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Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach, galaretce, sodzie: plastik, papier czy zmieszane?

Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach, galaretce, sodzie: plastik, papier czy zmieszane?

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11 czerwca 2026, 10:18
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach, galaretce, sodzie: plastik, papier czy zmieszane?
Infor.pl

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Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach, galaretce i sodzie oczyszczonej: do plastiku, papieru czy zmieszanych? Podobnie wątpliwości powstają przy segregacji opakowań po cukrze waniliowym, proszku do pieczenia, kawie. Gdzie powinny trafiać te torebki?

Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach?

Przyprawy zwykle sprzedawane są w opakowaniach papierowych, ale z laminowanego papieru. Przez to laminowanie torebki te należy wyrzucać do odpadów zmieszanych - czarny pojemnik. Opakowanie zawiera bowiem papier i folię czyli dwa typy odpadów (opakowanie wielomateriałowe), których nie ta się oddzielić przy segregacji. Gdyby jednak producent na opakowaniu zastrzegł, że jest to opakowanie czysto z papieru (bez laminatu), taką torebkę wyrzucamy do niebieskiego pojemnika na papier.

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Podobna sytuacja dotyczy opakowań po sodzie oczyszczonej, proszku do pieczenia, galaretce, budyniu, cukrze wanilinowym. Jeśli na opakowaniu nie ma informacji, że jest wykonane z samego papieru, odpad trafia do śmieci zmieszanych.

Gdzie wyrzucić inne opakowanie po przyprawie?

Torebka z folii i papieru to nie jedyne opakowanie, w jakich sprzedawane są przyprawy. Czasami można je kupić w czysto papierowej torebce. Oczywiście wyrzucimy ją do papieru - niebieski pojemnik na odpady. Innym opakowaniem może być słoik - szklany lub plastikowy. W zależności od rodzaju materiału wyrzucamy go do szkła (zielony pojemnik) lub plastiku (żółty pojemnik). Plastikowe słoiczki w miarę możliwości powinno się zgnieść, aby zajmowały mniej miejsca. Należy również pamiętać o odkręceniu zakrętki i posegregowaniu jej zgodnie z materiałem, z jakiego została wykonana. Jeśli zakupiona przyprawa została zapakowana w foliową torebkę, trafia oczywiście do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

torebka po przyprawach gdzie wyrzucić

Torebka foliowa po przyprawach - gdzie wyrzucić? Metal i tworzywa sztuczna (żółty pojemnik na odpady)

Shutterstock

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Odpady zmieszane - opakowania po przyprawach

Jednak najbardziej popularne opakowania po przyprawach łączą folię z papierem, dlatego wyrzucamy je do odpadów zmieszanych. Co się dzieje z odpadami zmieszanymi? Są dwie drogi. Trafiają do instalacji do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów (czyli MBP) albo do instalacji do termicznego przekształcania odpadów (czyli spalarni). W tej pierwszej są sortowane i jeśli nadają się do ponownego wykorzystania przekazuje się je do recyklingu. Pozostałe przetwarza się i produkuje z nich paliwa alternatywne RDF, które wykorzystuje się np. w cementowniach. Część odpadów unieszkodliwia się na składowiskach odpadów. Natomiast odpady trafiające do drugiej instalacji spala się w bezpiecznych dla środowiska piecach. W wyniku tego spalania powstaje energia elektryczna oraz ciepło wykorzystywane w domach. Pozostałości po spalaniu, takie jak popiół wywozi się na składowisko odpadów. Żużel wykorzystuje się przy budowie dróg.

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Gdzie wyrzucić opakowanie po galaretce?

Opakowania po galaretce zwykle również łączy folię z papierem, a więc powinno trafić od odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucić opakowanie po sodzie oczyszczonej?

Opakowanie po sodzie oczyszczonej ma w sobie laminat, a więc powinno trafić do czarnego worka na śmieci (zmieszane).

Gdzie wyrzucić papier po maśle?

Jak czytamy na stronie Warszawy, tłusty, brudny papier, również woskowany czy z alufolią należy wyrzucić do odpadów zmieszanych. Do właściwej segregacji nadaje się tylko czysty i suchy papier.

Gdzie wyrzucić opakowanie po cukrze wanilinowym i proszku do pieczenia?

To zwykle opakowania łączące papier z folią, dlatego podobnie jak torebki po przyprawach powinny trafić do śmieci zmieszanych.

Gdzie wyrzucić opakowanie po kawie mielonej?

Zależy z czego jest wykonane. Można spotkać opakowania po kawie aluminiowe, plastikowe, szklane i papierowe. Aluminium i plastik trafia do żółtego worka na odpady, szklane oczywiście do zielonego (bez pokrywki, jeśli jest z innego materiału), a papierowe do niebieskiego worka. Należy upewnić się, że opakowanie wyglądające na papierowe rzeczywiście w całości takie jest. Warto zwrócić uwagę na wnętrze - czy jest folia lub aluminium.

Gdzie wyrzucić opakowanie po jogurcie?

Jogurty zwykle kupujemy w plastikowych kubeczkach, które powinny trafić do żółtego pojemnika na odpady czyli metal i tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucić opakowanie po chipsach?

Torebki po chipsach wykonane są zazwyczaj z folii połączonej z aluminium (srebrne wnętrze) - takie opakowanie wyrzuca się do żółtego kosza na śmieci (metale i tworzywa sztuczne).

Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach typu Kamis, Prymat?

Mimo że wyglądają na torebki wykonane z papieru, są to opakowania wielomateriałowe, dlatego wyrzucamy je do odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucić opakowanie po mące?

Opakowanie po mące zwykle zrobione jest z papieru i wyrzucamy je do niebieskiego pojemnika na papier. Jeśli posiada plastikowe elementy, które można odczepić, np. foliowe okienko, plastik ląduje w żółtym pojemniku na odpady, a reszta opakowania do papieru. Gdy oddzielenie części plastikowych jest niemożliwe, opakowanie po mące powinno trafić do śmieci zmieszanych (czarny worek).

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Źródło: INFOR
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