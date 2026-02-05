Port Polska z ambitnymi planami. Ponad 35 tys. nowych etatów przy otwarciu lotniska

W dniu otwarcia Portu Polska w 2032 roku na lotnisku i w jego otoczeniu pracować będzie ponad 35 tys. osób - zapowiedział w czwartek wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. Przedstawiciele spółki dodali, że w tym roku planowane jest ogłoszenie 49 postępowań o wartości ok. 40 mld zł.

W czwartek na spotkaniu z dziennikarzami wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek oraz prezes CPK Filip Czernicki zaprezentowali wyniki raportu dot. tego, ile nowych miejsc pracy wygeneruje inwestycja Port Polska.

REKLAMA

REKLAMA

Szacunkowe dane dotyczące miejsc pracy w Port Polska

Lasek przekazał, że według szacunków spółki w chwili otwarcia nowego lotniska w Baranowie będzie to 35,1 tys. miejsc pracy na lotnisku i w jego otoczeniu oraz blisko 1,8 tys. pracowników w ramach kolei dużych prędkości. Przedstawiciele CPK zaznaczyli, że liczba ta będzie wzrastać wraz z rozwojem lotniska - do 43,5 tys. osób w 2042 roku i do 53,3 tys. w 2050 roku.

- Jeżeli chodzi o samo lotnisko, to zakładamy, że na dzień otwarcia będzie zatrudniało ok. 3,5 tysiąca osób; 35 tys. to jest całość wokół, a samo lotnisko to będzie ok. 3,5 tys. osób - podkreślił prezes Czernicki. Dodał, że dla porównania Polskie Porty Lotnicze na warszawskim lotnisku Chopina zatrudniają ok. 2,5 tys. pracowników.

Podział zatrudnienia w różnych sektorach Portu Polska

Z danych przedstawionych przez spółkę wynika, że operator lotniska oraz obsługa portu i terminala będą wymagać odpowiednio 3,2 tys. i 9,1 tys. pracowników. Służby lotniskowe (np. straż graniczna, ochrona lotniska) oraz sektor usług i otoczenia (np. hotele) początkowo będą wymagały ok. 5,3 tys. osób. Z kolei podmioty związane z lotnictwem (załogi, cargo, obsługa bagażu) to 11,8 tys. pracowników.

REKLAMA

Czernicki zaznaczył też, że na etapie budowy już w tym roku będzie pracować 1-2 tys. osób. - W kulminacyjnym momencie będzie to nawet 16-18 tys. pracowników budowy - dodał.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przedstawiciele CPK przypomnieli, że spółka w tym roku planuje ogłosić 49 postępowań o wartości ok. 40 mld zł, a łącznie do 2028 roku planowane jest ogłoszenie ok. 100. W tym roku spółka chce ogłosić postępowanie m.in na budowę infrastruktury lotniskowej, roboty budowlane czy makroniwelacje lotniska (m.in budowa zbiorników retencyjnych).

Port Polska to strategiczne inwestycje realizowane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny, której celem jest stworzenie nowoczesnego systemu transportowego kraju, integrującego w efektywny sposób transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach programu Port Polska powstanie m.in. nowoczesne centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości.

Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, aby w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.