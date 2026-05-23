Kolej na Kasprowy Wierch znów kursuje

Po trwającej trzy tygodnie przerwie technicznej kolej linowa na Kasprowy Wierch ponownie działa od soboty. W czasie postoju wykonano przeglądy urządzeń, a także przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem ratowników TOPR oraz strażaków.

Kolejka na Kasprowy znów jeździ

Jak podają Polskie Koleje Linowe (PKL), prace serwisowe objęły m.in. diagnostykę układów napędowych i hamulcowych, kontrolę systemów sterowania oraz badania elementów konstrukcyjnych kolei.

Dyrektor ds. techniczno-operacyjnych Grupy PKL Marian Szewczyk przekazał w komunikacie, że każdy element infrastruktury ma określony harmonogram kontroli i wymiany, zgodny z procedurami technicznymi oraz wymaganiami dozoru.

Integralną częścią przygotowań kolejki do sezonu letniego były ćwiczenia ewakuacyjne prowadzone wspólnie przez pracowników PKL, ratowników TOPR i straż pożarną. Obejmowały one m.in. symulacje ewakuacji pasażerów z wagonów oraz działania wysokościowe w trudnych warunkach terenowych.

„Ćwiczenia prowadzone wspólnie z pracownikami PKL oraz strażą pożarną pozwalają nam stale doskonalić procedury działania w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. To bardzo profesjonalnie przygotowane szkolenia i symulacje, obejmujące między innymi ewakuację pasażerów z wagonów, działania wysokościowe oraz koordynację służb w trudnych warunkach terenowych i pogodowych” - wskazał szef wyszkolenia TOPR Andrzej Marasek.

Podkreślił, że „wieloletnie doświadczenie pracowników PKL, wysoki poziom utrzymania technicznego kolei oraz regularne kontrole sprawiają, że kolej na Kasprowy Wierch należy do bardzo bezpiecznych systemów transportowych”.

Bilety lepiej kupić z wyprzedzeniem

Kolej na Kasprowy Wierch kursuje codziennie od godz. 8, a ostatni wyjazd na szczyt odbywa się o godz. 18. PKL rekomendują zakup biletów na wybrany dzień i godzinę z wyprzedzeniem – w sklepie internetowym oraz w kasach automatycznych. Kolej ta cieszy się dużym zainteresowaniem turystów; w ubiegłym roku na szczyt wjechało nią ponad 573 tys. osób.

Od soboty wznowiona zostanie także wspólna akcja edukacyjna Tatrzańskiego Parku Narodowego i PKL pod nazwą „Stacja Edukacja”. Na szczycie Kasprowego Wierchu codziennie od godz. 10 do 16 będą prowadzone bezpłatne prelekcje dotyczące przyrody Tatr oraz zasad bezpiecznej turystyki górskiej. Akcja potrwa do końca września.

Kolejka linowa na Kasprowy Wierch kursuje już od 90 lat. Jej budowę rozpoczęto 1 sierpnia 1935 roku. Inwestycję zrealizowano w rekordowym tempie – prace trwały 227 dni, a pierwszy wagonik wyjechał na szczyt 15 marca 1936 roku. Kolej była wówczas jedną z najnowocześniejszych inwestycji tego typu w Europie.

Obecnie przeglądy techniczne urządzeń prowadzone są dwa razy w roku – po sezonie zimowym i letnim – zgodnie z wymogami producentów oraz dozoru technicznego. Widok ze szczytu Kasprowego Wierchu obejmuje Tatry Wysokie zarówno polskie, jak i słowackie. Ze szczytu patrząc na wschód, zobaczymy od Koszystej, po Orlą Perć, od Krzyżnego przez Granaty i Kozi Wierch, po Zawrat i Świnicę.