. (III OSK 1257/25) orzekł, że informacje dotyczące spisu wyborców stanowią informację publiczną. Oznacza to, że organy gmin nie mogą odmówić ich udostępnienia, powołując się wyłącznie na ochronę danych osobowych. Wyrok budzi pytania o granicę między jawnością życia publicznego a prawem do prywatności wyborców.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA