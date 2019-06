Nowe zasady dotyczące podatku od nieruchomości

Do końca 2018 r. istotnym problemem tysięcy rodzimych właścicieli wszelkiego rodzaju gruntów, przez które przebiegały urządzenia przesyłowe stanowiące własność przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną albo działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej, mogło być ich opodatkowanie podatkiem od nieruchomości w jego maksymalnym wymiarze. Jak tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl uzasadnieniem dla takiej daniny miało być uznanie tych gruntów za miejsce prowadzenie działalności gospodarczej.

I tak przykładowo grunty leśne lub rolne, nad którymi przebiegają linie energetyczne, przed wejściem w życie przedmiotowej noweli były wielokroć uznawane za grunty zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność odpowiednio leśna lub rolna, czyli na działalność w zakresie przesyłu energii.

W związku z tym powszechną praktyką organów podatkowych było naliczanie dla tych gruntów podatku od nieruchomości w maksymalnym wymiarze w miejsce podatku leśnego lub rolnego.

Sytuację jeszcze bardziej komplikował fakt uznaniowości w interpretacji omawianych przepisów. Oznacza to, że sposób opodatkowania gruntów o podobnym przeznaczeniu, na których znajdowała się analogiczna infrastruktura przesyłowa, bywał zupełnie różnie określany w zależności od lokalizacji i decyzji miejscowych organów podatkowych w postaci wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W efekcie skutkowało to licznymi sporami, odwołaniami czy w końcu zaskarżaniem przez podatników decyzji organów podatkowych do sądów administracyjnych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym zmienia obowiązujące przepisy, doprecyzowując pojęcie gruntów rolnych, leśnych i innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedmiotowa nowela kategorycznie wyklucza grunty, na których usytuowane są urządzenia infrastruktury przesyłowej należące do przedsiębiorcy nie będącego właścicielem tych gruntów, z kategorii zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z tymi urządzeniami i ich funkcjonowaniem.

Tym samym raz na zawsze eliminuje wszelkie spekulacje oraz uznaniowość decyzji o możliwości opodatkowywania takich gruntów podatkiem innym od właściwego ze względu na ich przeznaczenie.

Tym samym od początku roku naliczanie podatku od nieruchomości w maksymalnym wymiarze jest możliwe dopiero w sytuacji, gdy grunty te są jednocześnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność wynikająca z usytuowania wyżej opisanych urządzeń przesyłowych.

Przygotowanie: Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl