Oświadczenie o tanim prądzie do 30 czerwca 2023 r. PGE wydłuża godziny pracy biur [zamrożenie cen prądu]

PGE: Ostanie dni na złożenie oświadczenia na tańszą energię w ramach Tarczy Solidarnościowej – dłuższe godziny otwarcia Biur Obsługi Klienta.

PGE wydłużyła godziny pracy stacjonarnych Biur Obsługi Klienta. Od 26 do 30 czerwca br. będą one otwarte od 8:00 do 18:00, przy czym w godz. od 16:00 do 18:00 przyjmowane będą tylko oświadczenia w zakresie Tarczy Solidarnościowej. W ten sposób PGE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którym przysługują zwiększone limity zużycia energii przy zamrożonych cenach, a jeszcze nie złożyli koniecznych dokumentów. Oświadczenia należy złożyć do końca czerwca br.

Oświadczenie o tanim prądzie do 30 czerwca 2023 r.

PGE od samego początku aktywnie włącza się w działania Rządu na rzecz obniżenia cen za energię dla polskich obywateli. Dzięki wsparciu Rządowej Tarczy Solidarnościowej, na którą w tym roku przekażemy 10 mld złotych, przyczyniamy się do obniżenia rachunków za energię dla milionów Polaków nawet o 3000 złotych - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów, wydłużamy pracę naszych Biur Obsługi Klienta, tak aby każdy, kto potrzebuje zdążył przyjść i złożyć oświadczenie – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Jak skorzystać z taniego prądu w 2023 r.

W 2023 roku każde gospodarstwo domowe w Polsce korzysta z zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie cen z 2022 roku do progu zużycia 2 000 kWh energii. Jeżeli jednak w danym gospodarstwie jest osoba z niepełnosprawnością, wówczas limit zużycia jest wyższy i wynosi 2 600 kWh. W przypadku rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, limit ten to 3 000 kWh. W takich sytuacjach, zgodnie z obowiązującym prawem, wymagane jest złożenie do końca czerwca 2023 roku oświadczenia, potwierdzającego prawo do zwiększonego limitu. Należy pamiętać, że rolnicy muszą dostarczyć także kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r., a duże rodziny - kopię Karty Dużej Rodziny.

Tani prąd dla ogrodów

Konieczność złożenia oświadczeń dotyczy także działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, które mają zamrożone ceny do limitu 250 kWh. Zamrożone ceny do limitu zużycia 2000 kWh po złożeniu oświadczenia mają również ci, którzy budują jednorodzinny budynek mieszkalny. Wzór oświadczenia do złożenia dostępny jest na stronie www.gkpge.pl/dla-domu/oszczedzasz-2000.

Termin na składanie dokumentów mija 30 czerwca br. Można to zrobić poprzez platformę ePUAP, aplikację mObywatel, e-mailem na serwis@gkpge.pl lub listownie na adres PGE Obrót.

Dokumenty można również składać osobiście we wszystkich stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta. Lista placówek dostępna jest na stronie gkpge.pl w zakładce „Strefa Klienta”.

W celu sprawnej obsługi Klientów od 26 do 30 czerwca br. stacjonarne Biura Obsługi Klienta funkcjonują w wydłużonych godzinach, od 8:00 do 18:00.

W dodatkowych godzinach od 16:00 do 18:00 przyjmowane są tylko oświadczenia w zakresie Tarczy Solidarnościowej.