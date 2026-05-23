Polacy latają na potęgę. Które kierunki okazały się hitem?

Polskie lotniska notują rekordowe wyniki. W 2025 roku liczba pasażerów przekroczyła najbardziej optymistyczne prognozy ULC, a ruch lotniczy w Polsce rósł szybciej niż średnio w Europie. Najchętniej wybieranymi kierunkami były Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania, a wśród czarterów bezkonkurencyjna okazała się Turcja.

Najpopularniejsze kierunki

Najpopularniejszym kierunkiem w ruchu czarterowym w 2025 roku była Turcja, a następnie Egipt i Grecja, a w IV kwartale ub.r. - Egipt, Turcja i Hiszpania.

W ub.r. zwiększyła się liczba operacji pasażerskich - o 9 proc. wobec 2024 r. i o 8 proc. w IV kwartale rdr, a także średnia liczba pasażerów przypadających na rejs - z 140 do 143 rok do roku, a w IV kwartale z 135 do 140 osób.

„W 2025 roku liczba pasażerów osiągnęła poziom wyższy niż zakładał wariant optymistyczny prognozy ULC z 2024 roku. Polski rynek przewozów lotniczych rozwija się zatem w szybszym tempie niż zakładano jeszcze dwa lata temu. Wysokie wzrosty odnotowano również w przypadku liczby operacji pasażerskich i ilości przewiezionego cargo lotniczego. (...) Wyniki przewozów pasażerskich odnotowane przez polskie porty lotnicze w 2025 roku przewyższyły te zrealizowane przez wszystkie europejskie lotniska zrzeszone w ACI Europe o 7,3 punktu procentowego” - wskazał ULC.

W IV kwartale ub.r. obsłużono w Polsce 15,1 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 12 proc. względem IV kwartału 2024 r. i o 25,8 proc. względem tego samego okresu 2023 r.

Z danych Urzędu wynika, że dynamika ruchu międzynarodowego w ub.r. w Polsce wyniosła 12,4 proc., czyli była o 6,8 pkt proc. wyższa w porównaniu do portów ACI Europe. Wyniki przewozów krajowych jednak niemal się nie zmieniły pomiędzy 2024 i 2025 r. W IV kwartale 2025 r. ruch międzynarodowy wzrósł natomiast o 13,5 proc. w ujęciu rocznym, a krajowy spadł o 10,1 proc.

Rekordowa liczba pasażerów i operacji lotniczych

Najpopularniejszym kierunkiem podróży zagranicznych z i do Polski w ruchu regularnym w 2025 r. i w IV kwartale ub.r. była Wielka Brytania, a następnie Włochy i Hiszpania. Liczba obsłużonych pasażerów do i z Wielkiej Brytanii wyniosła w ostatnim kwartale 2025 r. około 2 mln 69 tys., podczas gdy rok wcześniej ok. 2 mln 10 tys. Do i z Włoch oraz Hiszpanii podróżowało z polskich lotnisk odpowiednio: około 1 mln 571 tys. osób (w 2024 r. blisko 1 mln 220 tys.) i około 1 mln 204 tys. osób (rok wcześniej 1 mln 44 tys.).

Na dalszych miejscach znalazły się: Niemcy (ok. 1 mln), Norwegia (ok. 610 tys.), Francja (ok. 539 tys.), Holandia (ok. 538 tys.), Dania (ok. 379 tys.), Zjednoczone Emiraty Arabskie (ok. 316 tys.) i Szwecja (ok. 296 tys.). Pierwsze pięć najpopularniejszych krajów nie zmieniło swoich pozycji względem IV kwartału 2024 r.

Najpopularniejsze miasta, do i z których latano w ruchu regularnym z polskich lotnisk to: Londyn (ok. 1 mln 194 tys. pasażerów), Mediolan (ok. 456 tys.), Rzym (ok. 397 tys.), Oslo (ok. 386 tys.) i Amsterdam (ok. 349 tys.). Dalej znalazły się: Paryż, Frankfurt, Kopenhaga, Barcelona i Monachium.

Średnia długość odcinka lotu w 2025 r. zwiększyła się o 41 km w porównaniu do 2024 r. i o 82 km od 2023 r. Wzrosło również tzw. oferowanie (czyli całkowita liczba miejsc, którą przewoźnicy zaoferowali na pokładach swoich samolotów - PAP) o 11,6 proc. rok do roku i o 26,3 proc. wobec 2023 r. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolotach wyliczono na 85,3 proc. - o 0,1 proc. więcej niż rok wcześniej i o 0,2 proc. więcej niż dwa lata wcześniej.

„W międzynarodowych przewozach regularnych w 2025 roku (oraz w czwartym kwartale) najpopularniejszym kierunkiem podróży z/do Polski była Wielka Brytania, a następnie Włochy i Hiszpania. Największe wzrosty ilościowe odnotowano w przypadku wspomnianych Włoch i Hiszpanii. Najpopularniejszym kierunkiem czarterowym w 2025 roku była Turcja, a następnie Egipt i Grecja, a w czwartym kwartale – Egipt, Turcja i Hiszpania. Największe wzrosty ilościowe osiągnęły Egipt, Hiszpania i Cypr, natomiast w czwartym kwartale były to Egipt, Hiszpania i Grecja” - wskazał Urząd.

W ruchu regularnym w całym 2025 r. obsłużono 55,74 mln pasażerów (o 5,7 mln więcej lub 11,4 proc. więcej rdr); względem roku 2023 było to o 10,6 mln osób więcej (o 23,5 proc.). Natomiast w IV kwartale obsłużono 13,5 mln pasażerów, czyli o 1,4 mln więcej (o 11,4 proc.) niż w analogicznym okresie 2024 r. W stosunku do IV kwartału 2023 r. liczba osób wzrosła o 2,5 mln (23,2 proc.).

W IV kwartale czarterami podróżowało 1,6 mln osób - o 231,9 tys. (16,8 proc.) więcej rok do roku. Wobec analogicznego okresu 2023 r. liczba pasażerów czarterowych wzrosła o 557,8 tys., czyli o 52,7 proc. W całym 2025 r. obsłużono 10,4 mln osób na pokładach samolotów czarterowych (o 1,2 mln więcej; 13,1 proc. więcej rdr). W stosunku do 2023 r. liczba ta wzrosła o 3,3 mln (o 46,4 proc. więcej).

Zgodnie ze wcześniejszymi danymi ULC, w I półroczu 2025 r. polskie lotniska obsłużyły 29,7 mln podróżnych - to wzrost o 11,8 proc. względem tego samego okresu 2024 r. Wzrosła również liczba operacji lotniczych, przekraczając 215,7 tys., czyli o 9,3 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2024 r.